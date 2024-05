BOBAL ECOLOGICO ROSADO

PARAJES DEL VALLE, DO MANCHUELA (CASTILLA-LA MANCHA, ESPAGNE) 2023

Code SAQ : 14984282 • 15,20$

Voici un candidat sérieux au titre de rosé qu’on boirait toute l’année. Un rosé végane qui a de la personnalité et qui sait se faire aimer autant à l’apéro qu’à table. Ses parfums offrent à nos narines des notes à la fois fruitées et herbacées. C’est comme un tango de fraise et de sauge. Ce rosé, gourmand mais sec, offre un beau relief sur la langue. Un autre beau duo de fraîcheur et d’amertume, avec une certaine note tannique qui lui donne du caractère. C’est fruité, avec une touche épicée, en finale. Un peu de mûre, un sursaut de cantaloup, puis un petit éclat de poivre. Une belle proposition, originale et savoureuse.