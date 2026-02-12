Blue Film d’Elliot Tuttle prendra finalement l’affiche

Jugé trop « controversé » pour certains grands festivals, le film queer Blue Film d’Elliot Tuttle sortira finalement en salle en mai 2026.

Le premier long métrage du cinéaste, mettant en vedette Kieron Moore (Aaron Eagle) et Reed Birney (Hank Grant), a été acquis par une nouvelle maison de distribution, Obscured Releasing. Le film avait auparavant été écarté de festivals majeurs comme Sundance et SXSW, où son propos aurait été considéré trop audacieux.

« Je suis ravi de m’associer à Obscured Releasing pour la sortie en salle de Blue Film », a déclaré Tuttle au magazine Variety, qui a annoncé la nouvelle en exclusivité. « Leur passion et leur engagement à offrir une longue vie à notre film ont rendu la décision très facile. »

Blue Film raconte la rencontre entre un camboy et travailleur du sexe, Aaron Eagle (interprété par Kieron Moore), et un client plus âgé, Hank Grant (Reed Birney). Ce qui commence comme une transaction évolue vers une dynamique beaucoup plus complexe, alors que le film explore les liens entre sexualité, pouvoir, vulnérabilité et intimité. Au fil du récit, le spectateur découvre que les deux hommes partagent bien davantage qu’un simple échange monnayé.

La société Obscured Releasing, qui détient désormais les droits du film, a été fondée par deux vétérans d’Hollywood, RJ Millard et Bill Guentzler. Dans une déclaration transmise à Variety, ils saluent l’audace du projet : « Ce qu’Elliot réussit en racontant comment la sexualité de deux hommes et leur connexion ont façonné leur avenir est à la fois profondément humain et bouleversant. Il pose des questions qu’aucun cinéaste américain n’a osé aborder depuis des décennies, et nous sommes ravis de lancer Blue Film en salle. »

Avec cette sortie en salle prévue en mai, Blue Film s’annonce comme l’un des films queer les plus discutés de l’année — une œuvre qui, manifestement, n’a pas fini de faire jaser.