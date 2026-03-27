Cune

CVNE S.A., DOCa Rioja (Espagne)

Code SAQ : 15528861 — 15,45 $

Un vin rouge de la Rioja, d’une coop qui fait des vins au super rapport qualité-prix. La plupart sont plutôt bien boisés, mais celui-ci, qui est l’entrée de gamme, est un peu plus relax sur le bois. Ça sent bon la confiture de fruits rouges, et on retrouve ça en bouche aussi, sans que ce soit une bombe de sucre ; c’est très souple et satiné. À base de grenache noire, de tempranillo et de graciano, vendangés à la main, végane et bio. L’étiquette est super et illustre le printemps et les arômes que vous retrouverez dans votre verre. On peut certainement l’apprécier avec une bavette ou un bon steak au poivre. Ou avec une moussaka. À ce prix-là, c’est du bonheur !