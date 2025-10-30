Après le grand succès dans les festivals de leurs films précédents (comme Marco, ou encore The Endless Trench et Loreak), les réalisateurs Jose Mari Goenaga et Aitor Arregi reviennent avec leur nouveau film, Maspalomas, une histoire intime qui plonge dans le sujet de l’homosexualité chez les aînés à travers le voyage d’un homme de 76 ans confronté à des peurs et des dilemmes qui traversent les générations.

Septuagénaire, Vincente a quitté sa femme et sa fille à l’âge de 50 ans. Il a passé les 25 dernières années à vivre heureux avec son partenaire, Esteban à Maspalomas, mais leur relation vient de prendre fin, et Vicente entend bien profiter de sa liberté nouvelle et du climat chaleureux des plages en effervescence de Maspalomas pour faire des rencontres aussi brûlantes qu’éphémères. Un nouveau départ en somme ! Hélas, tout se renverse lors d’un AVC qui le plonge dans le coma, et le laisse hémiplégique.

Nous le retrouverons alors trois mois plus tard, accompagné de sa fille, lors de son placement dans une maison de retraite médicalisée, à Donostia, autrement connue sous le nom de San Sebastian. Dans ce décor grisâtre qui contraste avec la lumière chaude de la séquence précédente, notre pauvre grand-père décide de taire son orientation sexuelle. C’est ainsi que, presque sans s’en rendre compte, il revient là où tout a commencé, il retourne au placard, renonçant à tout ce pour quoi il a tant travaillé, reniant ce qu’il a traversé… Situé dans la ville emblématique et les plages de Maspalomas, sur la belle île de Grande Canarie, le film explore de manière réfléchie des thèmes universels tels que la famille, l’identité et la sexualité dans une vie avancée, avec une honnêteté, une profondeur et une sensibilité extraordinaires !

INFOS : du 20 au 30 novembre

