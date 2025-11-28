Embarquez à bord de la croisière de Canada’s Drag Race

Gros jeudi soir de fin novembre (27), avec le couronnement de la septième reine de Drag Race UK et le deuxième (2) épisode coloré de Canada’s Drag Race dans lequel un célèbre juge américain a fait son apparition. Au programme : des publicités de croisières et un défilé qui sort de l’ombre.

ATTENTION DIVULGACHEURS

Surprise! Le vétéran de Queer eye for the straight guy, Carson Kressley, a fait perdre la tête des participantes en débarquant dans l’atelier. En plus d’être juge en rotation, il les a dirigées sur le plateau de tournage des vidéos cherchant à promouvoir des croisières, le tout agrémenté de jolis sauveteurs en maillots rouges.

Durant cette portion de l’émission, la production a tenté de diriger notre attention vers certaines reines qui brillaient et d’autres qui trébuchaient, sans que cela soit fidèle au résultat final que l’on a découvert plus tard.

Nous avons quand même eu droit à un malaise entre Van Goth et Velma qui, distraite par le chaos du plateau, a mal compris lorsque Kressley lui a demandé si elle avait trouvé toutes les idées de son équipe. Lorsqu’elle a répondu oui, Van Goth s’est mise à bouillir. Il faut dire que, selon le montage de l’émission, la Québécoise semblait directive et fermée durant le remue-méninges en amont du tournage.

Quoiqu’il en soit, elle a voulu s’expliquer avec humilité, mais Van Goth est restée en partie campée sur sa frustration. Comme dirait Paolo Perfeccion, « she has some healing to do ». Lire ici : va voir un psy au lieu de déverser ton immaturité sur les autres.

Category is « In the shadows »

Dans le défilé invitant les créatures des ténèbres à regagner la lumière, Van Goth s’est transformée en ourson en peluche démoniaque à deux têtes. Intéressant.

Saltina Shakers portait une robe blanche avec des traces de sang afin d’illustrer l’impact d’un accident subi à seize ans et les cicatrices qui ont laissé un traumatisme. Une histoire touchante pour une création mal exécutée.

Sami semblait porter une tête de chevreuil, une robe rouge à paillettes trouvée dans une friperie et un manteau rappelant la peau d’un animal impossible à identifier. Son amour du trash-chic manquait de finesse.

Velma a présenté Johnny Jones, sorte d’homme loup-garou avec des pantalons de cuir et une camisole blanche qu’il fallait, bien sûr, déchirer. Une proposition ultra rafraîchissante sur ce plateau.

Star Doll cherchait à évoquer une figure mythique des Philippines avec un justaucorps gris et des ailes noires transparentes. Meh.

Dulce a fait de même pour donner vie à une légende mexicaine avec une robe basique et un manque flagrant d’aisance sur scène.

Mya Foxx, dont le visage était caché tout du long par un miroir, portait une robe noire et un voile qui la cachait trop. Décevant.

À l’inverse, Karamilk s’est transformée en grosse chauve-souris dans un costume magnifiquement réussi de la tête aux pieds.

Paolo, vêtue d’une robe sac de poubelle, a laissé tomber des tasses de carton, un bébé en plastique et une banane de son entre-jambes. Étrange.

Hazel est arrivée avec un costume de camouflage de bas étage et des pattes de cheval, signe d’une bonne idée mal réalisée.

Eboni La’belle supposément vampirique a déçu avec sa robe noire transparente cheap, alors que PM était fabuleuse en créature à froufrous noirs et blancs.

Les as de la pub

En résumé, l’équipe de Singles at sea (Paolo, PM, Hazel et Eboni) a sur-sexualisé son concept, mais toutes les reines étaient bonnes, sauf Paolo.

Le quatuor des Self-Care Sisters (Saltina, Sami, Velma, Van Goth) était divertissant, mais on a hâte de voir si Velma sait uniquement imiter Criquette Rockwell (que les juges anglophones ne connaissent pas) ou si elle peut offrir différents personnages.

Du côté des Golden Gays (Dulce, Mya, Karamilk et Star Doll), tout le monde était sympathique, sans plus, à l’exception de Dulce, très charismatique.

Les résultats

Après avoir sauvé Star, Mya, Eboni, PM, Karamilk et Van Goth, les juges ont placé Saltina, Dulce et Velma au sommet, puis Sami, Paolo et Hazel dans le bas du classement. La victoire est allée à Saltina Shakers qui a offert son castor doré à Hazel.

Lors du lipsync entre Paolo et Sami sur la chanson Raise a Little Hell de Trooper, les deux reines se sont amusées ferme. À certains moment, Paolo semblait ignorer les paroles. Et la performance de Sami lui a valu une deuxième chance.

Bye, bye Paolo.