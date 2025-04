Quand Vegas rencontre RuPaul’s Drag Race – 14e épisode de la 17e saison

Le retour d’une icône de la franchise, quatre défis pour le prix d’un, de jolis hommes en bobettes roses moulantes et le dernier droit avant la grande finale : la production de RuPaul’s Drag Race n’a pas lésiné sur les moyens pour nous divertir dans ce 14e épisode de la 17e saison. Divulgâcheurs à venir!

Après la victoire de Sam Star au défi du make over parental et le double shantay de Onya Nurve et de Jewels Sparkles la semaine dernière, les reines du top 5 se demandaient si la demi-finale allait ouvrir la porte à une ou deux élimination(s), quand la reine-mère est venue leur expliquer les enjeux.

Présenté comme une audition pour gagner une place au spectacle de RuPaul’s Drag Race au Flamingo de Las Vegas, le défi principal était un enchaînement d’épreuves : session photo accrocheuse, vidéo promotionnelle, entrevue avec Latrice Royale et performance sur la nouvelle chanson Gift Shop qui sera ajoutée sous peu au véritable spectacle sur la Strip.

Dans ce volet, Jewels a été la plus douée : vêtue d’un corset blanc, de plumes blanches et de pierres argentées, elle a démontré son charisme et sa coquinerie en s’agenouillant devant les membres du Pit Crew.

Onya a mis de l’avant une allure dominatrice chaleureuse avec sa robe noire volumineuse et sa gigantesque perruque.

Sam Star, agrémentée d’une longue robe de style reine de beauté et d’une perruque à trois boules capillaires, a pris des poses funky.

Suzie Toot a complètement oublié le contexte d’un show de Vegas en portant une petite robe marinière, une perruque rousse et le maquillage hideux de ses débuts. Malgré les efforts de RuPaul pour la guider, elle a terriblement manqué d’intensité.

Lexie Love a une fois de plus démontré qu’elle réfléchissait trop, en présentant des poses coincées avec une robe donnant une illusion de nudité.

Lorsque Latrice Royale s’est transformée en intervieweuse, Sam s’est montrée intéressante, articulée, généreuse, touchante et capable d’improviser.

Onya Nurve, très sérieuse, a partagé un moment de vulnérabilité que Latrice a jugé, lors du confessionnal, en affirmant qu’elle ne voudrait pas être entourée de personnes misérables au travail : bravo pour le manque d’intelligence émotionnelle.

Suzie a été sympathique et honnête, en jouant un peu trop la carte de l’invitée parfaite et polie.

Lexie a confié une histoire de drogue et de trafic humain, en affirmant que les épreuves qu’elle a traversées l’avaient préparée à gérer tous les obstacles devant elle : une affirmation en totale contradiction avec ses comportements depuis le début de la saison.

Quant à Jewels, elle a été drôle, vivante, charismatique et introspective, avant de bloquer sur la fameuse question : où te vois-tu dans cinq ans?

Après la performance de groupe sur la chanson Gift Shop dans laquelle Lexi, Jewels et Sam ont particulièrement brillé, c’était l’heure du défilé sous le signe de l’opulence extérieure.

Jewels, portant encore un corset blanc et un long manteau de plume, était sublime.

Lexi a elle aussi répété le concept de l’illusion de nudité sous un immense manteau mauve.



Onya était drapée d’une majestueuse robe d’inspiration africaine avec une pluie de motifs et de larges bijoux d’oreilles (le mot « boucle » ne suffit plus dans ce cas-ci).

Sam a défilé une robe et une cape de velours orange, alors que Suzie a présenté un manteau-cocon des années 1920 avec son vieux maquillage très laid.

Finalement, à l’étape de la vidéo promo, Jewels a été mignonne, charmante et convaincante. Lexi a manqué de fluidité et de dynamisme. Onya était vive et drôle. Sam s’est révélée, comme d’habitude, très bonne, malgré l’impression d’une légère distance. Alors que Suzie était brillante et intéressante, mais à des années-lumière du l’univers de Vegas.

Jewels Sparkles pouvait difficilement trouver un meilleur moment pour gagner sa deuxième victoire et se tailler une place en finale. Lexi et Onya ont elles aussi été envoyées vers les plus hauts sommets.

Sam et Suzie se sont affrontées en lipsync sur la chanson Love Child de Diana Ross and The Supremes. Leur performance était sympa, sans être transcendante, et on avait bien du mal à prédire la gagnante.

C’est finalement Sam Star qui a été sauvée, alors que l’originale, talentueuse, mais delusional Suzie a été renvoyée chez elle. Le 11 avril prochain, les reines éliminées seront conviées à un Lalaparuza, alors que la prochaine Drag Superstar sera annoncée sept jours plus tard.