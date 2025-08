Jamie Fine s’ajoute à la programmation de la soirée DistinXion de Fierté Montréal

Avec sa voix puissante et ses textes percutants, Jamie viendra compléter une soirée déjà explosive aux côtés de Fefe Dobson et G Flip, dans ce show vibrant qui célèbre la puissance des personnes lesboqueer, le vendredi 8 août 2025 sur la scène de l’Esplanade du Parc Olympique, dans le cadre du Festival Fierté Montréal.

Cette chanteuse originaire d’Ottawa remplace Charlotte Day Wilson qui ne pourra pas être présente à la soirée (ce n’est que partie remise, sûrement).

On avait parlé Jamie Fine lors d’un concert à Toronto, il y a deux ans. À propos de son succès récent au delà de la communauté LGBTQ+, elle nous avait répondu : « On a la chance au Canada d’avoir une communauté queer, et je trouve ça beau. Et d’avoir une communauté élargie, humaine et ouverte, tout simplement. Peu importe d’où tu viens, ton genre, à qui tu t’identifies, qui tu aimes, ton look… on est juste là pour passer un maudit bon moment ensemble, en musique», résumait-elle quand on lui parlait de l’importance des Allié.e.s de la communauté.

« Bénéficier et offrir un espace où les gens se sentent en sécurité, c’est tout ce que j’ai jamais voulu. »

Quand elle observera la foule devant elle, vendredi soir à l’Esplanade du parc Olympique, surement qu’elle se réjouira de voir des milliers de personnes qui vibrent au même rythme.

Entre ballades brise-cœur et beats qui claquent, cette artiste transforme ses vibes en safe space musical. Elle est connue pour ses prestations vulnérables, louds, drôles et remplies de connexion humaine.

Elle sera précédée de Chloe Lallouz, une DJ star de la scène montréalaise, qui fera vibrer la scène de 17h à 18h et maintiendra l’énergie entre les différentes prestations.

Suivra Fefe Dobson, une icône pop-rock, pionnière au style brut et sans détour (voir notre entrevue). Avec ses hits certifiés platine et son énergie indomptable, Fefe est une légende canadienne qui a su marquer la scène mondiale. De ses propres succès à l’écriture pour les plus grandes stars, elle est une rebelle née.

Après Jamie, on pourra entendre G Flip, un véritable tonnerre derrière les percussions, la voix d’une génération. Fraîchement débarqué·e de sa tournée virale Drummer, ce·tte rockeur·euse non binaire livre un show survolté, porté par des hits puissants, une authenticité à fleur de peau et une intensité contagieuse.

INFOS | DISTINXION, le vendredi 8 août, de 17h à 23h, sur la scène de l’Esplanade du parc Olympique, dans le cadre du Festival Fierté Montréal. Entrée libre. https://www.fiertemontreal.com