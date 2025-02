HUÎTRE AU CARRÉ pour éblouir vos convives avec élégance 

Traiteur de fruits de mer et spécialistes en expériences culinaires, Huître au Carré offre un service de bar à huîtres, huîtres chaudes et fruits de mer sur mesure en plus d’être un traiteur à domicile. Idéal pour vos réceptions, célébrations, mariages, événements et autres moments mémorables, l’équipe se déplace où vous le souhaitez ! Ils vous proposent également l’option LAB vous invitant à découvrir ce coquillage sous un angle inédit.

Proposant un service unique, Florence et Raphaël—les âmes passionnées derrière Huître au carré, sauront ravir vos convives et apporter une touche d’élégance et de raffinements à votre événement. L’huître est délicieuse au naturel, mais elle devient extraordinaire une fois explorée sous de nouvelles formes. Pochée, cuite, grillée ou fumée, laissez-vous séduire par les variations exquises (la Rockfeller, la Kilpatrick, l’huîtres au Sabayon, la crème d’huître) et découvrez une dimension de l’huître qui éveillera vos papilles à chaque bouchée.

Quant à l’huître fumée, c’est une variation unique de l’huître traditionnelle combinant des notes marines à une saveur légèrement boisée. L’huître fumée maintient sa texture juteuse tout en offrant un arôme profond. De plus, l’association avec des élixirs sucrées, salées et épicées ajoute une dimension supplémentaire à cette exploration de saveurs. Pour ceux qui recherchent un éveil des sens délicat et raffiné, l’huître pochée est une option appréciée. Le processus de pochage conserve la qualité naturelle de l’huître. Les diverses garnitures, telles que le beurre citronné, les herbes fraîches et la sauce au vin blanc, ajoutent des dimensions de saveur subtiles.

Et ça ne s’arrête pas là. Comme à-côté, il est possible d’ajouter de grosses crevettes servies avec sauce cocktail à la française, du saumon fumé, un gravlax de saumon ou de pétoncles ou des clams. Ou bien d’y aller avec un assortiment de sushis (crevette, saumon, crabe et thon) servis avec wasabi, sauce soja, gingembre confit et mayonnaise épicée maison. Vous avez un événement spécial à souligner? Offrez-vous une aventure gastronomique exceptionnelle avec ces créations maison qui promettent d’enchanter vos sens à chaque bouchée. Huître au carré, Le service de bar à huîtres est offert en formule clé en main, à Montréal et les alentours, ou ailleurs sur demande. Une référence incontournable où chaque dégustation devient un moment de partage et de plaisir.

Huître au carré

(438) 926 9932

