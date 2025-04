Un nouvel appel à projets pour le Fonds Laurent McCutcheon

Le Fonds Laurent McCutcheon (FLM) lance son deuxième appel à projets destiné aux communautés LGBTQ+. Une subvention de 5 000 $ sera attribuée au projet sélectionné, conformément aux critères établis par le comité consultatif du FLM. Les groupes et organismes intéressés ont jusqu’au 2 juin 2025 pour soumettre leur proposition.



Dans un contexte marqué par la polarisation sociale et la montée des discours haineux,

ce fonds vise à soutenir les organismes communautaires LGBTQ+ et à promouvoir l’équité, l’inclusion et la diversité.

« Les communautés LGBTQ+ sont confrontées à des obstacles qui les empêchent souvent de s’investir pleinement au sein de notre société. Voilà pourquoi il est important de soutenir des projets qui permettront, par exemple, d’offrir des services ciblés ou encore des programmes d’éducation à l’intention des communautés LGBTQ+ », souligne le communiqué de presse. « Appuyer ce type de projets, c’est favoriser l’équité et l’inclusion, en valorisant les différences. »

Ce fonds, administré par la Fondation du Grand Montréal, a été créé il y a dix ans à l’initiative de Laurent McCutcheon, un pionnier de la défense des droits LGBTQ+ au Québec. Il continue aujourd’hui d’honorer son héritage grâce à l’engagement de son comité consultatif. « Laurent était un mentor pour plusieurs. La société évolue, et nous devons toujours rester vigilants. Ce n’est pas parce qu’un droit existe aujourd’hui que nous l’aurons encore demain », rappelle Adam Lukofsky, qui est membre du comité consultatif.

Quels types de projets peuvent être financés ? Les projets admissibles peuvent inclure : des services ciblés pour des sous-groupes des communautés LGBTQ+ ; des actions d’éducation ou de sensibilisation du public ; des initiatives de défense des droits, incluant des démarches juridiques ou de vulgarisation ; des projets artistiques mettant en valeur les personnes LGBTQ+ ; des projets liés à l’histoire et l’héritage, visant à préserver ou commémorer le passé.

Retour sur l’appel de projets 2024

L’an dernier, le projet retenu fut celui de Jeunesse Lambda, intitulé « Jeunesse Lambda : Quatre décennies de café, de conviction et de communautaire ». Grâce à la subvention, l’organisme a pu documenter son histoire à travers un livre commémoratif, contribuant ainsi à la préservation de la mémoire collective des communautés LGBTQ+.



Un engagement durable

Le comité consultatif du Fonds réunit des figures engagées comme Pierre Sheridan (conjoint de Laurent McCutcheon), France McCutcheon, Adam Lukofsky, Martine Roy, Mona Greenbaum, et plusieurs autres. Ensemble, ils veillent à poursuivre le travail amorcé par Laurent, avec le soutien de la Fondation du Grand Montréal.

« La Fondation du Grand Montréal est fière de soutenir les actions du Fonds Laurent McCutcheon », affirme Karel Mayrand, le président-directeur général de la Fondation. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Fondation du Grand Montréal, celle-ci gère des dizaines et des dizaines de fonds aux missions variées allant de la Musique Nomade (artistes autochtones) au Fonds Littératie (qui appuie la littérature québécoise) au Fonds Vital d’aide aux réfugiés ou encore la Chamandy Foundation Fund (venant en aide aux enfants pauvres), entre autres.

Faites partie du changement

Dans un monde où les droits peuvent être remis en question du jour au lendemain, soutenir les communautés LGBTQ+ n’a jamais été aussi crucial. Que vous soyez un organisme ayant un projet porteur ou un citoyen ou une citoyenne désireux.s.e d’appuyer cette cause, le Fonds Laurent McCutcheon a besoin de vous. Donc, déposez votre projet avant le 2 juin 2025.

Contribuez à la campagne de financement du FLM pour assurer la pérennité de son action. Comme le rappelle Pierre Sheridan : « Grâce à l’expertise du Comité consultatif et au soutien de la Fondation du Grand Montréal, la mission de ce fonds est entre bonnes mains. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent son développement par leur générosité.»

INFOS | https://www.flmfgm.org