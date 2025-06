Nouveaux visages, nouvelles adresses : le Village seréinvente

Cher·ère·s lecteur·rice·s,

S’il y a une chose que j’ai apprise en dirigeant la Société de développement commercial (SDC) du Village, c’est que le Village est un quartier qui ne tient jamais en place. Il bouge, il mue, il résiste, il se transforme. Et ça se sent encore plus vivement l’été, quand la rue Sainte-Catherine Est devient piétonne pour redevenir ce qu’elle est fondamentalement : un lieu de passage, de rencontres, d’expression, d’appartenance.

Cette année, la piétonnisation célèbre ses 19 ans. Et pour souligner cet anniversaire, j’avais envie de mettre en lumière un phénomène trop souvent passé sous silence : la résilience et le renouveau du commerce local.

Malgré les crises, malgré les travaux à venir, malgré les peurs bien réelles autour de l’avenir des artères commerciales, il y a encore — et peut-être plus que jamais — des gens qui choisissent d’investir dans le Village.

Pas seulement de l’argent. Du cœur, de l’audace, du temps. Ouvrir un commerce ici, c’est une déclaration. Ça veut dire : je crois encore au Village. Je veux faire partie de cette histoire. Voici donc quelques-unes des nouvelles adresses qui font battre le cœur du quartier autrement en 2025. Et surtout, les gens et les idées derrière ces projets.

PHOTO : GABRIELLE RONDY / CRÉDIT : Mirona Photographie

Boutique Empire : du sport, du style et du sang neuf

Dans l’ancien local d’Archambault, symbole de culture populaire et de rendez-vous d’une autre époque, une nouvelle génération s’installe. La Boutique Empire, bien connue au Québec pour ses vêtements de sport et son style streetwear, s’apprête à ouvrir ses portes dans ce vaste espace au cœur du Village, grâce à l’audace de Philippe Grisé, copropriétaire des boutiques Empire.

Leur arrivée vient clairement combler un manque dans la diversité commerciale du secteur. En s’adressant à une clientèle jeune, mixte et urbaine, Empire vient redonner du souffle à un quartier qui semble n’être que de bars, restos et lieux nocturnes et qui saura répondre aux besoins des étudiant·e·s de la faculté de médecine de l’Université de Montréal ou des étudiant·e·s du Cégep du Vieux-Montréal, maintenant installé·e·s dans la Place Dupuis. L’arrivée de la boutique Empire, c’est un signal fort : le Village n’est pas qu’un lieu de nostalgie ou de fête, c’est aussi un espace où l’avenir s’installe.

Un vent d’ailleurs à l’ouest : Le Bistro indien

Du côté ouest du Village, au 926 Sainte-Catherine Est, une petite adresse toute neuve fait déjà parler : Le Bistro indien. Avec sa cuisine savoureuse, parfumée, généreuse, il propose une expérience culinaire à la fois accessible et dépaysante. Et surtout, il vient redynamiser un secteur trop souvent oublié du quartier.

L’ouverture de cette adresse représente bien plus qu’un simple ajout gastronomique : c’est un acte de revitalisation. En diversifiant l’offre culinaire, en attirant de nouveaux publics, ce bistro vient rééquilibrer la fréquentation de la rue et offrir aux résident·e·s de l’ouest du Village une raison de redescendre sur Sainte-Catherine. Une belle addition… qui réchauffe autant le cœur que le palais.

PHOTO : Le BERNARD CABARET GOURMAND

Bernard Cabaret Gourmand : drag brunchs et folies festives

Le Bernard Cabaret Gourmand est sans contredit une des ouvertures les plus réjouissantes de l’année. Situé dans un espace parfaitement aménagé, il offre une combinaison rare et gagnante : une excellente table et des spectacles inoubliables. Tout ça grâce à la vision de de son fondateur, Jean-François Rondeau, et de son équipe de passionné·e·s. Le week-end, les drag brunchs y sont devenus un incontournable. La programmation artistique y est audacieuse, variée, menée par des artistes aussi drôles qu’inspirant·e·s. C’est un lieu où l’on célèbre la culture queer dans toute sa splendeur.

Mais le Bernard, c’est aussi un symbole. Celui d’une volonté de revaloriser les arts de la scène queer, autant la drag que le burlesque, dans un cadre accessible et festif. En plein cœur du Village, il propose un espace de plaisir inclusif et raffiné, qui attire autant les habitué·e·s du quartier que les curieux·ses venu·e·s d’ailleurs. Un petit bijou.

Le Pub Weiser : la naissance d’un lieu culte

Les amateur·rice·s de nightlife reconnaitront leurs noms : Danny Jobin et Vincent Bruneau (District Video Lounge, Club Date, Bar Le Stock) ainsi que Jean-François James sont derrière le tout nouveau Pub Weiser, installé dans l’ancienne Taverne 1309.

Ce n’est pas leur premier rodéo. Et ceux qui ont vu la transformation du Stock en un espace vibrant et toujours achalandé savent déjà que le Pub Weiser sera une destination à suivre. Pensé pour rassembler, ce nouveau lieu incarne une vision inclusive et branchée de la vie nocturne, où chacun·e est accueilli·e comme chez soi.

C’est aussi une manière de préserver l’âme festive du Village, tout en renouvelant les codes. Avec leur flair et leur amour du Village, ils réinventent l’espace pour en faire une destination conviviale, branchée et inclusive. Si on se fie à leur expérience avec le Stock, tout indique que dès son ouverture, le Pub Weiser attirera une clientèle fidèle!

PHOTO : TABLA

Tabla : une métamorphose réussie grâce à l’appui public

Le restaurant Tabla, bien connu du quartier, a récemment vécu une renaissance. Grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et à l’aide de la SDC du Village pour l’obtention d’une subvention Commerce-MTL, l’établissement s’est offert une seconde vie.

Nouveau décor, nouvelle ambiance, nouveau menu. L’intérieur a été entièrement rénové, et l’expérience client repensée. Résultat : une atmosphère chic mais conviviale, et une cuisine qui fait voyager. C’est le parfait exemple d’un commerce enraciné qui choisit de se réinventer, au lieu de partir. Et c’est précisément ce type d’histoire qu’on veut raconter davantage dans le Village.

Les visages du renouveau

Derrière chacun de ces projets, il y a des humain·e·s. Des gens qui croient au potentiel du quartier, qui voient au-delà des statistiques, des manchettes ou des préjugés. Des personnes qui, malgré les défis, choisissent le Village. Et qui y amènent leurs idées, leurs rêves, leurs cultures, leur audace. « Pour moi, le développement économique va au-delà des chiffres. C’est une question d’ancrage, de sentiment d’appartenance et d’envie de contribuer à la communauté.

Donc, soutenir les nouveaux commerces dans le Village prend tout son sens puisque c’est aussi encourager une vision de la ville inclusive, créative et profondément humaine. À Ville-Marie, on y croit et on agit concrètement pour donner à ce quartier emblématique tout le soutien qu’il mérite » — Robert Beaudry, conseiller de ville du district de Saint-Jacques.

À la SDC, on est fièr·e·s d’accompagner ces initiatives. On les appuie, on les conseille, on les connecte à des programmes d’aide, on leur fait une place dans nos foires, nos communications, nos réseaux. Car leur succès, c’est aussi celui du quartier. Et puis, on oublie souvent de le dire, mais chaque nouvelle adresse, c’est aussi de l’emploi local. Ce sont des gens du quartier, ou qui y arrivent avec l’intention d’y rester, qui trouvent du travail, de la stabilité, du sens. Chaque ouverture, chaque rénovation, chaque agrandissement, c’est une promesse de plus pour celles et ceux qui veulent vivre et travailler ici.

Un quartier en mouvement, un avenir à écrire

Je le dis souvent : le Village n’est pas figé dans le temps. Il n’a jamais été qu’une suite de bars ou de boîtes de nuit. Il est beaucoup plus que ça. C’est un quartier où la vie commerciale, la vie culturelle et la vie communautaire se croisent, s’entremêlent et s’influencent. En 2025, on sent une vraie volonté de faire les choses autrement. Les commerçant·e·s veulent plus de beauté, plus de sens, plus de lien avec les gens. Et les citoyen·ne·s veulent soutenir le commerce local, vivre dans des espaces à échelle humaine, sentir qu’ils et elles font partie d’un tout.

L’été, le Village devient aussi une porte d’entrée touristique sur Montréal. Nos nouvelles adresses contribuent à cette première impression : elles donnent le ton, elles racontent l’âme du quartier. Ce sont souvent les premières (et parfois les meilleures) expériences que vivent les visiteur·euse·s. Offrir une diversité commerciale de qualité, c’est aussi affirmer fièrement qui nous sommes, et ce qu’on souhaite partager avec le monde.

PHOTO : EMPIRE

Et vous, que ferez-vous cet été?

J’espère que cette chronique vous donnera envie de (re)découvrir le Village. De pousser la porte de ces nouvelles adresses. De discuter avec ces entrepreneur·e·s passionné·e·s. D’encourager cette dynamique de renouveau qui, tranquillement mais sûrement, redonne au Village son éclat.

Parce qu’en fin de compte, c’est vous qui faites vivre ce quartier. Par vos choix, vos habitudes, vos engagements. Et chaque commerce que vous visitez, chaque repas que vous savourez, chaque show que vous applaudissez, c’est une façon de dire : le Village compte encore. Et ça, c’est la plus belle chose qu’on puisse construire ensemble. Enfin, pour terminer, je vous avais dit que je vous parlerais bientôt de la programmation de Fierté Montréal pour le pôle Village… Eh bien, je vais vous laisser mijoter encore un peu. Rendez-vous dans ma prochaine chronique!

Pour découvrir ces adresses et bien d’autres : www.villagemontreal.ca