Gus Kenworthy annonce qu’il pourrait bien sortir… de sa retraite en vue des Jeux de 2026

L’athlète olympique Gus Kenworthy rechausse ses skis : il a annoncé son retour à la compétition après avoir pris sa retraite. Dans une entrevue accordée à ESPN, le skieur acrobatique de 33 ans a révélé qu’il s’entraîne à nouveau dans l’espoir de participer aux Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026.

« Après avoir pris du recul, je me suis rendu compte que le ski me manquait vraiment, et que j’avais encore le goût de compétitionner. Je ne savais pas si j’allais être capable de revenir après trois ans et demi, mais je savais que ce serait impossible après sept ans et demi. Alors c’est maintenant ou jamais. Je n’aurai plus cette chance-là », a-t-il déclaré.

Kenworthy avait déjà envisagé un retour, mais deux commotions cérébrales majeures et la COVID-19 l’avaient forcé à une longue période de repos et de rééducation. Il admet avoir traversé une crise identitaire pendant ce temps.

Avec les Jeux de 2026 en ligne de mire, il estime que c’est le bon moment pour remonter sur les pentes.

« Je ne retourne pas au ski parce que je ne sais plus qui je suis, mais bien parce que je suis encore capable… et que j’en ai vraiment envie », explique-t-il.

Né au Royaume-Uni et installé au Colorado dès l’âge de deux ans, Kenworthy représentera de nouveau la Grande-Bretagne aux Jeux de 2026.

Athlète, acteur, mannequin et influenceur, il avait annoncé sa retraite sportive après une chute lors de la finale masculine, affirmant : « C’était mon chant du cygne. J’ai terminé. Je suis fier de ce que j’ai accompli dans ma carrière », confiait-il à Olympics.com. Il avait aussi déclaré à BBC Sport : « Je savais qu’il y avait une date de péremption, et j’y suis arrivé. »

Kenworthy est l’un des premiers athlètes ouvertement gais à avoir accédé à une telle notoriété. Il a remporté la médaille d’argent en slopestyle avec l’équipe des États-Unis en 2014, puis a fait son coming out l’année suivante. En 2018, il était l’un des deux seuls athlètes ouvertement gais à représenter les États-Unis aux Jeux de PyeongChang.