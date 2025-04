Et la gagnante de la 17e saison du RuPaul’s Drag Race est…

Après une saison lancée lors d’une froide soirée de janvier, nous voilà au cœur du printemps pour assister au couronnement de la prochaine drag superstar! Au terme de cet article, vous saurez qui de Jewels Sparkles, Lexi Love, Onya Nurve ou Sam Star a remporté le titre convoité lors de la 17e saison de RuPaul’s Drag Race. Divulgâcheurs à venir!

Disons-le d’emblée : la déception était présente en constatant que l’épisode ultime avait été tourné dans un studio avec 200-300 personnes, plutôt que dans un grand théâtre, avec des questions posées par des icônes de la franchise et des échanges entre les participantes de la 17e saison. Cette finale se classe avant-avant-dernière en terme de « production value », après la version Zoom durant la pandémie et la première saison.

Malgré cela, nous n’avons pas boudé notre plaisir en revoyant Lucky Starzzz et son look époustouflant, Joella en robe rappelant son triste look-matelas, Hormona Lisa en plastique rose et blanc, Crystal Envy en noir et blanc sexy, Acacia Forgot qui rappelait les couleurs de Pâques, Kori King avec un tissu rose, noir et cheap comme d’habitude, Arrietty au visage félin avec un robe rouge et un immense chapeau, Lydia Butthole Kollins étonnamment sobre avec une robe blanche et un boa de tulle noire, ainsi que Lana Ja’rae en violet, rose et beige, ainsi que Suzie Toot, qui a volé le show avec sa robe aux bras en formes de plantes carnivores! Notre petit doigt nous dit qu’elle aurait pu gagner la finale avec son originalité et son intelligence si elle s’y était qualifiée.

Vinrent ensuite les quatre finalistes. Jewels avec une gargantuesque robe rose capable de cacher bien des hommes. Lexy et son allure d’ange de Victoria’s Secret. Onya Nurve avec un look d’inspiration africaine magnifique, sans être spectaculaire. Sam Star a mélangé son amour du country et des robes de bal : décevant, malgré son grand charisme.

Après un lipsync entouré de jolis éphèbes, la reine-mère a annoncé que les finalistes allaient toutes offrir une performance sur une chanson originale qu’elles avaient elles-mêmes enregistrée devant Michelle Visage, Carson Kressley et Jamal Sims.

Notre poupée préférée, Jewels Sparkles, a ouvert le bal avec une performance drôle, flirty, dansée et débordante de comédie physique. En s’adressant à l’enfant qu’elle était, Jewels s’est révélée touchante et préparée. Puis, elle a expliqué que sa victoire était bien plus grande qu’elle : permettant aux Latinos-américains de rêver en cette époque trouble.

Lexi Love a dansé dans un costume de patinage artistique cheap sur des patins à roulettes : un clin d’œil au premier défi de la saison qu’elle a remporté avec des roues sous les pieds. Malgré sa grande énergie et ses acrobaties, son visage regardait souvent vers l’arrière et on ne sentait pas de grandes émotions. Elle s’est reprise en étant très touchante envers l’enfant qu’elle était, avant d’être floue et générique pour expliquer la signification d’une éventuelle victoire.

Arrivée dans une robe mauve, Onya Nurve a révélé ses courbes dans un numéro débordant de talent, d’attitude et de détente. On écouterait sa chanson tout l’été! Elle a fait preuve de simplicité en s’adressant à son visage passé. Puis, elle a parlé au « je » pour imaginer sa victoire.

Sam Star a offert le plus grand numéro! Elle a enchaîné les « reveals », elle a virevolté dans les airs et elle a bien chanté. Son message était un peu trop préparé, mais elle s’est reprise en souhaitant une victoire pour les gens des petites villes.

Après que Crystal Envy a été nommée – pour notre plus grand étonnement – la nouvelle Miss Congeniality, nous avons assisté à un hommage longuet à l’icône Liza Minnelli et découvert les douze derniers mois de la dernière gagnante, Nymphia Wind, qui occupe une place spéciale dans nos cœurs.

En vue du lipsync pour la couronne, RuPaul a annoncé que Jewels et Onya allaient s’affronter sur le plus récent succès de Lady Gaga, Abracadabra.

Pendant que Jewels, version Zoro drag, enchaînait les reveals et les moments placés, Onya, tout de rouge vêtue, déployait son intensité et son côté spooky. Peu à peu, on a senti la fatigue gagner Onya, alors que Jewels maintenait un haut niveau d’énergie et de danse.

Au final, Onya Nurve a été nommée grande gagnante, en offrant au monde l’explosion de joie la plus mémorable des 17 saisons de la franchise! Une réaction à 200 000$!