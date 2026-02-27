Vendredi, 27 février 2026
• • •
    Paulo Eden blanc

    Ferme CMJI Robert, IGP Vin du Québec (Montérégie, Québec) 2025
    Code SAQ : 15511014 — 11,90 $

    Élaboré avec du vidal et du frontenac blanc, il a des airs de cousin de la fesse gauche avec le sauvignon blanc, avec ses notes de fines herbes, d’agrumes et de fruits tropicaux. Le nez est très charmeur et estival. Ça sent le vin de piscine. La bouche nous ramène au Québec avec son acidité et sa fraîcheur, puis elle nous renvoie en voyage dans le Sud, avec sa touche de citron, de pamplemousse et de banane. Il a une légère amertume qui lui donne un peu de corps, mais on est vraiment dans la pastille fruitée et vive. Avec des ceviches, du poisson sauce hollandaise (pour vous déculpabiliser de cuisiner à la crème), des spaghetti alle vongole (aux palourdes). À moins de 12 $, c’est une très bonne surprise.

    Olivier De Maisonneuve
