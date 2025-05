Une motion «alliée» à l’Assemblée nationale 

Plusieurs groupes communautaires ont assisté le mercredi 21 mai, à l’adoption d’une motion soulignant la 23ᵉédition de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.



Cette motion a été présentée par Ruba Ghazal (cheffe parlementaire de Québec solidaire) conjointement avec Martine Biron (ministre responsable de la Condition féminine et responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie dans le gouvernement Legault), Jennifer Maccarone, (députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l’opposition officielle pour la communauté 2SLGBTQIA+), Pascal Paradis (député de Jean-Talon et porte-parole du 3e groupe pour les communautés LGBTQI), Marie-Claude Nichols (députée indépendante de Vaudreuil) et Youri Chassin, député indépendant de Saint-Jérôme), qui ont exprimé ainsi une solidarité exemplaire.



Successivement Ruba Ghazal, Martine Biron, Jennifer Maccarone et Pascal Paradis ont pris la parole pour rappeler que, face à la montée des discours haineux, la solidarité de chaque personne et de chaque institution est plus indispensable que jamais.

Ils ont également mis en lumière «L’effet allié» de la campagne 2015 de la Fondation Émergence, à l’origine de cette journée de sensibilisation nationale, devenue au fil des ans internationale, montrant ainsi que chaque geste de soutien compte.



À l’heure de la montée du conservatisme, il faut souligner la constance de l’Assemblée nationale du Québec qui reconnaît, année après année, l’importance de cette journée en portant un message d’inclusion et de reconnaissance envers les personnes impliquées dans la lutte contre l’homophobie. et la transphobie.