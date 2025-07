Louche XXL, la Cours des Miracles de Nicky Doll

L’After party officiel de la Soirée 100% Drag se passe au Club Soda, le 7 août prochain, pour une version XXL de la soirée La Louche, pilotée par l’hôtesse-déesse Nicky Doll qui en mettra plein la vue aux oiseaux de nuit. Entourée des plus grandes stars d’ici et d’ailleurs dont Detox, Makayla et Aizysse Baga, la queen de la France promet une soirée sexy et dangereuse digne des premières heures de la house underground.

Le concept des soirées La Louche est une création de Nicky Doll. Pour les lecteurs qui ne sont pas (encore!) familiers avec l’événement, la reine française explique que la soirée est née en 2022 du désir de créer une véritable Cour des Miracles bien à elle: « La Louche est à la base une soirée pour faire partie de la Cour des Miracles! C’est une soirée dangereuse et visuellement impactante! Un endroit où tout le monde se sent le bienvenu, un endroit pour que les gens de la communauté et leurs alliés se sentent libres et safe afin de retrouver leur famille choisie. »

La vision artistique de Nicky Doll est donc tout à fait alignée avec l’objectif rassembleur et exutoire des soirées les plus folles de l’âge d’or du disco et des premiers balbutiements de la house : « J’avais envie de recréer ces événements axés sur la house et le disco parce que, pour moi, c’est important que les jeunes générations queers sachent que cette musique a joué un rôle de protection important pour notre communauté», explique-t-elle. «J’ai le privilège d’avoir de la visibilité, la moindre des choses que je puisse faire pour la nouvelle génération est donc de lui offrir ce que moi j’ai eu étant plus jeune. »

C’est donc dans l’optique de reconnecter la jeune génération avec la genèse du mouvement queer et avec l’ambiance de liberté exaltante de son nightlife originel que Nicky Doll a mis sur pied la série d’événements: « quand j’ai commencé à sortir dans les années 2000, les scènes queers parisiennes et londoniennes étaient très différentes. J’allais aux soirées iconiques underground où j’ai vu mes premières queens, mes premiers kings et la mode des raves. Malheureusement, ce genre de soirée qui nous étaient vraiment propre se sont éteintes. On va aujourd’hui à des soirées de pop non remixée où l’on va écouter du Taylor Swift (rires)! Et je ne sais pas si c’est moi qui suis trop vielle, mais…that’s not enough for me! »

Nicky Doll trace par ailleurs un parallèle entre le retour en force actuel de la house et du disco et la remontée de la droite, de la haine et de l’intolérance, ramenant une oppression similaire à ce qui se vivait dans les années 1980 : « Dans un contexte où les queers se font utiliser pour des raisons politiques, ça crée un besoin d’aller en boite de nuit et de se retrouver entre nous. La société n’est pas faite par la politique, elle est faite par le peuple et le peuple, il se retrouve sur le dancefloor, peu importe, son genre ou sa couleur. Donc oui, le disco et la house sont des mouvements contestataires, comme le drag d’ailleurs. »

La musique joue donc un rôle principal dans cette soirée sexy, qui verra se succéder aux platines les DJs montréalais Ian Jackman et Paolo Askia. Dans les mots de la queen en chef : « La Louche, c’est un endroit où l’on vient danser avec les queens, ce n’est pas uniquement un spectacle de queens. La musique est la performer principal! »

Ceux qui veulent voir performer leur star préférée ne seront toutefois pas en reste. Les queens présentes feront effectivement quelques prestations sur scène, pour lesquelles elles ont reçu totalement carte blanche. Seule directive donnée à ses sœurs par Nicky Doll : « soyez sexy et dangereuses! Nous sommes dans une soirée clubbing d’après minuit, pas dans un brunch (rires)! »

Le thème de la soirée est tout indiqué pour cette ambiance des plus chaudes : FIERTÉ : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, SLAY! L’organisatrice invite d’ailleurs les participants à laisser aller leur créativité vestimentaire, sans trop se compliquer la vie : « C’est la Fierté c’est la queerdom, donc pour la première fois, on n’impose pas un thème précis. Tout le monde fait ce qu’il veut, mais il faut que ça slay! »

Nicky Doll a présenté des soirées La Louche à une dizaine de reprises un peu partout autour du monde, dont à Paris, à New York, à Fire Island, à Lille, à Bordeaux puis à Montréal. La Française confie toutefois que le public montréalais occupe une place toute spéciale dans son cœur : « Ce n’est pas parce que je discute avec Fugues, un magazine de Montréal, mais les Montréalais savent très bien faire la fête! Il y a ici une passion qu’on ne voit pas ailleurs. Ils suivent les thèmes, ils sont fidèles, toujours plus nombreux et ils sont canons! »

Public montréalais, ceci est donc votre invitation personnelle pour une date avec Nicky Doll qui vous attend au Club Soda le 7 août prochain à partir de 22 h : « Si vous aimez la house, le disco et la pop remixée et que vous avez envie de faire la fête, c’est pour vous! Vous pourrez boire des verres (ou être sobres), danser, rencontrer et embrasser, dans ma Cour des Miracles à moi où tout le monde est bienvenu! Et si vous voulez m’offrir un shot, je bois de la tequila (rires)! »

Nicky Doll pourra fort probablement être aperçue lors d’autres événements tenus lors de la Fierté, mais elle se refuse catégoriquement à dévoiler les surprises. Elle confirme toutefois qu’en plus de reprendre la barre de Drag Race France [actuellement diffusé sur Crave]

cet été, elle finalise actuellement un album complet à voir le jour en septembre, fruit de plus de trois ans de travail. Celle qui a collaboré principalement avec des artistes queers

proposera à ses fans un côté solaire et un côté lunaire qui mettra de l’avant tout son amour pour la pop.

Pour toutes les nouvelles, on peut suivre Nicky Doll sur les réseaux sociaux, ou encore lui payer un shot au Club Soda le 7 août prochain!

La question des lecteurs pour Nicky Doll!

En tant que Reine de la France, que penses-tu du fait que Michelle Visage est souvent réticente lorsque les drags incarnent Marie-Antoinette?

Nicky Doll: Off with her head! (Rires!) Je pense que ce qui est important quand on voit un artiste drag, c’est quand la personne se réapproprie le concept. Marie-Antoinette est un concept tellement fort que c’est très difficile de se la réapproprier. Quand Michelle n’est pas surprise, elle s’ennuie un peu et elle voit un costume plutôt que du drag. Puisqu’elle est comme notre maman sévère, Michelle va toujours adorer nous dire les choses qu’on n’a pas envie d’entendre, mais je ne pense pas que ce soit contre Marie-Antoinette!

INFOS | La soirée La Louche XXL se tiendra au Club Soda, le 7 août de 22h à 3h.

https://www.fiertemontreal.com

Billets : https://lepointdevente.com/billets/clb250807001