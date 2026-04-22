Décès de Sammy Forcillo : Le Village perd un allié de longue date

Malgré un long combat qui a duré plusieurs années, l’ancien conseiller municipal de Saint-Jacques, Sammy Forcillo, s’est éteint d’un cancer de la prostate le 9 avril dernier, à l’âge de 75 ans, entouré de ses proches. Réélu plusieurs fois à ce poste, il a été un allié important du Village et de son développement au cours de ses différents mandats. Il a œuvré, entre autres, dans les années 1990, à la rénovation des commerces et au rayonnement touristique international de ce quartier. Sammy Forcillo a montré une très grande sensibilité aux questions de pauvreté et d’itinérance. Il croyait beaucoup en l’initiative communautaire et a soutenu l’émergence de nombreux organismes.

À peine le décès de Sammy Forcillo avait été annoncé qu’une pluie d’hommages tombait sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre que Sammy Forcillo avait été, durant plusieurs années, le conseiller municipal du district de Saint-Jacques qui inclut le Village.

Un homme simple nous a quitté.e.s

Un des premiers à lui rendre hommage a été Robert Beaudry, conseiller municipal de Saint-Jacques pour Projet Montréal jusqu’en octobre 2025. « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris aujourd’hui le décès de Sammy Forcillo, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Dès mes débuts en politique municipale, et tout au long de mon parcours, Sammy s’est toujours montré disponible, généreux de son temps et de ses précieux conseils. Son engagement indéfectible envers sa communauté a été, et demeurera, une grande source d’inspiration pour moi. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à toute la communauté du Centre-Sud, à laquelle il était profondément attaché. »

D’abord conseiller municipal dans le district de Pierre Marquette, puis élu en 2001 dans le district de Saint-Jacques, contre Sammy Forcillo, pour le parti Vision Montréal, Robert Laramée a commenté avec émotion : « Au revoir mon ami Sammy qui m’aura appris tellement de la politique municipale et qui m’a fait confiance dès mes premiers projets Eco Quartiers et EcoCentres. Mon ‘’ministre des finances’’ préféré, on se revoit bientôt dans le paradis des hommes engagés » !

Claude Rainville, le directeur général de la SDC de l’avenue du Mont-Royal s’est souvenu de l’homme attachant qu’était Sammy Forcillo, « Il me donnait rendez-vous au Palais Montcalm (un restaurant qui n’existe plus et qui était au coin de La Visitation et Ontario) pour déjeuner et me parlait de la vie municipale avec beaucoup de passion. »

De son côté, Serge Lareault longtemps le Protecteur des personnes en situation d’itinérance pour la Ville de Montréal pendant 9 ans et directeur du journal L’Itinéraire pendant 20 ans a décrit simplement : « Effectivement un chic type que j’ai beaucoup apprécié dans mon parcours ».

« Sammy Forcillo : un homme humain ! Qui n’aimait pas Sammy Forcillo? personnage légendaire de la politique municipale depuis ses débuts avec le Maire Jean Drapeau! Il me téléphonait à tous les jours depuis 2024, jusqu’à tout récemment. Je n’attendrai plus ses appels! Je garde le souvenir d’un homme très simple, humain et à la défense des citoyens et des citoyennes. Une de ses grandes réalisations, le Centre sportif Yvon Deschamps sur la rue de la Visitation dans le centre-sud! », a écrit pour sa part Daniel Matte, ex-attaché de presse de l’Association citoyenne du Village de Montréal et qui a œuvré, par la suite, à l’élection de Soraya Martinez Ferrada au poste de mairesse de Montréal, aux élections d’octobre dernier.

« Le bon Sammy que j’ai connu à l’époque où je travaillais avec Serge Savard [l’ancien joueur des Canadiens de Montréal] et… oui, il fallait ramasser des $$$$ pour le Centre communautaire [devenu le Centre sportif Yvon Deschamps]… avec les fameux soupers ! De beaux souvenirs avec ce monsieur qui saluaient tout le monde dans le quartier ! », de renchérir l’agent immobilier André Desbiens et membre du conseil d’administration de la Maison Plein Cœur.

« C’était un exemple à suivre pour quiconque veut faire de la politique », commentait l’ancien journaliste de Radio-Canada Philippe Schnobb, et actuel candidat du Parti québécois dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques aux prochaines élections provinciales (d’octobre 2026).

Une vie municipale bien remplie

Pendant près de trente ans, Sammy Forcillo a servi sous quatre administrations différentes de Jean Drapeau à Gérald Tremblay, il a occupé plusieurs postes dont celui de responsable des finances au comité exécutif de la ville ainsi que vice-président du comité exécutif.

Très proche de ses concitoyen.ne.s et très attaché à son quartier, Sammy Forcillo s’est dévoué à sa fonction avec comme seul objectif, l’amélioration des infrastructures et de meilleurs services pour la population.

Il a été aussi un allié indéfectible des communautés LGBTQ+ plaidant pour que le Village connaisse un rayonnement international de ce quartier, en aidant entre autres à la rénovation des commerces et négociant pour la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est-ce à ces tous débuts.

Il quitte la vie municipale en 2013, mais reste très proche des organismes communautaires qu’il a soutenus au cours de trois décennies.

Toute l’équipe de Fugues offre ses plus sincères condoléances à la famille de Sammy Forcillo ainsi qu’à ses proches.

Par Denis-Daniel Boullé avec la collaboration d’André C. Passiour