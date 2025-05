ACVMtl, un an d’existence pour l’Association citoyenne du Village de Montréal

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis la toute première assemblée de cette nouvelle association, il y a un an. Sa création avait été souhaitée lors du Forum du Village, en septembre 2022. Puis, un nouveau sondage faisant partie de la stratégie pour le Village, il y a maintenant deux ans, démontrait que les citoyens étaient favorables à un tel regroupement, pour ensuite aboutir, l’an dernier, à la mise sur pied de celui-ci. Mais, ce ne sont pas des banalités qui attendaient le comité de coordination de cette association : sentiment de sécurité, incivilités, toxicomanie, propreté, itinérance, etc. Avec courage, les huit membres du comité de coordination se sont donc attelés à la tâche pour multiplier les rencontres avec d’autres groupes et créer des ponts afin d’envisager des solutions. L’ACVMtl tiendra son assemblée générale le samedi 7 juin, dès 13 h, au Centre St-Pierre.

Une des grandes actions remarquées de l’ACVMtl fut certainement le sondage sur le sentiment de sécurité auprès des résidentes et résidents du secteur, à l’automne dernier, et dont les résultats en ont pris plusieurs par surprise pour leur acuité. Chose extraordinaire pour une telle consultation : plus de 700 personnes y ont participé, signe de l’inquiétude des gens. Ainsi, 68,2 % des répondantes et répondants trouvaient que le Village était peu ou pas sécuritaire. Cela donne à réfléchir.

Dans le Fugues de mai dernier, le conseiller municipal Robert Beaudry, membre du comité exécutif, révélait en entrevue ses intentions de briguer un troisième mandat aux élections de novembre prochain. « M. Beaudry parle de la SDC du Village et de notre association [comme des canaux de communication], c’est important pour moi. Ça veut dire qu’il nous reconnaît et reconnaît tout le travail que nous faisons », de souligner Sylvain Côté, président et membre du comité de coordination de cet organisme. « Oui, comme il le mentionne, on va reprendre la fête de quartier, je crois que c’est une belle activité rassembleuse pour tout le monde. Ce qui me préoccupe et m’inquiète, c’est la fusion des PDQ (postes de quartier) 21 et 22 du SPVM (Service de police de la Ville de Montréal). Qu’est-ce que va amener cette fusion, quel est le budget supplémentaire alloué à la police ? M. Beaudry parle du projet pilote de cette agence de sécurité privée : s’il y a un rapport, on aimerait voir les résultats, qu’il y ait plus de transparence. Au PDQ 22, nous avions un comité [consultatif] qui réunissait la police, la SDC du Village, des groupes communautaires, les citoyens, etc. Est-ce que cela tient toujours avec la fusion ? Nous avons plusieurs questions. »

« La Ville de Montréal est un gouvernement de proximité. M. Robert Beaudry peut-il prétendre connaître les problèmes des résidentes et résidents de l’arrondissement, alors qu’il n’habite pas le quartier qu’il représente ? Il est très loin de nos problèmes au quotidien». Commente pour sa part Daniel Matte, attaché de presse de l’ACVMtl et membre du comité de coordination.

Des heures incalculables de bénévolat en rencontres multiples

Il n’est pas aisé de comprendre l’écosystème du quartier et de saisir toutes les problématiques, ainsi que les enjeux. Parfois, il faut prendre le taureau par les cornes. « En tant que bénévoles, c’est impressionnant parce que c’est beaucoup de travail que nous accomplissons », avoue

Sylvain Côté, qui additionne les réunions…

La veille de l’entrevue, ce dernier était allé rencontrer certains responsables du CIUSSS, cette grosse machine de la santé et des services sociaux qui a été blâmée pour la débâcle, entre autres, dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) lors de la pandémie de COVID-19. « Nous avons rencontré des gens du CIUSSS puisque ce sont eux qui ont rapport avec les services en toxicomanie, maladies mentales, itinérance, désintoxication, etc. », poursuit Sylvain Côté. « On a été plaider qu’on ne peut plus continuer à faire les choses de la même manière, sinon on va aboutir aux mêmes résultats qu’on constate maintenant dans nos rues. »

Quelques jours auparavant, plusieurs membres du comité de coordination prenaient part à une corvée de nettoyage dans le quartier. Un constat s’est fait presque sur le champ avec la brigade des Allié.e.s du Village (créée par la SDC du Village), la brigade de la propreté de la Ville, ainsi que les différentes équipes comme TAPAJ (équipes de propreté sous la responsabilité de Spectre de rue), etc. : le domaine public était passablement propre. Par contre, c’est le domaine privé qui inquiétait : « Avec des déchets, avec des éléments de compostage, avec des items de récupération/recyclage, parfois on voyait des gens qui avaient mis du recyclage, alors que ce n’était pas la journée de la collecte, on voyait qu’il y avait un problème là, de souligner Sylvain Côté. On sait que la propreté aide à renforcer le sentiment de sécurité. On a rencontré les divers intervenants, mais maintenant on songe à comment aborder le domaine du privé pour garantir une meilleure propreté aux citoyens. »

« On doit aussi travailler avec les autres regroupements de résidentes et résidents ailleurs dans l’arrondissement [pour pouvoir faire avancer les dossiers] », rajoute Daniel Matte.

Une fête de quartier renouvelée

Ceux et celles qui se souviennent de la fête de quartier antérieure, était auparavant organisée par madame Lise Béland avec tant de cœur et de passion, eh bien cette fête nous revient. Oui, il y aura une nouvelle Fête de quartier grâce au FIL (Fonds d’initiatives locales) qui a fourni un budget pour cette activité.

Elle aura lieu le samedi 6 septembre, à la place du Village (face au Cabaret Mado). « Nous avons eu du soutien financier de l’arrondissement, ainsi que la collaboration de plusieurs services pour la tenue de cette fête. Nous avons aussi l’appui de la SDC du Village. La formule reste à être fignolée. On travaille avec le StudioZX pour de l’animation en soirée », nous dit Sylvain Côté. Il y aura peut-être aussi de la bouffe, comme l’ancienne Fête de quartier, mais cela doit être confirmé.

Les défis à venir

« Pour moi, le plus grand défi c’est la diversité et la mixité qu’il y a dans le secteur et comment être représentatif de toute la population du Village », ajoute Sylvain Côté.

Il semble que depuis l’assemblée de fondation l’an dernier, les gens ont beaucoup d’attentes envers le rôle notre association. « Nous sommes tous des bénévoles en ce moment. On a besoin de soutien, peut-être pour du personnel, donc un meilleur budget, cela veut dire aller chercher des subventions pour soutenir l’association », poursuit Sylvain Côté. « Ça, c’est un autre défi aussi, que de consolider l’association dans l’avenir. »

« Idéalement, ce serait un budget qui comprend à la fois du public et du privé, pour mieux accomplir notre mission », de renchérir Daniel Matte, pour qui l’indépendance de l’ACVMtl demeure néanmoins capitale.



Pour l’heure, l’assemblée générale annuelle de l’ACVMtl se tiendra le 7 juin prochain, dès 13 h, au Centre St-Pierre, situé au 1212, rue Panet, Montréal. Près du métro Beaudry. 6

INFOS | https://www.acvmtl.ca