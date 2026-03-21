Place au «rode-ho» de RuPaul’s Drag Race – Saison 18 (Ep.12)

Chapeaux de cow-boys, répliques assassines, transformations extrêmes, masculinité fragile et poils de barbe au sol. Place au rodéo queer de la 18e saison de RuPaul’s Drag Race qui, avec ce douzième épisode, approche dangereusement de la finale. Attention : divulgâcheurs à venir!

Après la victoire de Darlene Mitchell au bien-cuit d’Alyssa Edwards, l’élimination de Kenya Pleaser et le troisième lipsync remporté par Juicy Love Dion, le nombre de reines en compétition est de plus en plus petit.

En effet, seules Nini Coco, Juicy, Myke Meeks, Jane Don’t, Discord Addams et Darlene ont renoué avec l’atelier. Leur présence dans le top 6 leur a permis de participer à un mini défi aussi niaiseux que réjouissant : une course sur des chevaux gonflables, habillées en quick lady cow-boy drag.

La compétition présentée au ralenti, avec leurs faux seins qui rebondissaient et les visages qui se tordaient, était un « grand » moment de télévision au terme duquel Discord l’a emporté.

Ce sacre lui a permis de choisir son partenaire de travail et d’attribuer ceux de ses concurrentes lors du défi principal : le légendaire make over challenge. Pour la première fois de l’histoire de la franchise, six cow-boys ont été invités à se prêter au jeu.

Au programme : anecdote d’un cowboy qui a déjà fait du drag, mais qui a abandonné sa passion parce qu’il avait « perdu » sa masculinité, histoire d’un autre cow-boy qui a été soldat dans l’armée et qui a vu un de ses amis être battu à mort par des collègues soldats, parce qu’il avait invité son amoureuse trans à un événement, avant de réprimer ses propres émotions pour survivre.

« Category is » : lien de famille

Sur la scène, Nini Coco le papillon a présenté Patsy Coco la chenille-qu’on-a-du-mal-à-identifier. C’était joli, mais sans ressemblance familiale.

Myke Meeks et Morgan Meeks ont paradé dans leurs robes noires aux motifs argentés de longueurs différentes, qui rappelaient le New Jersey natal d’une certaine juge célèbre. Le juge invité Law Roach les a d’ailleurs surnommées « Nichelle et Rochelle Visage ».

Juicy Love Dion et Loosey Love Dion s’en sont bien tirées avec des robes à froufrous jaune et bleue, qui faisaient un clin d’œil à l’esthétique de Celia Cruz. On sentait la cohésion et la mignonnerie, sans que ce soit grandiose.

Jane Don’t et Maybe Don’t ont porté des robes de tissu « métallique », des boas de plumes et des perruques rousses qui ne criaient pas la ressemblance familiale.

Même si RuPaul l’avait avisée que son concept ne correspondait pas aux attentes du défi, Discord Addamsa fait à sa tête en arrivant aux côtés de Harmony Addams en versions punk et preppy, sorte d’hommage à la rivalité du film Clueless. Les looks étaient magnifiques. La chorégraphie sympathique. Mais elle n’a pas respecté les règles… encore une fois.

Darlene Mitchell et Bonnie Mitchell sont arrivées avec un haut niveau de joie, d’énergie et de charisme, dans des looks de friperie trashy cute. Totalement adorable!

RÉSULTATS

Si on s’imaginait que Darlene se dirigeait vers une deuxième victoire consécutive et un élan indéniable dans les derniers mètres de la course, c’est plutôt la formidable Myke Meeks qui a décroché la victoire.

Jane Don’t s’est retrouvée dans le bas du classement pour la première fois cette saison, mais elle a été sauvée par la reine mère. Ce sont plutôt Discord Addams et Nini Coco qui se sont affrontées pour leur vie sur la chanson We can’t be friends (wait fo your love) d’Ariana Grande.

Difficile de décrire leur performance autrement qu’en mentionnant que Nini semblait davantage alignée sur la mélancolie de la chanson, alors que Discord, fidèle à son habitude, était un peu à côté de la track.

Au final, Nini a été invitée à poursuivre la compétition, alors que Discord s’est fait montrer la porte par RuPaul qui a pris soin de l’encourager à ne jamais « sissy that walk ».

Afin de rafraîchir notre mémoire collective, rappelons-nous qu’en termes de victoires, Jane en a trois pour le moment, Darlene en a une, alors que Juicy, Nini et Myke en ont deux chacune. Rien n’est encore joué!