La controverse au gingembre fait rage – Drag Race All Stars 10 – Épisode 9

Quiconque a suivi les potins entourant RuPaul’s Drag Race cette semaine a eu vent de la controverse au sujet du favoritisme de la reine-mère envers Ginger Minj. Voyons voir ce que nous réservait le dernier volet du troisième groupe de la dixième saison All Stars. Divulgâcheurs à venir!

La semaine dernière, la très talentueuse Ginger a fini au sommet avant de remporter le lipsync : une victoire qui a mis le feu au poudre dans le fandom, alors que certain.es avaient adoré la performance énergique de Denali, pendant que Minj offrait une interprétation plus sentie.

Il n’en fallait pas plus pour qu’on crie au vol, qu’on découvre la colère de Denali (qui aurait refusé de tourner les confessionnaux et qui serait revenue devant les caméras avec ses cheveux plus longs des semaines plus tard), et qu’on ait l’impression que la production s’arrange pour faire gagner la vétérane, comme ce fut le cas avec Alyssa Edwards dans la dernière saison contre le reste du monde.

De retour à notre programme principal, les fameux MVQ devaient être distribués. Daya Betty et Cynthia Lee Fontaine ont échangé les leurs. Acid et Alyssa ont également offert leurs points à Cynthia, ce qui a fait péter un câble à Daya, convaincue que le point lui revenait, depuis qu’Alyssa, dans Untucked, avait promis son point à la reine la plus constante. S’autoproclamant constante et meilleure que les autres, Daya a été outrée de voir le point lui échapper. Elle en a reparlé abondamment durant tout l’épisode, telle une grande égocentrique.

Le reine-mère a annoncé que le défi principal consisterait à improviser dans une téléréalité de romance aux contours canins, alors que les concurrentes devaient jouer des chiennes sur la cruise pour séduire un golden retriever interprété par Zane Phillips.

RuPaul a attribué les rôles. Acid serait une doberman dominatrice. Cynthia une chihuahua nerveuse. Alyssa une batarde courailleuse. Ginger une Saint-Bernard alcoolo. Daya un caniche qui se prend pour une autre. Et Denali une épagneule censée être un chien de soutien, mais qui a bien des besoins.

Wouf!

Dans un premier temps, le sexy Zane « Golden » Phillips a rencontré chacune des prétendantes en solo. Daya est apparue dans un ensemble de fourrure rose magnifique. Alyssa semblait jouer une prostituée russe et portoricaine de bas étage. Denali n’était pas jolie, mais ô combien divertissante. Ginger avait tout de la matante saoule et séductrice. Acid alternait étrangement entre une petite voix douce et des répliques de BDSM. Puis, Cynthia avait l’air d’une chienne religieuse horrible, mais très drôle.

Lors des dates à trois, Cynthia a commis l’erreur de refuser une avenue d’improvisation. Elle était too much, alors qu’Acid n’était visiblement pas assez. Les deux reines ont malheureusement oublié l’aspect physique de leurs personnages canins.

Ginger s’amusait avec son cocktail et sa nourriture, en évoquant une scène de La belle et le clochard, en nous surprenant dans le détour, alors qu’Alyssa semblait effacée et se réfugiait derrière des blagues sexuelles faciles.

Daya n’offrait aucune réelle interprétation de son personnage, se contentant de quelques blagues brillantes lancées en elle-même, pendant que Denali, même si elle a créé un peu de confusion d’un tableau a l’autre, était physique, drôle et nuancée.

« Paper dolls »

Durant le défilé, les participantes devaient présenter des looks de poupées en papier. Alyssa a paradé une robe aussi abstraite qu’audacieuse représentant des masques traditionnels portoricains en papier journal.

Avec sa robe dorée et sa perruque rousse, Ginger a présenté un look élisabéthain fait de passages évoquant le travestissement dans les pièces du grand dramaturge William Shakespeare.

Denali a épaté la galerie en rendant hommage aux animaux spirituels bien ancrés dans la culture mexicaine. C’était tout à fait grandiose!

Daya est arrivée dans une robe rigide composée de coquillages faits en papier : elle a paru plus jolie que spectaculaire.

Acid a fait le 144e clin d’œil à Marie-Antoinette dans l’histoire de Drag Race avec une création néanmoins magistrale.

Désirant évoquer le cancer qu’elle a combattu il y a quelques années, Cynthia a porté un ramassis de n’importe quoi… de couleur verte.

RuPaul a désigné Ginger et Daya dans le top deux. La jeune Betty a remporté le point sécurisant sa place en demi-finales grâce à un lipsync sur Mama used to say. Après un échange émotif de points MVQ, l’attachante Cynthia a rejoint les demi-finales, en devançant Denali, dont le talent n’est jamais reconnu à sa juste valeur.