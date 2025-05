Le mois de la Fierté, l’importance d’être vu·es et entendu·es

En juin, tout juste après le 17 mai (Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie), nous soulignons le mois de la Fierté. C’est à cette période de l’année que nous commémorons les émeutes ayant eu lieu contre notre communauté, principalement au Stonewall Inn en 1969, ainsi que les droits LGBTQ+ ayant été acquis.

Ce moment, qui ressemble plus aujourd’hui à une célébration, était autrefois un moment de protestation pour notre communauté, pour l’inclusivité d’humains qui ne cadraient pas dans une société cis-hétéronormative.

Ce mois est encore plus important aujourd’hui, dans une ère où l’on tente d’effacer notre existence. Nous nous devons d’être vu·es et entendu·es. Profitons-en pour rayonner encore plus fort, surtout après tout le travail fait depuis les 55 dernières années afin qu’un retour en arrière ne soit pas possible.

Il est toutefois possible de se sentir dépassé·e et de ne pas avoir l’impression que nos actions entraînent des répercussions sur les batailles en court. Amplifions nos voix avec l’aide d’allié·es qui sauront nous épauler, nous soutenir, parce qu’ensemble, le chemin à parcourir sera un peu moins ardu. Il suffit parfois de se concentrer sur de plus petits gestes au quotidien, mais qui auront, en bout de ligne, un grand impact.

Par exemple, en tant qu’organisme LGBT+, au JAG, il est important pour nous que la diversité sexuelle et la pluralité de genre soient partie prenante dans les décisions prises. C’est pourquoi nous avons mis en place le projet MIC+ (Municipalités Inclusives aux Communautés+) qui est une certification municipale visant à ce que les municipalités soient de plus en plus inclusives, qu’elles deviennent des phares pour les individus et/ou les familles qui cherchent un endroit sécuritaire pour y habiter.

La notion d’intersectionnalité étant la pierre angulaire des maux de bien des individus, il était impératif de ratisser plus large que les communautés LGBT+ afin que toustes puissent, minimalement, vivre dans un milieu où ils ne se sentent pas exclus.

Au niveau individuel, il est intéressant de faire attention lorsque l’on fait des achats. Le mois de la Fierté amène souvent les magasins à vendre des produits au couleur du drapeau arc-en-ciel que l’on peut avoir envie d’acheter, mais il est important de prendre le temps de s’informer à savoir si l’entreprise a un souci d’inclusivité à l’année ou si ce n’est que pour le mois de la fierté, comme malheureusement trop le font.

Il est aussi nécessaire, lorsque c’est possible, d’encourager des artistes et des entreprises locaux qui engagent ou qui sont membres de la communauté LGBTQ+. Avec les violences auxquelles nous pouvons être confrontées quotidiennement, autant en milieu de travail, dans la rue et surtout sur les réseaux sociaux, l’action la plus importante de toutes est de prendre soin de vous et de poser des actions qui vous font personnellement du bien (parce qu’on l’oublie beaucoup trop souvent).

Par Justine Hémond (elle)

INFOS | LE JAG, Saint-Hyacynthe, Longueuil et Salaberry-de-Valleyfield.

www.lejag.org

T 450-774-1349 ou 1 800 774-1349