Pinot grigio Our Story

Artisan Wine Co., VQA Péninsule Niagara (Ontario) 2023

Code SAQ : 15109623 / 18,45$

Le pinot grigio est probablement le cépage emblématique de la belle saison. Facile à boire, bien rafraîchi, il donne le coup d’envoi de bien des moments entre ami·e·s sur une terrasse ou en début de soirée. Plein de tendresse, au nez, il charme discrètement avec ses parfums de poire, de pêche blanche et de chèvrefeuille. En bouche, il est un peu plus bavard, avec des arômes de melon, de miel et un petit côté floral. C’est un brin suave, pour certains gosiers québécois, mais il se laisse apprécier facilement avec sa petite pointe d’acidité finale. À l’apéro, assurément, mais aussi avec des calmars frits, bien des sushis et des crevettes tempura.