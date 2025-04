LIMONADE FRUIT DU DRAGON

AIR DISTILLERIE, PRÉPARÉE AU QUÉBEC

Code SAQ : 15455331 | 13,40$ (4 X CANETTES 355 ml)

Comme avec le rosé, je consomme les prêts-à-boire toute l’année, pour mettre de la couleur et de la joie dans les mornes saisons. Mais, quand arrive le printemps et les nouvelles propositions de parfums, je deviens tout fébrile. Avec son 4 % d’alcool, cette nouveauté de la dynamique distillerie de Gatineau n’est pas le plus hardcore des pab. C’est parfait pour les rencontres familiales ou pour ceux et celles qui préfèrent garder la tête plus froide. Ce n’est pas plate pour autant ! C’est juteux, fruité et coloré, en plus d’être pas trop sucré. Servir comme tel, ou vous pouvez le rendre plus olé olé en ajoutant une once de vodka, après 20 h.