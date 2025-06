Un coureur remporte le 400 m haies malgré un «incident vestimentaire»

Chris Robinson n’a laissé rien – pas même une exposition accidentelle de ses parties intimes – l’empêcher de franchir la ligne d’arrivée en premier.

Le coureur de haie (hurdleur) Chris Robinson a quitté la piste d’athlétisme en Tchéquie à la fois vainqueur… et, disons-le, un peu exhibitionniste malgré lui. L’athlète de 24 ans a subi un malencontreux pépin vestimentaire alors qu’il franchissait les haies à toute allure lors de la compétition Golden Spike d’Ostrava, au stade Metsky.

Malgré une sortie inopinée de ses organes génitaux en plein milieu de la course – ce qui l’a forcé à se débattre à plusieurs reprises avec son short – Robinson est tout de même parvenu à remporter l’épreuve du 400 mètres haies. Une autre journée bien remplie…

Dans une séquence vidéo de la course, devenue virale depuis, on voit Robinson distancer nettement ses concurrents – autant grâce à sa vitesse… qu’à son pénis sortant de son short.

De façon plutôt cocasse, il réussissait à le remettre en place entre les haies, tout en continuant de creuser l’écart. Mais chaque fois qu’il bondissait au-dessus d’un nouvel obstacle, la situation se répétait. Résultat : un va-et-vient constant qui aurait pu déstabiliser bien des athlètes. Pourtant, Robinson est resté concentré et a su faire preuve de sang-froid face à cette mésaventure.

Une fois la ligne franchie, visiblement soulagé autant de sa victoire que de ne plus avoir à se débattre avec son équipement, le champion mondial s’est laissé tomber sur le dos après une roulade acrobatique, tout sourire. Incroyablement, malgré les circonstances, Robinson a remporté la course avec un temps de 48,05 secondes – à seulement un dixième de seconde de son record personnel.

Les commentateurs, qui assuraient la narration de l’événement en direct, ont difficilement réussi à contenir leur fou rire en annonçant la victoire.

« Félicitations à Chris Robinson qui a su gérer un problème… disons, occasionnel. Un bris d’équipement peut parfois créer des situations bien embarrassantes, » a lancé l’un d’eux.

« Malgré tout ça, il a offert une performance —… et un spectacle — remarquable, tout près de son meilleur temps, malgré tous ces ajustements. »

« Manipulation constante avec la main gauche, mais il est resté devant, a plongé sur la ligne et a terminé en tête. »

Comme certaines chaînes diffusaient l’épreuve en direct, il n’a pas été possible de censurer l’exposition impromptue du coureur – ce qui signifie que des millions de téléspectateurs ont vu ses parties intimes à l’écran.

Le commentateur de World Athletics, Tim Hutchings, a salué la « course brillante » de l’Américain, tout en ajoutant : « Ajuster constamment certaines parties de son équipement – et possiblement de son anatomie – dans la dernière ligne droite et dans le virage final, ce n’est pas rien… »

« Il a heurté violemment la neuvième haie. Il vivait clairement un bris d’équipement – disons que c’est la façon la plus polie de le dire. Il n’y avait pas de temps pour censurer quoi que ce soit, mais bravo à Chris Robinson pour avoir gardé le cap malgré cette difficulté. »

« Une ou deux fois tous les deux ou trois ans, on voit ce genre de situation chez les hommes comme chez les femmes, lorsque l’équipement flanche. C’est extrêmement inconfortable, mais sa performance est restée remarquable. »

Sans surprise, les internautes se sont déchaînés sur les réseaux sociaux avec une avalanche de jeux de mots.