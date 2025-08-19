Survol de la programmation queer et diversifiée du TIFF 2025

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) sera de retour du 4 au 14 septembre, transformant une fois de plus les rues de la métropole en tapis rouge pour les plus grandes vedettes d’Hollywood et les talents émergents.Cette année, plus de 20 films 2SLGBTQI+ feront leur première mondiale ou nord-américaine. La sélection, foisonnante et variée, met en lumière aussi bien des récits canadiens que des histoires venues des quatre coins du monde. Entre un drame tourné en Pologne avec la chanteuse Charli XCX, une romance lesbienne avec dialogues en langue métisse, le retour du détective Benoit Blanc et un thriller autochtone inclassable, les cinéphiles queer auront de quoi se régaler.

Voici un aperçu de la moitié de la vingtaine de titres queer qui seront présentés au TIFF.

Between Dreams and Hope

Iran | Persan | Réal. : Farnoosh Samadi

Azad (Fereshteh Hosseini), un homme trans, souhaite entreprendre sa transition médicale. Mais en Iran, il doit obtenir le consentement de son père, avec qui il n’a plus de contact. Accompagné de sa conjointe Nora (Sadaf Asgari), il retourne dans son village natal, où l’hostilité est immédiate. Quand Azad disparaît, Nora se lance dans une quête désespérée pour le retrouver.

Blood Lines

Canada | Anglais, michif | Réal. : Gail Maurice

Chani (Derica Lafrance) débarque dans une communauté métisse à la recherche de sa famille biologique. Elle séduit Béatrice (Dana Soloman), et ensemble, elles tissent un lien amoureux. Autour d’elles, « les grands-mères » de la communauté orchestrent les retrouvailles de Chani avec sa mère. Une célébration de l’amour lesbien et de la culture métisse, avec des dialogues en michif — une langue parlée par à peine 1 130 personnes dans le monde.

Degrassi: Whatever It Takes

Canada | Anglais | Réal. : Lisa Rideout

Icône télévisuelle canadienne, Degrassi a lancé les carrières de Drake, Nina Dobrev et bien d’autres. Ce documentaire revient sur l’impact culturel de la série, son audace dans le traitement des enjeux sociaux et sa représentation réaliste de l’adolescence. Avec entrevues, archives et témoignages de fans, un hommage qui plaira aux nostalgiques toutes générations confondues.

Erupcja

É.-U., Pologne | Polonais, anglais | Réal. : Pete Ohs

En vacances en Pologne, Bethany (Charli XCX) s’éloigne de son chum Rob pour renouer avec Nel (Lena Góra), une vieille amie. Leur complicité se ravive le temps de quelques jours, entre désir et souvenirs.

Julian

Belgique, Pays-Bas | Anglais, français, néerlandais | Réal. : Cato Kusters

Inspiré d’une histoire vraie : en 2017, Fleur (Nina Meurisse) et Julian (Laurence Roothooft) découvrent que seuls 22 pays reconnaissent le mariage entre personnes de même sexe. Ils entreprennent alors un tour du monde pour se marier dans chacun d’eux, célébrant les avancées… et exposant les retards.

Modern Whore

Canada | Anglais | Réal. : Nicole Bazuin

Basé sur le vécu d’Andrea Werhun, escorte et danseuse, ce documentaire démonte les préjugés entourant le travail du sexe. Un récit à la fois cru et réfléchi, qui redonne voix et dignité aux travailleuses du sexe.

Sk+te’kmujue’katik (At the Place of Ghosts)

Canada, Belgique | Anglais, mi’kmaq, français | Réal. : Bretten Hannam

Mise’l (Blake Alec Miranda) et Antle (Forrest Goodluck), deux frères hantés par un passé violent, doivent affronter un esprit malveillant dans une forêt où le temps s’effondre sur lui-même. Un drame surnaturel autochtone aux frontières du fantastique.

The Little Sister La petite sœur

France, Allemagne | Français, arabe | Réal. : Hafsia Herzi

Fatima (Nadia Melliti), brillante étudiante et fervente musulmane, cache sa sexualité à sa famille. Menant une double vie à Paris, elle tombe éperdument amoureuse de Ji-Na (Ji-Min Park), ce qui l’amène à affronter ses contradictions et son désir de liberté.

Flamenco / The Mysterious Gaze of the Flamingo

Chili, France | Espagnol | Réal. : Diego Céspedes

Dans une ville minière isolée en 1982, la jeune Lidia (Tamara Cortés) grandit au sein d’une communauté queer aimante mais marginalisée. Quand la violence des mineurs s’abat sur les femmes trans du village, la tension explose dans une fable à la fois absurde et tragique.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

É.-U. | Anglais | Réal. : Rian Johnson

Le détective Benoit Blanc (Daniel Craig) reprend du service dans une enquête qualifiée de « plus dangereuse de sa carrière », entouré d’un casting de luxe : Josh O’Connor, Glenn Close, Kerry Washington.

Wayward (mini-série)

Canada | Anglais | Réal. : Mae Martin

Deux adolescent·e·s tentent de s’évader d’une académie pour jeunes « à problèmes » et s’allient à une policière locale pour révéler les sombres secrets de Tall Pines. Avec Mae Martin et Toni Collette.