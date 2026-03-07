Tous les tops se cachent à RuPaul’s Drag Race – Saison 18 (Ep.10)

Vous vous demandiez où les tops se cachaient en défilant les profils sur les applis de rencontre? La réponse : à RuPaul’s Drag Race! Difficile de se plaindre du 10e épisode de la 18e saison, avec le reading challenge, des looks iconiques et une surprise à la fin.

*** Attention : divulgâcheurs à venir! ***

Après l’élimination d’Athena Dion, la victoire éclatante de Jane Don’t dans Fanny le rusical, le premier arrêt de Kenya Pleaser dans le haut du classement et la performance électrisante de Myke, les 14 reines sur les blocs de départ sont désormais 7.

De retour dans l’atelier, la reine-mère a invité les participantes au légendaire « reading challenge » qui consiste à bitcher ses collègues avec un humour piquant. Darlene Mitchell a été drôle. Nini était aussi drôle que bitch. Kenya à moitié divertissante. Discord s’est plantée. Juicy a perdu tous ses moyens. Jane était douée, mais pas autant qu’on l’espérait. C’est plutôt Myke qui l’a emporté, grâce à un humour surprenant, rythmée et corrosif.

Puis, RuPaul a fait frétiller les rotules des concurrentes en évoquant l’idée que les reines éliminées reviendraient les hanter… mais seulement grâce aux valises qu’elles ont laissées derrière elles. En effet, les participantes toujours en lice ont dû utiliser le matériel de leurs anciennes partenaires d’atelier pour créer un look festif.

Ayant la chance de sélectionner en premier, Myke a choisi la valise de Briar Blush en découvrant des tissus bleu marine très sobres.

Kenya a pris le matériel de la surdouée du design Vita VonTesse Star. Juicy a eu droit aux choses de Mia Starr.

Jane a cru bien faire en se tournant du côté de Ciara Myst la très organisée, avant de découvrir des restes de tissus coupés ou tachés de colle.

Darlene a écopé du manque de générosité hautement stratégique de Athena Dion en mettant la main sur 12 mètres de tissu zébré et quelques morceaux noirs.

Gagnante du premier défi de design de la saison, Nici Coco a jeté son dévolu sur la valise étonnante de DD Fuego.

Finalement, la punkette Discord Adams a hérité des couleurs vives de Mandy Mango, peu avant de recevoir un atelier privé de RuPaul en personne pour corriger sa démarche bien particulière.

Category is : PARTY!

Dans un défilé tenu devant la juge invitée Iman, qui fut qualifiée de « femme parfaite » par le grand couturier Yves Saint-Laurent, Darlene Mitchell a présenté une robe avec des portions rembourrées et zébrées à la hauteur des hanches et des seins, ainsi qu’une magnifique perruque mulet. Elle était adorable et sexy.

Avec son look de fin du monde, Discord a démontré comment construire un look avec des retailles de tissu noir et 800 épingles. Elle ne respectait pas du tout les règles, mais c’était joli.

Juicy a offert une robe noire très simple avec soutien-gorge argenté. C’était mignon, mais décevant.

Jane Don’t a impressionné en créant un tissu multicolore et texturé à partir des restes de Ciara. Sa robe semblait bien exécutée, sans le facteur wow. Note en extra : sa perruque orange était affreuse.

Nini a prouvé une fois encore son talent de créatrice en paradant une jupe et un crop top à motifs par-dessus un justaucorps orange scintillant, pour aller dans un garden party.

Malgré les couleurs peu réjouissantes avec lesquelles Myke devait se débrouiller, elle a conçu un look de party d’après-ski très joli.

Finalement, Kenya a étonné avec son ensemble disco très bien ajusté.

RÉSULTATS

D’une reine à l’autre, les compliments ont fusé de toutes parts. Michelle Visage a même demandé à Kenya qui l’avait aidée, après qu’elle se soit effondrée dans les deux autres défis de design. Une façon de mettre en lumière sa grande amélioration (pourtant pas si étincelante…).

Ensuite, RuPaul a demandé la question fatidique aux sept reines : laquelle d’entre vous devrait quitter?

Si Darlene a relevé que Discord n’avait jamais été dans le top et que cette dernière a noté l’absence de victoire de Darlene, toutes les autres ont ciblé Discord, en prétextant sa feuille de route ou son non-respect des règles du défi, en utilisant du matériel qui ne se trouvait pas dans la valise de Mandy Mango.

Revirement de situation : il n’y a pas eu d’élimination. À la place, Jane et Kenya ont offert un lipsync pour la victoire sur la chanson Feels Like Another One de Patti LaBelle qui a valu une troisième victoire à Jane Don’t.