SUPERNATURE II Édition Fierté Montréal : une ode flamboyante au waacking queer

Le 31 juillet 2025, à l’occasion de Fierté Montréal, le collectif SUPERNATURE transformera le Club Soda en véritable sanctuaire de l’expression queer avec la deuxième édition de sa plus grande compétition annuelle de waacking. La promesse : une soirée électrisante où performances explosives, DJ sets éclectiques et célébration communautaire fusionneront pour faire vibrer le cœur du nightlife montréalais.

Une danse née de la résistance

Issu des clubs queer afro-latinos de Los Angeles dans les années 1970, le waacking est une danse à la fois théâtrale, énergique et profondément politique. À l’origine baptisée « punking » — un terme péjoratif visant les hommes homosexuels — cette forme d’art de rue s’est ensuite enrichie du geste « whack », mouvement vif du bras évoquant le rejet, lui aussi empreint de connotations marginalisantes. Avec le déclin du disco dans les années 1980 et la crise du sida qui emporta plusieurs de ses pionniers, la danse sombra dans l’ombre.

Il faudra attendre les années 2000 pour assister à sa résurgence, notamment à New York, où un danseur — en lien avec les figures fondatrices — relança la pratique en invitant ces dernières à transmettre leur art. C’est dans cette mouvance que Montréal s’imposa comme l’une des premières villes à l’extérieur des États-Unis à embrasser le waacking/whacking, notamment grâce à sa proximité avec la Grosse Pomme. Le rôle de la métropole québécoise sera d’ailleurs déterminant dans la propagation de cette culture à l’international.

Montréal, épicentre flamboyant du renouveau

À Montréal, des événements comme la compétition Hot Mess, très populaire dans les années 2000, ont contribué à faire émerger une scène dynamique. Bien que l’effervescence ait ralenti dans les années 2010, au rythme de l’expansion du waacking/whacking en Europe, en Asie et en Amérique latine, une véritable renaissance s’observe aujourd’hui.

Cette vitalité renouvelée doit beaucoup aux artistes locaux qui ont su préserver et transmettre cet héritage, souvent dans l’oralité propre aux danses de rue. Le collectif SUPERNATURE s’inscrit dans cette lignée. Fondé en 2023 au bar le Waverly par les danseur·euses Flame, Paolo Askia et Moodz, le projet répondait à un manque criant : l’absence de soirées festives dédiées au waacking/whacking. Leur vision : redonner à cette danse ses lettres de noblesse dans un cadre club, là où elle a vu le jour.

Rapidement, les soirées SUPERNATURE deviennent un incontournable, galvanisant une communauté avide d’espaces queer inclusifs. En huit éditions, le Waverly a vu défiler des foules en délire, grimpant sur les tables et les décors pour mieux s’exprimer dans un joyeux chaos assumé.

Un événement phare dans un lieu mythique

La soirée du 31 juillet s’annonce comme un moment charnière pour la scène montréalaise. Présentée dans le cadre de Fierté Montréal, elle rassemblera près d’une quarantaine d’artistes locaux et internationaux. Parmi eux, des figures emblématiques comme Archie Burnett (il) ,Mariana Benenge (elle), Moodz (elle/iel), Flame (il), Paolo Askia (il), The Butcher (il), DJ BlackGold (elle) et San Farafina (elle). Pour les organisateurs, investir une salle comme le Club Soda revêt une forte charge symbolique. Originaire de la métropole, Flame avoue vivre un moment « vertigineux et très excitant », évoquant un lieu mythique qui a marqué l’histoire culturelle de Montréal.

Une célébration identitaire et collective

Au-delà du spectacle, l’événement SUPERNATURE s’inscrit dans une démarche militante et identitaire. Selon les organisateurs, il s’agit de visibiliser les artistes queers et racisé·es du nightlife montréalais, trop souvent ignoré·es dans les récits dominants de l’histoire de la danse. Pour la nouvelle génération, le whacking devient ainsi un médium d’expression queer dans un espace artistique sécuritaire.

L’édition Fierté Montréal de SUPERNATURE est selon ses créateur·rices, « la cerise sur le sungay » — un clin d’œil festif à l’esprit flamboyant du projet. À quoi s’attendre lors de cette grande messe dansée ? À une célébration intergénérationnelle, à une mixité vibrante, à beaucoup de sueur et… de frenchs, si l’on en croit les organisateurs. En somme, un rendez-vous incontournable pour toustes celleux qui veulent voir, sentir et danser le whacking dans toute sa splendeur.

INFOS | SUPERNATURE 2 ÉDITION FIERTÉ MONTRÉAL, le jeudi 31 juillet 2025, de 22h à 3h, au Cub Soda. BILLETS EN VENTE ICI