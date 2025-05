Un espace LGBTQ+ : du rêve à la réalité?

Le projet de l’Espace + dans le Village est très excitant. Il cherche à revitaliser le Village en tant que lieu de vie, d’échanges et de soutien pour les personnes LGBTQ+, tout en mettant en valeur la richesse et la diversité de ces communautés auprès de l’ensemble des Montréalais·es. Mais saviez-vous que ce n’est pas le premier projet pour regrouper le communautaire LGBTQ+?

Dès le début des années 90, les organismes communautaires LGBTQ ont envisagé la création d’un grand centre communautaire à l’image de ceux qui se sont créés dans d’autres grandes villes (dont, entre autres, New York, Los Angeles, Toronto). On en rêvait, on s’agitait, et puis en juin 2000 on annonçait en grande pompe qu’un projet en ce sens verrait le jour. On parlait même, alors, de contributions citoyennes et solidaires en achetant des briques de l’édifice L’enthousiasme était palpable, les idées fusaient sur les avantages que tout le monde pourrait retirer de la construction d’un édifice dans le Village sur la rue Sainte-Catherine. D’autant qu’il serait architecturalement remarquable, une immense signature de la présence LGBTQ2S+ (à l’époque on parlait plus d’un centre communautaire gai et lesbien, point).

Dans les années qui avaient précédé, de nombreuses consultations avaient été faites auprès des principaux intéressés, mais aussi auprès des décideurs aussi bien publics que privés. La mission était claire, centraliser les activités des organismes et réduire les coûts pour se loger, et qu’à termes, le centre devienne financièrement autonome. Et l’on voyait grand : des bureaux pour les organismes, une grande salle multimédia pouvant au gré des demandes devenir salle de conférence, théâtre, un centre de documentation accueillant les archives, une bibliothèque et des salles pour la formation pour les bénévoles et les responsables d’organismes. Pour le financement, on s’était tourné vers les deux paliers de gouvernements (provincial et fédéral) et la ville de Montréal, on avait frappé aux portes du privé et l’on a invité les citoyens à contribuer financièrement.

Les plus ancien.ne.s se souviennent de cette proposition que chacun achète des briques (i.e faire un don et regarder combien de briques on pourrait acheter avec ce don). L’idée était sympathique et amusante, d’autant qu’il était envisagé que chaque donateur et donatrice recevrait un document soulignant son implication dans la construction du centre. On avait même créé une fondation du nom de Mario-Racine, ancien militant du Centre communautaire, choisi un président d’honneur (le comédien André Montmorency) et plusieurs personnalités publiques très connues avaient accepté d’être membres honoraires pour porter la bonne parole. Pendant plusieurs mois, au rythme des rencontres, on a voulu y croire.

Celles et ceux derrière le projet avaient retenu un site. Là où se trouve l’actuelle Place du Village et une maquette ainsi que des dessins circulaient – dans Fugues entre autres – et l’on se prenait à rêver devant cet édifice qui en imposerait. Malheureusement les négociations pour acheter les parcelles, qui formaient le terrain, se compliquèrent, certains propriétaires voulant profiter de la situation et montaient les enchères au point où le projet sous cette forme n’était plus viable.

On avait donc modifié le projet pour l’intégrer dans l’édifice de l’autre côté de la rue Atateken (Amherst à l’époque) qui était en voie d’être transformé en condos. Le centre LGBTQ+ deviendrait donc un large condo commercial, parmi d’autres, géré par le centre communautaire. Chaque salle devait porter le nom de quelqu’un.e qui avait marqué l’histoire de nos communautés. Les mois passèrent et le projet n’aboutit pas. La Fondation n’avait pas réussi pas à s’entendre pour l’achat de l’espace commercial et les quelques briques achetées, resteront dans un entrepôt. Déception pour moi qui rêvait que des toilettes portent mon nom (un souhait exprimé à l’époque en échange d’une participation à l’achat de quelques briques).

Comme toujours, les raisons de cet échec étaient nombreuses. La principale tient dans l’impossibilité des principaux acteurs chargés de mener à bien le projet financièrement. Des divergences apparurent comme le droit de regard qu’auraient pu avoir les grands donateurs sur le montage financier. Mais l’engouement n’était plus au rendez-vous. De nombreux organismes ne croyaient plus en la viabilité du projet. Publiquement, certains soutenaient le projet, mais en privé s’inquiétaient de perdre leur indépendance financière. D’autres souhaitaient que l’adresse physique de leur organisme reste confidentielle pour des raisons de sécurité. Enfin, certains responsables d’organismes n’avaient qu’une confiance limitée dans l’équipe qui menait le projet.

25 ans plus tard, un projet renaît et heureusement sur des bases différentes. À l’époque, le projet était le vœu du Centre communautaire qui, une fois le bâtiment réalisé, aurait loué des espaces aux organismes communautaires tout en gardant la gestion du bâtiment, de son entretien, et bien évidemment de son devenir. La démarche pour l’Espace LGTQ+ est toute autre. Les organismes communautaires intéressés — et ils sont aujourd’hui plus d’une soixantaine à être membres d’Espace LGBTQ+, dont un peu plus d’une douzaine auraient des locaux permanents — sont donc parties prenantes de l’avancée de ce projet. On souhaite que la prise 2 — l’Espace + dans le Village — soit enfin la bonne. On a même bien hâte à son inauguration. En fait, on se doit de soutenir et d’applaudir ce projet qui devrait recevoir le soutien non seulement par celles et ceux qui en ont la charge, non seulement par les décideur.e.s et les élu.e.s, mais par la population, qu’elle soit LGBTQ2S+ ou non. Pour le moment, les astres semblent s’aligner pour qu’enfin ce lieu dont on a souvent rêvé devienne réalité… et sans qu’on nous demande d’acheter les briques. Mon souhait demeure, que des toilettes portent mon nom, mais des toilettes non genrées, bien entendu.