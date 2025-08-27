L’omerta sur les gars hétéros qui couchent avec des hommes

Les gars straights qui couchent avec des hommes ne sont pas un phénomène nouveau, mais ils me font aujourd’hui l’effet d’une montre électronique oubliée pendant le tournage d’un film d’époque : un immense anachronisme. Se pourrait-il qu’ils ressentent encore le besoin de se cacher, parce que la société est plus homophobe qu’elle ne le prétend? Évidemment, il n’existe aucune statistique officielle sur le sujet.

Lors du dernier recensement pancanadien, aucun monsieur n’a inscrit qu’il aimait les pénis en secret, même s’il s’identifiait hétéro. Cela dit, demandez à tous les gais qui utilisent les applications de rencontre ou qui fréquentent les lieux de cruising, et vous aurez droit à une suite interminable d’expériences sur leurs interactions avec ces spécimens. L’idée d’écrire sur le sujet m’est venue au cœur du Golfe du Saint-Laurent. À la fin juin, lors d’un séjour aux Îles-de-la-Madeleine, un hétéro m’a écrit sur Grindr pour me proposer une rencontre de nature sexuelle. Comme il semblait magnifique, je lui ai répondu.

Il s’est décrit comme un hétéro de Québec en visite aux îles avec une amoureuse qui ignorait tout de ses escapades avec les hommes. Comme il m’a vite exaspéré, je l’ai bloqué avant que nous ayons le temps de nous rencontrer. Deux semaines plus tard, alors que j’étais en transition à Fredericton, il est revenu à la charge avec un nouveau profil et de fausses photos. Quand je l’ai questionné sur l’immense distance qui nous séparait, il a répondu qu’il était de retour à Québec, qu’on s’était parlé récemment, qu’il avait repéré mon profil à travers le Nouveau-Brunswick et qu’il avait utilisé des photos qui, prétendaient-ils, « appartenaient au domaine public ». Bref, il avait menti sur son identité pour me parler. Même si j’apprécie la personne que je suis, je ne considère pas mériter tous ses efforts! Et je me questionne sur les mensonges qu’il enfile pour cacher un pan de sa sexualité.

Mes amis queers des îles et du Nouveau-Brunswick m’ont confié que les hétéros qui couchent avec des gars sont fréquents chez eux. Ayant vécu en Abitibi, au Saguenay et à Montréal, j’ai observé la même chose à de multiples reprises. En réalité, le phénomène est répandu à travers le Québec, comme ailleurs dans le monde. Mais pourquoi toutes ces cachotteries? L’homosexualité n’est-elle pas acceptée dans la belle province depuis des années?

Avant d’aller plus loin, il est important de préciser que ces hommes ne sont pas nécessairement gais,

mais sexuellement curieux, bisexuels non-assumés ou hétéros non-comblés. La plupart d’entre eux ne s’identifient pas homosexuels. C’est l’une des raisons pour lesquelles on a créé l’acronyme HARSAH (homme ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes), afin de bien les encadrer dans le milieu de la santé et des services sociaux, au lieu de les laisser tomber entre les craques, si on se bornait à résumer leurs pratiques à celles des homosexuels.

D’autres HARSAH sont simplement des hétéros célibataires ou dans une relation qui ne les comble pas sexuellement : fréquence des rapports trop bas à leur goût, absence de certaines pratiques (comme la fellation), intensité physique différente, etc. Dans leur vision des choses, ils ont besoin d’un corps, d’une bouche, d’un anus, d’un simple trou pour se vider. Ce qui, croient-ils, ne fait pas d’eux des gais. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux s’assurent de ne pas embrasser leur partenaire masculin et d’éviter toute forme de tendresse associée à des rapports plus intimes.

En lisant le dernier paragraphe, vous avez peut-être soulevé un sourcil. En effet, s’ils aiment pénétrer un homme ou être sucé par une bouche appartenant à un homme, il est possible qu’ils soient aussi attirés par les hommes et qu’ils soient bisexuels ou pansexuels. Pourquoi ne pas l’assumer? Eh bien, parce que la bisexualité croule encore sous les préjugés crasses : on prétend que les hommes bis sont des gais non-assumés ou qu’ils sont des dépravés du sexe qui veulent coucher avec tout ce qui respire. Face à de tels clichés, on comprend pourquoi de nombreux bis hésitent à s’afficher. Parmi les HARSAH et les bisexuels dans le placard, nombre d’entre eux cachent leur attirance pour la gente masculine de peur qu’on remette en question leur masculinité et leur virilité. Comme s’il était impossible de réellement apprécier l’homme et la femme. Comme si leur attirance pour un corps d’homme effaçait automatiquement leur attrait pour le corps féminin. Comme si avoir du sexe avec un homme sous-entendait de prendre le rôle traditionnel de la femme. Donc, d’être soi-même féminin et, selon la perspective sexiste qui se cache derrière l’homophobie, plus faible.

Résultat, ces hommes se cachent dans les buissons, derrière des profils sans photo ou de fausses identités. Ils ne parlent jamais de leurs préférences nuancées. Ils entretiennent une forme d’omerta autour de leur sexualité. Au point où même les hétérosexuels qui aimeraient explorer la sexualité prostatique se taisent, craignant que l’envie que leur amante stimule leur prostate avec un objet ou des doigts soit associée à la sexualité anale et à l’homosexualité. Comme un cercle vicieux qui n’est finit plus de courir après sa queue.