Déjà un 30e anniversaire pour le Stud

Et dire qu’au début, les langues sales disaient à Michel Gadoury, propriétaire du Stud jusqu’à il y a trois ans, que les gens n’iraient pas si loin dans l’est, que le bar fermerait dans quelques mois, sinon quelques semaines. Michel Gadoury a su si bien déjouer tous ces oiseaux de malheur, que le Stud célèbrera ses 30 bougies en 2025. Le 6 décembre sera l’heure de remercier la fidèle clientèle par un party et une multitude de cadeaux à distribuer.

Lorsque Michel Gadoury ouvre le Stud au coin de Papineau en 1995, il n’en est pourtant pas à ses premières armes : il a déjà une liste fort impressionnante de clubs à son actif : le Studio 1, le Sécurité Maximum, il a notamment été actionnaire du Unity et propriétaire de l’Aigle Noir, pour n’en nommer que quelques-uns. Il a aussi fait partie de l’équipe qui a fondé la première association des commerçants, soit l’ancêtre de l’actuelle SDC du Village. Michel Gadoury voulait un bar, comme le disait le slogan, « pour les hommes qui aiment les hommes ». Mais voilà, un bar situé à l’extrémité est du Village, on n’y croyait tout simplement pas à l’époque.

Bien sûr, le Stud d’aujourd’hui n’est plus le même que celui d’il y a 30 ans. Il y a eu des travaux, des réaménagements, des ajouts (comme la section de l’Atrihom), etc. Mais lorsqu’on y entre, on retrouve la même chaleur d’un bar de quartier accueillant, ce que voulait son fondateur d’ailleurs. « Le Stud a défié le temps malgré les changements dans le Village. Michel [Gadoury] a réussi à aller chercher et fidéliser une clientèle différente, et on ne peut que la remercier pour son appui », nous disait, il y a dix ans pour le 20e anniversaire, Mario Goudreau, qui était alors gérant général du Stud.

Mario a fait sa marque au Stud depuis 26 ans et en est devenu le propriétaire il y a trois ans, presque sans tambour ni trompette, poursuivant le travail. « C’est une belle confiance que Michel me faisait que de me permettre de passer de gérant à propriétaire, dit humblement Mario Goudreau. Je connaissais déjà 50 % du travail, je connaissais mon “plancher” par cœur. Ce qui ne m’était pas familier, c’était l’administration, la paperasse, les taxes, etc.

Mais devenir proprio, c’est un bel apprentissage, c’est un beau défi quotidien, et Michel est toujours là pour me “coacher”. Il est formidable. »

Vers un beau futur

Tout comme l’environnement du night life évolue dans le secteur, le Stud aussi n’y échappe pas. « L’énergie est là, le momentum est là, poursuit Mario Goudreau. Il y a des promoteurs pour nous aider, il y a des gérants aussi qui sont responsables de soirées, donc ça va bouger. Il y a une belle équipe, qui n’a pas changé d’ailleurs. Certains sont là depuis très longtemps. C’est ce qui fait la force du club. Tout cela fait qu’il y a une belle énergie qui annonce un beau futur pour le Stud. »

Comme le dit Mario Goudreau, le momentum signifie aussi que des travaux s’en viennent. Il y a eu déjà des changements au shooter bar et le bar de l’Atrihom connaîtra quelques améliorations. « Nous allons augmenter la qualité de notre système audio et de lumières. Il faut se démarquer de ce qui existe dans le quartier, dit-il. Nous pouvons le faire. Le seul problème est que c’est une vieille bâtisse, donc il faut refaire une partie du système électrique lui-même. Mais ça s’en vient. Tranquillement, on effectuera tous ces travaux. »

Et les travaux d’aqueduc ?

Les travaux prévus par la Ville prochainement font peur à beaucoup de commerçants de la rue Sainte-Catherine, et ce, malgré les promesses de programmes de mitigation. Est-ce que le Stud ne risque pas d’être impacté ? « Oui et non, c’est-à-dire qu’on sera dans la dernière portion des travaux. Ce secteur, en raison de la station de métro Papineau et des autobus, est heureusement pour nous prioritaire pour la Ville. On sera sans doute dans la phase des travaux de 2028-2030. Nous avons deux terrasses : s’il n’est pas possible d’ouvrir celle sur Sainte-Catherine, il y a toujours celle sur Papineau. Donc, je crois que nous sommes sauvés là-dessus. On espère que le Stud sera pas trop affecté et surtout durant moins longtemps que d’autres, du simple fait de nos deux entrées sur des rues différentes », explique Mario Goudreau.

Un anniversaire important pour le Village également

« Depuis 30 ans, le Stud est bien plus qu’un bar : c’est une institution du Village. En passant le flambeau à Mario Goudreau, Michel Gadoury a assuré la continuité d’un lieu emblématique, fidèle à sa communauté. Longue vie au Stud, pour encore 30 belles années! », commente Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du Village.

« C’était une promesse que j’avais faite à Michel Gadoury, qu’il y ait des changements, oui, mais que le bar continue dans le temps, que le Stud demeure ce qu’il est tout en évoluant tranquillement », termine Mario Goudreau.

Party du 30e anniversaire du 6 décembre

Un party qui se déroulera en deux temps : de 14 h à 3 h. Avec prix de présence, buffet et bien des surprises. On fera tirer un frigo avec de la bière Molson, un cadeau de cette brasserie-là. Le soir, il y aura la distribution d’autres prix et la présence de gogo boys un peu partout dans le Stud. Non, ça ne s’est jamais vu au Stud auparavant! Il faudra y être pour le voir!

Le Staff Party du 8 décembre

Après le souper de Noël annuel des employés, ceux-ci reviennent en groupe au bar pour

rencontrer la clientèle et fraterniser. Tout le monde fête et célèbre ensemble. (De 22 h à 3 h.)

Le Bear Noël du 12 décembre

Dans les activités à mettre à son agenda, il y aura aussi le party « Bear Noël » (avec Robert Pettigrew), le vendredi 12 décembre, de 22 h à 3 h. Une belle occasion de se faire prendre en photo. Cela fait partie des activités de la Guignolée des Drag Patronnesses en vue d’amasser des denrées alimentaires pour les paniers de Noël de la Maison Plein Cœur.

INFOS | Bar Stud, 1812, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

T. 514-598-8243 — https://www.studbar.com