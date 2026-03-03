Un prix pour rendre hommage aux héros mondiaux de l’égalité LGBTIQ+

Partout dans le monde, des personnes courageuses œuvrent, souvent face à des obstacles extraordinaires pour que chacun puisse vivre librement et authentiquement. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et ILGA World annoncent la deuxième édition des International Pride Awards, une célébration mondiale des leaders, défenseur·e·s et allié·e·s qui font progresser l’égalité pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexes et queer (LGBTIQ+) partout dans le monde. Les lauréat·e·s de cette année seront annoncé·e·s le 5 août 2026 lors d’un événement spécial organisé dans le cadre de la conférence WorldPride sur les droits humains à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Créés en 2024, les International Pride Awards mettent en lumière des histoires de résilience, de solidarité et de progrès, rappelant à la communauté internationale que l’inclusion n’est pas seulement possible, mais qu’elle est activement cultivée dans les communautés de toutes les régions du monde.

Cependant, des défis majeurs subsistent. Dans 65 pays, des gouvernements maintiennent des lois criminalisant les relations consenties entre adultes de même sexe dans la sphère privée. Sept de ces pays imposent la peine de mort pour de tels actes, tandis que dans cinq autres, il n’y a pas de sécurité juridique totale. Seuls douze pays offrent une protection constitutionnelle contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, cinq sur l’identité de genre, un sur l’expression de genre et aucun sur les caractéristiques sexuelles. (Pour plus d’infos, consultez la base de données de l’ILGA World).

Néanmoins, la persévérance l’emporte. Partout dans le monde, de courageux défenseur·e·s des droits humains consacrent leur courage et leurs actions à leur travail, souvent au péril de leur vie, afin de garantir que les personnes de toutes origines, de tous genres et de tous horizons puissent s’épanouir et être elles-mêmes.

Les International Pride Awards mettront en lumière leur travail et amplifieront leurs histoires afin d’inspirer d’autres personnes et de créer une dynamique en faveur du changement qu’ils souhaitent voir advenir.

Les catégories des prix 2026 sont les suivantes :

Construire un mouvement face à l’hostilité ;

Célébration de la diversité ;

Leader émergent·e ;

La quête permanente de l’égalité ;

Allié·e extraordinaire.

Les lauréat·e·s issus de pays à faible revenu ou intermédiaire recevront également une bourse de 10 000 dollars américains pour soutenir leur travail.

Les nominations pour la deuxième édition des International Pride Awards seront ouvertes du 17 mars au 17 avril 2026 et pourront être soumises via le site web des prix (en anglais et en espagnol). Le PNUD et ILGA World invitent chacun·e à proposer la candidature de personnes dont les efforts inlassables ont eu un impact significatif dans la promotion de l’égalité et de l’inclusion des personnes LGBTIQ+, qu’il s’agisse d’initiatives locales ou d’actions de plaidoyer à l’échelle internationale.

Un comité composé de militant·e·s LGBTIQ+, de défenseur·e·s et de leaders des droits humains chevronnés sélectionnera les lauréat·e·s.

« L’égalité est fondamentale pour le développement durable », a déclaré Mandeep Dhaliwal, Directrice du groupe VIH et Santé au PNUD. « Lorsque les personnes LGBTIQ+ sont exclues, criminalisées ou laissées sans protection, c’est la société dans son ensemble qui en pâtit. Les International Pride Awards rendent hommage aux personnes qui font progresser la dignité, la justice et l’inclusion, souvent dans des environnements difficiles, et nous rappellent que la gouvernance inclusive et l’égalité des chances sont essentielles pour bâtir des communautés résilientes et prospères pour toutes et tous. »

« Nous sommes fier·e·s de collaborer avec le PNUD pour honorer les personnes courageuses qui ouvrent la voie au progrès et au changement pour toutes et tous », a déclaré Julia Ehrt, Directrice exécutive de l’ILGA World. « À une époque où les forces réactionnaires sèment la division à des fins politiques, les International Pride Awards nous rappellent que tout le monde serait plus heureux dans un monde plus égalitaire. Ce Prix rend hommage à ceux qui œuvrent chaque jour pour nous mener vers cet avenir radieux, commun et plein d’espoir. »

Les International Pride Awards offrent une plateforme pour reconnaître et valoriser celles et ceux dont le leadership renforce les mouvements, promeut la dignité et élargit les opportunités, réaffirmant le principe fondamental selon lequel personne ne doit être laissé de côté.

INFOS | L’International Pride Awards 2026 est une initiative mondiale qui célèbre les héros qui œuvrent pour l’égalité des personnes LGBTIQ+ et le changement positif. Les candidatures seront ouvertes le 17 mars 2026 et les lauréats seront annoncés lors d’un événement spécial le 5 août 2026 au WorldPride à Amsterdam. Pour plus d’informations, concernant notamment les modalités de nominations, veuillez consulter le site web des International Pride Awards : https://internationalprideawards.org.