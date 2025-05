Le make-over des basketteuses 

Drag Race All Stars, 10e saison, épisode 3 / Quoi de mieux qu’un défi imposant aux reines de transformer de sublimes joueuses de basket-ball en drag queens pour déterminer les trois participantes qui accéderont aux demi-finales? De toute évidence, les enjeux sont grands dans ce troisième épisode de la 10e saison de RuPaul’s Drag Race All Stars.

Avant que les reines ayant terminé dans le bas du classement lors du deuxième épisode se donnent un point (de pitié), Bosco, Irene et Aja étaient en avance. Aja a donné son point à Olivier. Phoenix à Deja. Olivia a choqué Aja en donnant le sien à Deja. Et Deja a donné le sien à Olivia. Résultat : trois reines étaient à égalité avant le dernier droit, alors que Phoenix croupissait toujours dans le sous-sol de l’excellence.

La reine-mère a annoncé que le sextet devrait transformer six joueuses de basket universitaire, en plus de leur enseigner une chorégraphie et d’écrire les paroles d’un couplet de chanson. Afin de choisir qui pourrait associer chaque athlète à une drag, un concours du plus grand nombre de paniers réalisés en 60 secondes a été organisé. Avec un total de huit, Irene (décidément bonne dans tout) a devancé Bosco (7) et Phoenix (6). La belle extra-terrestre a décidé de faire les meilleures paires.

Lors du défilé, Deja Skye et Sophie Rocious sont arrivées sur scène avec des robes aux couleurs qui clashent, un maquillage hors pair et une belle attitude.

Irene et Estelle the Alien ont épaté la galerie avec un look noir, blanc et argenté qui mélangeait les références aux arlequins et aux clowns inter-galactiques. Si la joueuse de basket semblait douter du concept au début, elle a finalement été servie par une petite merveille.

Bosco et The Goddess ont défilé des robes de déesses en exultant la cohérence dans leurs vêtements, leurs cheveux et leurs maquillage. Bien que timide, la basketteuse était spectaculaire.

Phoenix et Heron sont arrivées en portant des ensembles orangés de prisonnières, avant de révéler des looks en cuir. La ressemblance était réussie, mais encore une fois, la vétérane a déçu.

Olivia et Octavia Lux portaient de fabuleux afros de côté, des écouteurs glamour et des robes aux influences musicales, avec un je-ne-sais-quoi de charisme.

Aja et Teeva s’étaient transformées en fées avec des robes mal ajustées et de grandes bottes blanches, démontrant que même à sa troisième participation à Drag Race, Aja n’a toujours pas de goût.

Lors des performances sur la chanson Shoot your shoot, Deja, Bosco et Irene ont très bien fait avec leurs partenaires respectives. Olivia et sa sœur avaient une chimie attendrissante. Phoenix a proposé des paroles d’un vide abyssale et Aja a cassé la baraque avec sa chorégraphie.

RuPaul a offert la victoire à Irene et Bosco, en les envoyant directement en demi-finales. Après un lipsync sur la chanson Pocketbook de Jennifer Hudson, durant lequel les deux drags ont été fabuleuses, Irene a gagné un point supplémentaire et 10 000$.

Vint alors la dernière chance pour une autre reine d’accéder à l’étape suivante. Au lieu d’échanger leurs points de pitié dans l’atelier, les quatre dernières concurrentes ont dû écrire leur choix sur un panneau, sans consultation et sans connaître le choix des autres.

Aja a donné le sien à Deja. Cette dernière a offert un point à Olivia. Celle-ci a tenté de se racheter auprès d’Aja en lui offrant un point. L’égalité persistait, jusqu’à ce que Phoenix offre à Aja un billet vers les demi-finales.

Il faudra patienter avant de retrouver Irene, Bosco et Aja, puisque deux groupes de six feront leur entrée au cours des prochaines semaines. Dès le 23 mai, nous pourrons voir en action Jorgeous, Mistress Isabelle Brooks, Nicole Paige Brooks, Kerri Colby, Lydia Butthole Kollins et Tina Burner.

À noter qu’avant la finale, les juges réguliers pourront choisir une reine éliminée pour revenir dans le dernier droit.