Lipsyncs à la chaîne à RuPaul’s Drag Race – 15e épisode de la 17e saison

Huit lipsyncs en un seul épisode, la réunion des 14 concurrentes, des excuses de la plus vilaine de vilaines et une victoire complètement inattendue : quelle belle façon de préparer le terrain pour la finale dans ce 15e épisode de la 17e saison de RuPaul’s Drag Race. Divulgâcheurs à venir!

Avant d’assister à la bataille entre les quatre dernières reines le 18 avril prochain, nous avons eu droit au Lipsync Lalaparuza Smackdown avec les dix reines éliminées. Au terme de huit duels endiablés, l’une d’entre elles a mis la main sur 50 000$ et le titre de Queen of Shedonealreadydonehadherses (non, nous ne traduirons pas cette expression!). Instinctivement, on imaginait que Lydia Butthole Kollins, Lana Ja’Rae et Kori King avaient les meilleures chances de l’emporter.

L’épisode s’est ouvert avec la réunion des reines quelques mois après les enregistrements. À travers les effusions de joie et les vannes bien senties, Arrietty s’est excusée à Onya pour le message d’une méchanceté sans nom qu’elle avait laissé après son départ. Elle n’a pourtant rien dit à Jewels Sparkles, même après avoir volé ses blagues en plein défi. Oh well…

Le temps de s’installer confortablement comme Lexi Love, Jewels, Onya Nurve et Sam Star dans l’atelier, la compétition d’avant-finale pouvait commencer!

Pour la première ronde, Hormona Lisa a été pigée. Elle avait alors la possibilité de choisir la chanson ou son adversaire. Vêtue d’une robe à froufrous roses, elle a sélectionné la chanson Say Liza (Liza with a « Z) de l’iconique Liza Minnelli. Le hasard a voulu qu’elle affronte Lydia. Après un début de numéro plus parlé que chanté, Hormona a enchaîné les reveals trop rapides de costumes et de perruques, sans être investie dans la chanson. Sans surprise : Lydia l’a emporté.

Deuxième ronde : Suzie Toot a choisi d’affronter Joella, qui a jeté son dévolu sur la chanson Training Season de Dua Lipa. La première portait un look clownesque de rayures blanches et rouges, avant de dévoiler une robe et des bottes en denim. La deuxième était vêtue d’un long manteau de cuirette noir et de fourrure rose. Si Joella se la jouait fierce, Suzie interprétait aussi bien qu’elle dansait. Avantage : Suzie.

Ronde trois : Lucky Starzzz est arrivée avec une tête et des seins faits en ballons de basket-ball, avant de choisir Step by step de Whitney Houston. Face à elle : Acacia Forgot, emmitouflée sous une longue robe dorée-beige et une grosse perruque de cheveux blancs bouclés. Malgré une chaude lutte, Lucky a pigé le chiffre chanceux!

Quatrième ronde : Arrietty en dominatrice a eu envie de performer sur Blow Me (One Last Kiss) de Pink, contre Kori King, affublée encore une fois d’un costume aussi cheap que sa perruque. Si la chanson intense servait leur énergie de vilaines, elles ont enfilé les acrobaties et les chorégraphies capillaires, avant que Kori soit sacrée gagnante.

Dernière étape des préliminaires opposant les deux candidates restantes : Lana et sa robe multicolore et Cristal Envy avec sa robe de soirée et ses plumes, sur la chanson You make me feel (Mighty Real) de Sylvester. Si les deux ont démontré leurs capacités à bien danser et une belle énergie, c’est Lana qui a progressé pour la suite.

Dans le cadre de la première demi-finale, Lucky Starzzz a voulu offrir un numéro sur We found love de Rihanna (ft Calvin Harris) contre Suzie Toot. Dans ce duel entre deux Floridiennes, Lucky s’est vite rabattue sur ses ballons, alors que Suzie se feelait, jouait avec les franges de son manteau et surprenait avec ses talents de danseuse. Comme de raison, l’amoureuse des années 1920 a gagné.

Lors de l’autre demi-finale, on a vu les amoureuses Kori et Lydia contre Lana sur la chanson 360 de Charli xcx. Commençant avec une énergie moyenne, le lipsync a fini par devenir très bon, sans être transcendant. La dynamique Kori King l’a emporté.

Ainsi, Kori et Suzie ont découvert qu’elles combattraient sur la chanson APT de ROSÉ et Bruno Mars. Bien que les deux finalistes aient offert de belles performances, on ne peut taire l’impression que Suzie a su se renouveler avec bien plus d’adresse et d’originalité.

Résultat des courses : la brillante, attachante et ultra talentueuse Suzie Toot est maintenant plus riche de 50 000$ et de nouvelles raisons de laisser son gros égo enfler.