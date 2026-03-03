Quand l’amitié devient musique : Debbie Lynch-White et Gabriel Gratton en toute intimité

La comédienne Debbie Lynch-White et le musicien Gabriel Gratton travaillent depuis quelque temps, à l’abri des regards, sur un premier album aux sonorités Motown et soul. Amis de longue date, les deux artistes unissent leurs sensibilités dans un projet à la fois vibrant et intimiste, qu’ils dévoileront pour la première fois au public dans une formule épurée. Le Comité musique Maisonneuve, en partenariat avec le Lady Davidson Bar et Spectacles, convie le public à une soirée toute en douceur et en intensité avec la présentation en primeur de ce projet musical aussi secret qu’attendu.

Dans cette collaboration, Debbie Lynch-White signe les textes, portés par sa plume sensible et incarnée, tandis que Gabriel Gratton assure la composition musicale et les arrangements. Des mélodies naissent de ce dialogue créatif entre les deux complices, donnant vie à un univers rétro chaleureux et profondément actuel.

Reconnu sur la scène québécoise, Gabriel Gratton a notamment collaboré avec Les Sœurs Boulay et Alex Nevsky, confirmant son talent d’arrangeur et de musicien polyvalent. Cette nouvelle aventure marque toutefois un jalon particulier : un projet personnel, façonné à quatre mains, où l’émotion et l’authenticité priment.

On connait bien Debbie Lynch-White pour ses rôles marquants au cinéma, à la télévision et au théâtre, où elle s’est imposée comme l’une des comédiennes les plus attachantes et polyvalentes de sa génération. Avec ce premier projet musical, elle renoue ouvertement avec sa passion pour la chanson et dévoile une nouvelle facette de son univers artistique, plus personnelle et intimiste.

Le rendez-vous est donné pour découvrir ces nouvelles chansons dans un cadre intime propice à la proximité entre artistes et public. Une occasion privilégiée d’assister à la naissance d’un album et de plonger, en primeur, dans l’univers musical de ce duo complice.



INFOS | Concert intime Debbie Lynch-White et le musicien Gabriel Gratton, le jeudi 19 mars à 20 h, au Lady Davidson, 3400, rue Ontario Est, Montréal. Billets : 30 $ sur lepointdevente.com | ladydavidson.ca