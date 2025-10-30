

Jimpa est une œuvre profondément personnelle de la réalisatrice australienne Sophie Hyde, qui puise dans son histoire familiale pour interroger les liens, l’identité et les héritages queer. Le film met en scène Hannah (Olivia Colman), cinéaste australienne, qui entreprend avec sa fille non binaire adolescent.e, Frances (Aud Mason-Hyde), un voyage à Amsterdam pour retrouver le père de Hannah — le charismatique Jimpa (John Lithgow), en quête d’un lieu d’authenticité queer, souhaite rester vivre avec Jimpa pour une période prolongée, forçant Hannah à revisiter les tensions, les non-dits et les blessures du passé.

Ce récit multi-générationnel explore combien les combats, les aspirations et les langages de l’identité queer évoluent avec le temps. Jimpa incarne une époque de luttes (notamment face au VIH/sida, à la stigmatisation, à l’activisme), tandis que Frances vit dans un contexte plus ouvert, mais non dénué de conflits intérieurs. La relation entre Frances et Jimpa devient le lieu d’une confrontation douce entre générations — moments de tendresse, de désaccords sur les pronoms ou l’étiquetage (Jimpa refuse de reconnaître la bisexualité, ou malmène parfois les pronoms de Frances). Ces divergences révèlent que les définitions de soi — queer, non binaire, bisexuel/le — ne sont pas figées, et qu’elles peuvent être source de conflits même au sein d’une famille aimante.

Sophie Hyde choisit de ne pas faire de Jimpa un film axé sur le drame extrême, mais plutôt sur l’émotion contenue, les gestes, les silences et l’amour imparfait. Selon certaines critiques, ce choix offre de la finesse — mais expose parfois le film à un manque de densité dramatique, dans sa deuxième partie.

Jimpa est une méditation douce et mesurée sur ce que signifie vivre au sein d’un continuum queer : hériter d’un passé de combats, dialoguer avec les générations, mais aussi laisser place à la transformation. Pour ceux qui cherchent des récits queer nuancés, sensibles et intimes, Jimpa se présente comme une œuvre à la fois lumineuse et fragile.

INFOS : du 20 au 30 novembre

