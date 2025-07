Fierté Indomptable / Wild Pride promet une première édition sans compromis

Le collectif derrière la toute première édition de Fierté Indomptable / Wild Pride à Montréal entend offrir un festival accueillant, inclusif, engagé et «sans compromis», du 30 juillet au 16 août. Au total, environ 80 événements — en grande majorité gratuits ou à contribution volontaire — devraient avoir lieu dans divers parcs, centres sportifs et petites salles de spectacle à travers la ville. Les fonds recueillis serviront à appuyer des initiatives liées à la Palestine, à l’accès au savoir pour les personnes incarcérées au Canada ainsi qu’aux droits des peuples autochtones. Aucun commanditaire corporatif ne sera de la partie.

Fierté Indomptable — Wild Pride, en anglais — est portée par un collectif non hiérarchique composé d’une quarantaine de bénévoles de tous âges et de diverses origines, précise Yara Coussa, libraire, intervenante communautaire et membre du collectif. Plusieurs de ces bénévoles proviennent de groupes ayant rompu publiquement leurs liens avec Fierté Montréal plus tôt cette année, dénonçant ce qu’ils perçoivent comme «un manque d’engagement politique». Le collectif entend démontrer qu’un festival communautaire, en dehors des structures capitalistes et corporatives, est faisable.

Le coup d’envoi officiel du festival sera donné le 30 juillet au Carré Saint-Louis avec une cérémonie d’ouverture autochtone, suivi d’une soirée dansante gratuite, Intifada On The Dance Floor, le 31 juillet au Ping Pong Club, mettant de l’avant des artistes arabes, autochtones et noires.

La programmation se veut variée : spectacles, ateliers de théâtre, cours de boxe queer-positifs, ateliers artistiques intergénérationnels, heures du conte, pique-niques, raves et soirées burlesques figurent au menu. Parmi les événements, Yara Coussa souligne notamment : un après-midi à la Piscine Quintal réservé aux personnes trans et à leurs familles (le samedi 9 août) ; Mélodies et Murmures, une soirée intimiste de poésie, chant et spoken word sapphique francophone, présentée en collaboration avec Helem Montréal et mettant en vedette des invitées surprises (le jeudi 7 août à la MARBRASSERIE) ; une marche engagée (le 10 août), partant de la Place des Arts, « pour la libération d’ici à la Palestine, jusqu’à tous les territoires en résistance… et pour un monde où toutes nos vies sont célébrées. »

Elle explique que le collectif a souhaité « créer des évènements accueillants pour tous – dont les jeunes, les parents avec enfants et les personnes neurodivergentes ». Le port du masque sera fortement encouragé lors des activités en intérieur, et la majorité des sites seront accessibles en fauteuil roulant. Certains événements s’adressent spécifiquement aux jeunes, aux membres de la communauté trans ou aux personnes racisées. Tous les lieux et fournisseurs ont été choisis pour éviter les conflits éthiques. « On voulait un festival où personne n’a besoin de faire de compromis avec ses convictions », résume Yara Coussa.

Le collectif souhaite aussi souligner le travail des groupes qui organisent des évènements pour la communauté queer à l’année longue. «On a plusieurs [collaborateurs] qui font des ‘éditions spéciales Wild Pride’ de leurs évènements réguliers», note la bénévole. Parmi ces organismes, on compte le club de boxe queer-positif Pelea, Sweet Like Honey et Discoño.

Yara Coussa insiste : «le but n’est pas de rivaliser avec Fierté Montréal, mais bien de créer un espace parallèle, un lieu où les jeunes, les personnes racisées et celles qui ne se reconnaissent pas dans une fierté jugée dépolitisée puissent se sentir à leur place». Un festival par et pour les queers conscientisé·e·s.

«On veut faire rêver les gens, les faire comprendre qu’ils n’ont pas besoin de plier aux exigences d’autrui, qu’ils peuvent être eux-mêmes et être vus», conclut-elle. « Tout a été pensé pour accueillir les baby queers, les nouveaux membres de la communauté — parce qu’on a tous déjà été là, un jour ou l’autre. »

INFOS | La programmation complète de Fierté Indomptable / Wild Pride est disponible essentiellement sur Instagram: @wildpridemontreal.

https://linktr.ee/wildpride