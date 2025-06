Les points MVQ du diable – RuPaul’s Drag Race All Stars 10, épisode 6

Avec la fin annoncée des préliminaires du deuxième groupe, les adeptes de RuPaul’s Drag Race ont eu droit à un rusical de bas étage et à du drame de plus en plus lassant, lors du 6e épisode de la 10e saison All Stars.

Est-ce que l’auteur de ces lignes a vu sa tolérance au bitchage baisser d’un cran, parce qu’il a écouté quelques heures plus tôt une entrevue avec BenDeLaCreme dans laquelle Dela exprimait à quel point le drame, les éliminations entre reines et les manigances durant les saisons All Stars l’a rebutaient? C’est fort possible… Pour la première fois, l’idée d’abandonner Drag Race a surgi dans son esprit.

Mais bon, revenons à nous moutons. Après le roast gagné par Jorgeous et Mistress Isabelle Brooks, les fameux points MVQ devaient à nouveau être distribués. Nicole a donné le sien à Kerri. Cette dernière a remis son point à Lydia. Tina à Nicole. Et Lydia à Kerri. Peu après, Mistress a tenté de faire croire aux reines que Tina avait suggéré de ne rien donner à Kerri et Nicole pour qu’elles finissent à zéro. Un mensonge de plus dans son sillon.

Vint alors l’annonce du défi principal : le rusical Starbooty the rebooty, l’équivalent musical d’un mauvais film de RuPaul. Comme à l’habitude, les six concurrentes devaient attribuer les rôles entre elles et on imaginait déjà le caca frapper les pales du ventilateur…

Sans surprise, Mistress a voulu jouer les vilaines du numéro avec Jorgoeus et Lydia, afin de laisser les trois autres se nuire entre elles. Très vite, MIB a imposé ses décisions, joué dans la tête de ses adversaires et dirigé le tout.

Lors de l’enregistrement avec Leland et Gabe Lopez, on a constaté que Nicole avait l’air d’une matante saoule en plein karaoké, Tina a démontré une belle intensité, Kerri a trouvé sa voix après quelques détours, Jorgeous a offert une prestation de niveau spectacle de finissant.es, Lydia était passable et Mistress d’un réel ennui.

Quand est venu le temps de performer sur la scène principale, on a d’abord eu droit à une prestation de RuPaul aussi peu enthousiasmante que lors des finales de saisons, mais que tout le monde encense parce que c’est une légende. Bruits de criquet…

Par la suite, Nicole a dansé la chorégraphie complètement à l’envers. Tina a été très énergique et elle a prouvé toute son expérience. Kerri était particulièrement investie. Mistress ne semblait pas se donner à 100%. Lydia a été bien meilleure qu’on l’aurait imaginée. Jorgeous nous est apparue dans sa propre ligue sur tous les plans.

WILD WILD WEST

Durant le défilé, Nicole portait un justaucorps rose, une crinière et une queue de cheval supposément camp, mais assurément mal fait.

Tina est arrivée telle une cowgirl toute de brun vêtue, avec un ensemble de cuir et de cordes superbement réalisé, qui donnait l’impression que Wonderwoman s’était perdue au Far West.

Kerri avait des airs de Beyoncé avec son costume blanc et ses pantalons transparents.

Mistress a prétendu qu’elle portait mieux les flammes que Tina Burner avec son costume noir, orange, jaune et rouge, mais elle n’a surpris personne avec son concept.

Lydia l’a renvoyée aux oubliettes avec sa création de denim et de peau de vache, ses jambes surdimensionnées et son chapeau à franges. On a tout aimé!

Finalement, Jorgeous s’est éloignée des chevaux, des vaches et des cowgirls en se présentant dans un costume de showgirl qui a semblé enchanter les juges, alors qu’elle nous semblait encore une fois prévisible.

Sans surprise, Jorgeous et Lydia ont fini au sommeil, avant d’offrir un lipsync sur Texas Hold’Em de Beyoncé. Si elles ont commencé à forces égales, Jorgeous a monté d’un cran, avant que Lydia la rattrape avec sa surprise capillaire et son humour. En bout de ligne, Jorgeous a été sacrée gagnante.

Si Jorgeous et Lydia étaient désormais assurées de passer en demi-finales, tout pouvait encore se jouer lors de l’attribution des o**** de MVQ. Nicole et Tina ont donné leurs points respectifs à Kerri, cette dernière a offert le sien à Tina et Mistress a bien sûr renié sa promesse d’offrir son point à Kerri en le remettant plutôt à Lydia. Ainsi, Kerri n’a pu dépasser Mistress.

N’empêche, on souhaite de tout notre cœur que le niveau de compétition des demi-finales réserve des montagnes de karma à Mistress et que celle-ci glisse sur le plancher de haine qu’elle a pavé.