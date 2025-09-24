Une stratégie à suivre : Philippe Schnobb pilote le virage du Village

À la fin de juin 2023, la mairesse Valérie Plante annonçait la «Stratégie d’intervention collective du Village» qui était, ni plus ni moins qu’un «plan stratégique» pour le développement économique du Village (appui à la SDC), la mise sur pied d’une Association citoyenne du Village de Montréal – ce qui a été fait –, veiller à la propreté du secteur par la création des «Allié.e.s», la création d’un programme pour les groupes communautaires du quartier, le FIL (Fonds d’initiative locale), et une présence policière accrue dans le but de sécuriser les résidents, les commerçants et les visiteurs (la «mutualisation des PDQ 21 et 22»). Au printemps dernier, nous avons vu l’arrivée du «Comité de la Stratégie d’intervention collective du Village», une sorte de comité de suivi afin de vérifier si les actions ont bel et bien été entreprises, leur impact et comment appuyer encore plus de tels efforts. L’arrondissement de Ville-Marie a nommé à sa tête en tant que coordonnateur Philippe Schnobb, l’ancien président de la STM.

« On n’est pas là pour parler, on est là pour suivre », déclare d’entrée de jeu M. Schnobb.

Installé dans ses fonctions depuis quelques mois, Philippe Schnobb est clair : son mandat n’est pas de repenser le quartier à zéro, mais de s’assurer que les projets annoncés avancent et qu’ils tiennent la route. « Mon objectif, c’est que ce soit sur des bases assez solides pour que ça puisse durer, peu importe qui en prend la responsabilité dans l’avenir. »

Inspiré par sa propre expérience de gestion à la STM, M. Schnobb a mis en place une grille d’analyse détaillée : chaque action de la stratégie collective du Village y est listée avec son statut (en cours, complétée, abandonnée), ses responsables, et, surtout, les indicateurs de résultats. « Ce n’est pas en me promenant en disant “c’est propre aujourd’hui” ou “c’est tranquille ce soir” qu’on peut conclure à une amélioration. Il faut des données, des vrais indicateurs », explique-t-il.

Un comité diversifié, mais sans budget

Le comité n’a aucun budget propre pour agir. «Le seul budget, c’est mon salaire, payé à l’heure», rappelle Philippe Schnobb, qui dispose d’un mandat de 500 heures pour faire vivre la stratégie. Ce sont donc les membres du comité, principalement des représentants d’organismes communautaires ou institutionnels, qui alimentent la réflexion et le suivi.

Les membres du comité? Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, SDC du Village (Gabrielle Rondy), RÉZO (Alexandre Dumont Blais), l’Accueil Bonneau, En marge 12-17, la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, Spectre de rue, Studio ZX, le Conseil québécois LGBT, Espace LGBTQ+ , l’Association citoyenne du Village de Montréal (ACVMtl, Benoît Éclache) et, en fin, l’arrondissement de Ville-Marie (les fonctionnaires Jérémy Lévesque et Simon).

Des actions concrètes sous la loupe

Parmi les premières priorités du comité : le suivi de la brigade de la propreté. L’équipe, baptisée Les Allié.e.s, est bien en place, mais son efficacité reste à évaluer objectivement. « La brigade peut bien exister, mais elle peut être tout croche. Est-ce qu’elle remplit son mandat ? Est-ce qu’elle est efficace ? Est-ce que les citoyens sont satisfaits ? Est-ce qu’il faut plus de monde ? On doit veiller à ça», dit-il.

Même réflexion pour le sentiment de sécurité dans le quartier, un enjeu aussi délicat que central. Le SPVM, initialement absent du comité, a récemment été intégré à certaines rencontres. Une collaboration plus étroite avec le PDQ 21 est désormais en cours. « J’ai déjà rencontré la commandante Krisztina Balogh pour discuter de la situation dans le Village, nous avons eu de beaux échanges et cela va se poursuivre dans l’avenir », dit M. Schnobb.

Un quartier en pleine mutation

Le comité doit aussi composer avec les transformations profondes du quartier à venir. On attend entre 10 000 et 15 000 nouveaux résidents dans les prochaines années avec les nouveaux développements résidentiels. « Il faut penser à comment on va garder l’identité du Village dans ce contexte poursuit-il. La rue Sainte-Catherine, ce n’est pas tout. Le territoire, c’est l’ensemble du Village. » Pour ses fins, le comité conserve la carte géographique telle qu’élaborée par l’ACVMtl (voir le site web de l’association pour les limites territoriales).

Bien que le comité n’ait pas le pouvoir d’agir sur des chantiers majeurs comme le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est (un projet de 200 millions $), il veille au grain. « Ce n’est pas notre projet, mais on ne voudra pas un crochet vert là-dessus tout de suite. Il faut s’assurer que ça serve vraiment au quartier », d’affirmer l’ancien président de la STM.

La voix des citoyens comme boussole

L’ensemble du travail du comité repose sur une consultation citoyenne tenue en 2022 (le Forum du Village), à laquelle ont participé des centaines de personnes. C’est ce qui donne toute sa légitimité à l’exercice, selon M. Schnobb : « C’est une stratégie collective qui a une raison d’être avant et après les élections municipales [de novembre prochain], parce qu’elle est basée sur l’opinion des gens du quartier. Ce n’est pas parti d’en haut, c’est parti du terrain ».

Il insiste aussi sur la nécessité de maintenir vivantes les structures créées, comme l’Association citoyenne du Village. « On pourrait se retrouver avec une association qui ne se réunit plus, lance-t-il. Le rôle du comité, c’est de vérifier que ces structures sont actives, crédibles, et qu’elles remplissent leur mission. »

Prochaines étapes : vers un plan stratégique collectif

Alors que le comité a tenu trois rencontres depuis mai 2025, M. Schnobb vise la production d’un rapport annuel public qui dressera un état des lieux rigoureux, partagé avec les partenaires et les citoyens. Parallèlement, les organismes représentés autour de la table sont invités à développer leurs propres plans stratégiques, en cohérence avec la vision globale. « J’essaie de trouver les points communs. Mon rôle, c’est de veiller à ce que rien ne se perde en chemin », souligne-t-il.

La mission confiée à Philippe Schnobb est à la fois modeste et ambitieuse : assurer la cohérence et le suivi de projets souvent portés par d’autres, mais qui impactent directement la vie dans le Village. Et si la lourdeur administrative, le manque d’indicateurs clairs ou les moyens limités rendent parfois le chantier ardu, une chose est claire : la volonté d’écouter le terrain et d’agir avec rigueur est bien présente. « On n’a pas besoin d’être d’accord sur tout. Mais si tout le monde fait bien son travail de représentation, on n’oubliera personne », affirme Philippe Schnobb.

Avec la collaboration de Denis-Daniel Boullé