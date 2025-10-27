Un message aux prochain·e·s élu·e·s : nos souhaits pour le Village

Cher·ère·s prochain·e·s élu·e·s, Le Village entre dans une période charnière de son histoire. Depuis cinq ans, j’ai la chance d’être entourée d’une équipe passionnée et d’un conseil d’administration engagé, formé de commerçant·e·s, d’organismes et d’allié·e·s qui croient profondément au potentiel du Village.

Chaque jour, nous travaillons ensemble pour améliorer la qualité de vie, soutenir nos membres et faire briller notre quartier. Derrière chaque projet d’aménagement, chaque événement, chaque action de propreté ou de médiation, il y a des personnes dévouées qui mettent leur cœur et leur énergie au service d’un objectif commun : faire du Village un lieu où tout le monde se sent bienvenu·e, fier·ère et en sécurité.

C’est en pensant à elles, et à toutes celles et ceux qui font battre le cœur du quartier, que je vous écris aujourd’hui.

À l’aube d’un nouveau mandat municipal, et à la suite de l’annonce du grand projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est, je souhaite vous parler directement, au nom des membres de la SDC du Village et de toute mon équipe.

Ce projet représente une étape déterminante pour notre avenir

collectif. Dans les prochaines années, des milliers de nouveaux·elles résident·e·s viendront s’y installer. Grâce à ces investissements, nous avons une occasion unique d’offrir un milieu de vie et d’affaires encore plus attrayant, sécuritaire et inclusif.

Cette transformation donnera un nouvel élan à nos commerçant·e·s, à nos organismes et à nos partenaires, tout en consolidant l’identité du Village comme cœur vibrant, culturel, économique et communautaire de Montréal. Mais pour que cette vision se concrétise pleinement, je souhaite vous partager cinq priorités claires, concrètes et ancrées dans la réalité du terrain.

Pérenniser et renforcer les Allié·e·s du Village

Notre brigade des Allié·e·s, composée d’hommes en réinsertion sociale issus de la Maison du Père, a complètement transformé l’espace public au cours de la dernière année. Leur présence bienveillante et leur dévouement ont redonné vie à nos rues. Chaque jour, les Allié·e·s veillent à la propreté, à l’entretien, à l’accueil des visiteur·euse·s et à la médiation sociale. Leur travail dépasse la logistique : il redonne une dignité, une place et une fierté à des hommes qui ont connu l’itinérance. Nous souhaitons que les élu·e·s appuient la bonification et l’expansion de ce projet exemplaire, en élargissant le territoire d’intervention aux zones où les besoins demeurent criants, et en ajoutant une composante de proximité axée sur le dialogue et la collaboration avec les commerçant·e·s et les résident·e·s.

Les Allié·e·s incarnent le meilleur du Village : un projet humain, social et urbain, profondément montréalais.

photo Andrea Robert Lezak

Faire de la sécurité une priorité partagée

Le Village doit redevenir un lieu où toutes et tous se sentent bienvenu·e·s : commerçant·e·s, clientèles, résident·e·s, travailleur·euse·s du sexe, fêtard·e·s et familles. La sécurité n’est pas qu’une question d’image : c’est une question de confiance et d’appartenance. Quand les gens se sentent bien, ils reviennent, ils s’attardent et participent à la vitalité du quartier. Malgré les efforts soutenus et remarqués du SPVM, nous souhaitons que celui-ci dispose des moyens humains et organisationnels nécessaires pour adapter ses interventions à la réalité unique du Village, dans le respect, la formation et la collaboration.

Une rue sécuritaire, ce n’est pas une rue surveillée : c’est une rue vivante, inclusive et habitée.

Soutenir l’agrandissement du territoire de la SDC Aujourd’hui, notre mandat se limite à la rue Sainte-Catherine Est et à la rue Atateken. Mais soyons honnêtes : les défis du Village dépassent largement ce périmètre.

Propreté, cohabitation, sécurité, animation, vitalité économique : tout cela concerne l’ensemble du quartier. Pour agir efficacement, il faut que notre territoire reflète cette réalité.

Nous souhaitons que la prochaine administration soutienne l’élargissement du territoire de la SDC du Village, afin que nous puissions intervenir de façon cohérente, concertée et durable sur l’ensemble du secteur. Ce n’est pas une question de structure, mais de cohérence : pour mieux agir, il faut mieux représenter.

Préserver les terrasses en façade : une signature du Village

Depuis 2006, les terrasses en façade font partie intégrante de notre identité. Sécuritaires, accessibles et conviviales, elles symbolisent l’art de vivre dehors, ensemble, au cœur du Village. Alors que le grand réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est approche, nous souhaitons que ce modèle soit maintenu intégralement. Les terrasses en façade ne sont pas qu’un aménagement : ce sont des lieux de rencontre, d’inclusion et de fierté. Elles font partie de notre culture urbaine et de notre mémoire collective. Les préserver, c’est préserver une manière bien montréalaise d’habiter la rue.

Animer le Village douze mois par année

La vitalité du Village ne peut pas se limiter à l’été. La piétonnisation permanente nous confère une responsabilité : celle de faire vivre la rue toute l’année. Nous souhaitons que la prochaine administration soutienne une programmation culturelle ambitieuse, stable et financée à long terme, pour que le Village continue de briller au fil des saisons. Parce qu’un quartier vivant, c’est un quartier qui ne s’éteint jamais. Et parce qu’un Montréal vibrant, c’est un Montréal qui célèbre sa culture, même en hiver.

Un symbole à défendre, ensemble

Alors qu’ailleurs, les droits et libertés des communautés 2SLGBTQIA+ reculent, Montréal a le devoir de continuer à faire du Village un symbole d’inclusion, de diversité et de fierté. Protéger et développer le Village, c’est affirmer haut et fort que la diversité n’est pas simplement tolérée ici : elle est célébrée.

L’inclusion n’est pas un mot-clé : c’est une valeur vécue, ancrée dans nos gestes, nos politiques et nos espaces publics. Le Village n’est pas qu’un secteur commercial. C’est un lieu de mémoire, de luttes, d’amour et de solidarité. C’est un quartier qui incarne ce que Montréal a de plus humain et de plus courageux.

En conclusion

Madame, Monsieur les prochain·e·s élu·e·s, vous avez quatre ans pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire du Village. Nous espérons qu’à la fin de ce mandat, on pourra dire que le Village a changé pour le mieux, que vous avez été à nos côtés, concrètement, et que vous avez saisi l’occasion de renforcer un symbole fort de Montréal. À la SDC du Village, nous ne sommes pas apolitiques : nous sommes apartisan·e·s. Et cette nuance est essentielle. Nous ne prenons pas parti pour un nom sur un bulletin de vote, mais nous prenons position chaque jour pour défendre un territoire, une vision et une communauté de commerçant·e·s engagé·e·s.

Les quatre dernières années ont démontré qu’un dialogue ouvert et respectueux entre la SDC, les élu·e·s et les partenaires pouvait mener à de grandes réussites. Ce dialogue, je souhaite qu’on le poursuive, qu’on le renforce et qu’on l’enrichisse. Parce que le Village mérite qu’on s’y engage pleinement. Et qu’ensemble, nous pouvons en faire un exemple d’inclusion, d’urbanité et de fierté montréalaise.

En toute sincérité, je veux aussi lever mon chapeau à toutes celles et ceux qui se sont lancé·e·s dans cette campagne. Peu importe vos couleurs, vous partagez une même envie : faire une différence dans votre communauté. Et ça, c’est déjà précieux. Félicitations pour votre engagement. Et au plaisir de bâtir ensemble ce nouveau chapitre du Village.

