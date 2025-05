Barry Manilow de passage à Montréal 

Ce printemps, Barry Manilow sera de passage à Montréal dans le cadre de sa tournée d’adieu, « The Last Concerts », le 30 mai. À 81 ans, Barry, cette superstar de la musique pop, prend la route une dernière fois, accompagné de ses plus grands succès comme « Mandy », « I Write the Songs », « Can’t Smile Without You » et « Copacabana » pour donner un spectacle inoubliable dans ses villes préférées.

« Je ne pourrais pas être plus heureux de revenir dans ces grandes villes qui m’ont laissé tant de bons souvenirs », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Chacune d’entre elles représente quelque chose de spécial pour moi. » Le 30 mai, Barry Manilow se produira au Centre Bell, là où, en 2008, il a joué pour la première fois à Montréal.

Natif de New York, Manilow a grandi à Williamsburg, dans l’arrondissement de Brooklyn. À l’époque Williamsburgh était un quartier ouvrier, bien loin de l’enclave hipster qu’il est devenu aujourd’hui, et les parents de Barry n’avaient pas les moyens de lui offrir un piano. Ils lui ont donc acheté un accordéon.

C’est lors de son 13e anniversaire qu’il a finalement reçu un piano à épinettes. Dès qu’il a commencé à en jouer, il en est tombé amoureux et a su qu’il voulait devenir musicien. À partir de cet instant, la musique populaire n’allait plus jamais être la même. Il a joué du piano tout au long de ses études et a fini par accompagner de nombreux artistes new-yorkais qui le considéraient comme le pianiste par excellence.

L’une de ces artistes était nulle autre que Bette Midler, pour qui Manilow a travaillé comme arrangeur et chef d’orchestre pendant trois ans.

Il a également travaillé comme chanteur dans l’industrie de la publicité et a créé plusieurs jingles publicitaires, une expérience qui lui a permis de se perfectionner comme auteur de chansons pop. Parmi les grandes marques qui ont utilisé ses jingles, on retrouve State Farm et Band-Aid.

En 1973, malgré son hésitation à se lancer dans une carrière en solo, il enregistre son premier album éponyme qui est rapidement suivi par deux succès, « Mandy » en 1974 et « I Write the Songs » en 1975. Ironiquement, bien que cette dernière chanson ait marqué sa carrière, elle n’était pas la sienne. Elle a été écrite par Bruce Johnston des Beach Boys. Manilow avait d’abord refusé de la chanter, mais, sur l’insistance de sa maison de disques, il a finalement accepté.

Il est ensuite devenu l’un des plus célèbres chanteurs au monde, vendant plus de 85 millions d’albums. Cinquante et une de ses chansons se sont retrouvées au palmarès des 40 meilleures chansons des États-Unis, dont 12 en première position. Aujourd’hui, il vit à Palm Springs avec son mari Garry Kief, qui est également son gérant.

Après de récentes résidences d’artiste au légendaire Radio City Music Hall de New York et au Westgate de Las Vegas, Manilow a décidé de faire une dernière tournée après avoir passé plus de 50 ans sur la route.

« Nous venons dire au revoir aux endroits où j’ai joué tant de fois », a-t-il déclaré au New York Post. « Vous savez, ce public… Il a toujours été merveilleux avec moi. Ce sera un spectacle émouvant, mais il sera aussi très amusant. »

INFOS | BARRY MANILOW en concert à Montréal au Centre Bell, le 30 mai à 19h.

