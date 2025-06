Un été vibrant à Bromont :cap sur le Festival FAUNE!

Bromont vous invite à vivre un été haut en couleur avec une programmation festive, inclusive et gratuite! Marchés publics animés, spectacles en plein air, art visuel… l’ambiance y est aussi chaleureuse que le décor est enchanteur.

Mais s’il est un rendez-vous à inscrire en lettres capitales, c’est bien le Festival FAUNE, de retour à la Place publique du Vieux-Bromont après un franc succès en 2024.



Avec FAUNE, la musique house s’émancipe des clubs pour envahir l’espace urbain, de jour, au grand air. FAUNE, c’est quatre après-midis où la fête sort des sentiers battus : DJs électrisants, foule colorée et ambiance résolument inclusive. Que vous veniez pour danser, flâner ou simplement vous laisser emporter, la magie opère dès les premières basses pour transformer l’espace extérieur en piste de danse ensoleillée.

Vibrez au son de : 5 juillet — 3 DJs + Maüs / 19 juillet — Flytz, Ludo Lacoste, Monsieur PY /

2 août — Soraï, Ellxandra, Arielle Roberge / 16 août — Cidoine and friends, Disco Dessert



De 14 h à 21 h, FAUNE, présenté par Desjardins et orchestré par Patch Safari, est l’un des seuls festivals de musique électronique de jour hors de la ville. Gratuit, accessible à toustes — même aux chiens! — l’événement propose aussi rafraîchissements et bouchées locales sur place.

Et tant qu’à être là, prolongez le plaisir : virée gourmande dans les vignobles, explorations à vélo, rafraichissement au parc aquatique, golf ou détente au BALNEA spa + réserve thermale. Bromont vous attend.

