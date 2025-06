Un nouveau bar sportif s’ajoute dans le Village

L’ancienne Taverne urbaine 1309 a trouvé une nouvelle vocation. Ce local a aussi abrité pendant plus de trois décennies le bar La Relaxe. Aujourd’hui, Le Weiser – c’est son nom – prend vie dans le Village. Un bar sportif destiné aux personnes LGBTQ+ et à toutes celles et ceux qui aiment le sport, l’ambiance ludique et le plaisir de socialiser.



« L’objectif premier de ce bar, c’est d’en faire un bar sportif, explique Danny Jobin, copropriétaire de l’endroit. Dix-sept grands écrans diffuseront une variété de chaînes sportives. Les jours de compétitions importantes, elles seront présentées sur tous les écrans, avec le son, pour créer une ambiance. Le reste du temps, il y aura de la musique d’ambiance. On retrouvera aussi une section arcade. Les gens pourront jouer au babyfoot, au hockey sur table, aux fléchettes électroniques, etc. Pour le plaisir, on aura même une machine à toutous ! »

« Le Grand Prix de Formule 1, l’Omnium Banque Nationale de tennis de Montréal, des matchs de football, entre autres, seront des événements majeurs présentés au Weiser », précise Danny Jobin.

Continuer à faire vivre le nightlife

« Mon objectif personnel est de maintenir le nightlife dans le Village, de le développer, mais aussi d’y ajouter ma touche, de le faire perdurer et de garder le Village vivant », affirme Danny Jobin. « Depuis la fermeture de la Station des Sports, je trouvais qu’il manquait quelque chose dans le secteur. Elle attirait une clientèle différente. Quand on regarde l’offre actuelle dans le Village, on voit que notre force, c’est le karaoké d’un côté et les drag queens de l’autre. Je voulais donc proposer quelque chose de différent : un bar sportif où on a envie de jouer, de socialiser, de regarder des matchs ensemble, dans une ambiance unique. »

Et non, ce n’étaient pas des rumeurs : Jean-François James, de l’agence TalentsUniq, bien connu dans le milieu drag, se joint à l’équipe comme copropriétaire. « Vincent [Bruneau, copropriétaire] et moi avons discuté avec Jean-François et avons trouvé intéressant qu’il rejoigne l’équipe », ajoute Danny Jobin, en couple avec Vincent depuis maintenant 11 ans.

« Cela créera une belle dynamique. Jean-François arrive aussi avec de nouvelles idées. Nous sommes heureux de l’inclure dans ce projet et qu’il nous aide à le développer. De notre côté, nous l’aiderons à gérer le bar. Éric Larochelle, qui travaillait au District Vidéo Lounge, sera transféré au Weiser et partagera la gestion et les soirées avec Jean-François. Je pense qu’on forme une belle équipe ! »

Presque comme un jeu de chaises musicales : si Éric Larochelle quitte le District pour le Weiser, Patrick Higgins Benedetto, surnommé le « magicien des cocktails » par le blogue gayquebec2025, prendra la relève en tant que gérant du District.

Les LGBTQ+ et le sport

« Certains me disent que ce bar ne fonctionnera pas parce que les personnes LGBTQ+ ne s’intéressent pas au sport. C’est complètement faux. Chaque semaine, des équipes et des ligues sportives LGBTQ+ viennent célébrer ou simplement s’amuser au District ou dans mes autres établissements. Il existe un très grand nombre d’équipes sportives LGBTQ+ à Montréal — on ne les voit peut-être pas toujours — et désormais, elles pourront venir au Weiser, où elles seront les bienvenues », souligne Danny Jobin. Des soirées thématiques seront aussi proposées en collaboration avec des équipes sportives et de loisirs LGBTQ+, des gamers, des danseurs, etc. Le lieu sera ouvert aux fêtes de groupes sportifs.

Peut-être des hot-dogs…

Éventuellement, un coin de restauration rapide avec de bons hot-dogs pourrait voir le jour.

« Si on en a la capacité, on va le faire. On verra comment les choses évoluent dans les prochains mois », conclut Danny Jobin. Longue et belle vie au Weiser !

INFOS | Bar sportif Le WEiser

1309, rue Sainte-Catherine Est, Montréal. T. 514-347-7023 – aussi sur les réseaux sociaux