Lady Boom Boom devient Complètement gaga

En plus de prendre part à la soirée 100 % Drag, Lady Boom Boom se transformera en Mother Monstrer le temps d’une nuit endiablée, le vendredi 1er août, à l’occasion du spectacle Complètement Gaga inspiré du show de Lady Gaga à Coachella. Tous les petits monstres sont donc conviés à la scène Dovato, au croisement de Sainte-Catherine Est et de Papineau, pour un hommage à la diva de la pop qui promet performances électrisantes, looks à couper le souffle, décors over-the-top et plusieurs surprises.

Le spectacle-événement, tenu de 18 h à 21 h, sera le premier show solo en carrière pour la drag queen québécoise. Celle qui voue une adoration connue pour Lady Gaga a toujours caressé le rêve de produire un spectacle de la sorte, mais c’est cette année que les étoiles se sont alignées : « c’est la première fois que je me sens prête à présenter quelque chose en solo. Mon agent m’a proposé de travailler sur un projet solo il y a de ça déjà plusieurs mois et avec l’annonce du dernier album de Lady Gaga, Mayhem, l’idée s’est concrétisée. »

Pour les fans qui s’attendent à un remake intégral de la performance de Coachella, Lady Boom Boom apporte quelques précisions : « niveau costumes et mise en scène, nous avons essayé d’être le plus fidèles au show, toutefois nous avons aussi sélectionné des hits qui n’étaient pas dans le spectacle et les avons intégrés à l’univers Mayhem. »

Lady Boom Boom sera la star de cette soirée déjantée, il s’agira donc en quelque sorte pour elle d’un spectacle marathon, qui aura requis un travail de préparation colossal. La soirée de trois heures représente en effet plusieurs mois de répétitions hebdomadaires pour la queen et l’équipe de danseurs qui l’accompagnera sur scène, soit Xavier Legault, Valérie Pomainville, Jean-François Garneau et Jean-François James, aussi chorégraphe du spectacle. La majorité des investissements en temps et en énergie se sont toutefois concentrés sur la création des costumes, pour permettre à l’artiste d’arborer une dizaine d’ensembles plus flamboyants les uns que les autres durant le spectacle. En plus des costumes, Lady Boom Boom réserve plusieurs moments forts au public qui sera sur place. Sans révéler de surprise, elle confirme tout de même qu’il faut absolument être là le 1er août prochain : « j’aurai quelques invités non annoncés durant le spectacle et on travaille sur quelques surprises tout au long du show, alors vous ne voulez rien manquer! »

Puisqu’il s’agit d’une soirée 100 % Gaga, il serait péché pour les festivaliers de ne pas laisser aller leur créativité en arborant leur plus beau kit hommage à la Mother Monster.

Côté dress code, Lady Boom Boom invite donc le public à afficher ses couleurs : « certaines personnes attendent la Pride afin de pouvoir porter des killer outfits! En tant que personne qui se déguise à longueur d’année pour gagner sa vie, j’invite tout le monde à laisser aller son imagination! »

Lady Boom Boom et son équipe ont déjà à pied d’œuvre pour présenter leur hommage à Gaga à divers autres endroits dans le futur. L’artiste invite donc ses fans à garder l’œil ouvert sur ses réseaux sociaux prochainement pour connaître tous les détails, mais rappelle du même souffle qu’il ne faut absolument pas manquer la première mouture qui sera dévoilée durant Fierté Montréal et que le spectacle constitue l’activité idéale pour commencer sa soirée en grand dans le Village le 1er août prochain.

Après avoir ébloui les foules sur la rue Sainte-Catherine, Lady Boom Boom sera en prestation sur l’Esplanade du Parc Olympique, le jeudi 7 août de 19h30 à 23 h, dans le cadre de la Soirée 100 % Drag, animée par Rita Baga et Barbada. Il ne s’agit toutefois pas d’une nouveauté pour l’habituée de la Pride : « j’ai eu la chance de performer plusieurs fois à Fierté Montréal dans les dernières années. Chaque année, c’est un nouveau projet et cette édition ne fera pas exception! »

Lors de cette soirée pailletée, le public pourra s’attendre à des prestations de haute voltige, créée sur mesure en collaboration avec d’autres artistes canadiennes : « cette année, j’ai la chance de co-produire mon numéro avec l’une de mes sœurs de Canada’s Drag Race, explique Lady Boom Boom, et nous sommes toutes les deux très motivées à l’idée de présenter une performance ensemble! » Le show de drags de tous les shows de drags rassemblera certaines des plus grandes queens du monde, ce qui est un moment fort de la Fierté pour Lady Boom Boom: « c’est toujours le fun d’être backstage durant ces shows-là pour pouvoir rencontrer des artistes d’ailleurs ou des drags que je suis depuis longtemps suis sur les réseaux, mais que je n’ai pas encore eu la chance de rencontrer en personne. »

Parlant de rencontrer des artistes en personne, nous avons demandé à Lady Boom Boom ce qu’elle dirait à son idole Gaga, si elle avait la chance de la rencontrer : « j’y ai souvent pensé et, à travers les années, ma réponse change tout le temps! Mais je crois que j’essayerais de garder ça court et je lui dirais juste « Merci » ! Je crois que ça résumerait en gros tout ce que je pourrais lui dire. » En plus de ces deux soirées grandioses, on peut également retrouver Lady Boom Boom au Drague de Québec ainsi qu’au Cabaret Mado et au bar le Cocktail, où elle fait maintenant partie de l’équipe des animatrices régulières.

INFOS | Lady Boom Boom présentera Complètement Gaga le vendredi 1er août, sur la scène Dovato, au croisement de Sainte-Catherine Est et de Papineau Lady Boom Boom sera en prestation sur l’Esplanade du Parc Olympique, le jeudi 7 août de 19h30 à 23 h, dans le cadre de la Soirée 100 % Drag, animée par Rita Baga et Barbada.

