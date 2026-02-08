Des patineurs artistiques aux Jeux olympiques, qui font vibrer la glace avec une énergie queer irrésistible

Les Jeux olympiques d’hiver de 2026 battent leur plein, et sur la glace, les patineurs artistiques nous offrent exactement l’énergie queer dont on avait besoin en ce moment. À peine quelques jours après le coup d’envoi des Jeux de Milano Cortina, l’ambiance s’est déjà nettement réchauffée au Palazzo del ghiaccio de Milan. Plusieurs athlètes livrent des performances électrisantes — et ça paraît.

Vendredi 6 février, lors de l’épreuve de danse sur glace – danse rythmique, les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont littéralement enflammé les réseaux sociaux. Leur programme, qui a rapidement envahi les fils d’actualité, était chorégraphié sur un mélange de Supermodel (You Better Work) de RuPaul et de I’m Too Sexy du groupe Right Said Fred.

Et quand on dit que c’est spectaculaire, c’est vraiment spectaculaire. Le numéro est truffé de pirouettes vertigineuses, de portés audacieux et de sauts millimétrés. On y retrouve même de la hairography et une touche de voguing, avant une conclusion parfaitement camp, alors que la voix de RuPaul lance son désormais mythique : « You better work. »

Finalistes en deuxième position aux Championnats du monde ISU 2025, Gilles et Poirier ont récolté un score de 85,79 — leur meilleure note de la saison — et se sont classés quatrièmes. Ils devaient reprendre la compétition plus tard le même jour, le lundi 9 février. Milano Cortina marque leur troisième participation olympique consécutive, après une huitième place à PyeongChang en 2018 et une septième à Beijing en 2022.

Ouvertement gai, Paul Poirier fait partie des plusieurs patineurs LGBTQ+ assumés présents à Milano Cortina. Parmi eux figure aussi le Britannique Lewis Gibson, lui aussi gai, qui concourt avec sa partenaire Lilah Fear dans la même épreuve.

Le duo britannique a devancé les Canadiens pour s’emparer de la troisième place vendredi, avec un score de 86,85. Leur prestation, saluée pour sa précision et son énergie, était construite autour d’un medley de succès des Spice Girls, incluant Wannabe, Who Do You Think You Are et Spice Up Your Life.

Côté costumes, Fear et Gibson ont rendu un hommage appuyé aux icônes britanniques : Fear arborait une réinterprétation de la célèbre robe Union Jack de Geri Halliwell, tandis que Gibson optait pour un look léopard inspiré de Mel B.

Classés dixièmes à Beijing en 2022 — l’année même où Lewis Gibson a fait son coming out —, les deux patineurs ont également décroché la troisième place aux Championnats du monde ISU l’an dernier.

Du côté du simple masculin, lors du programme court présenté samedi 7 février, le Français Kevin Aymoz s’est hissé en quatrième position avec un pointage de 88,05. Sa performance, livrée sur Judas de Lady Gaga, a marqué les esprits par son intensité et sa théâtralité.

L’un des deux patineurs ouvertement gais représentant la France, Aymoz a rendu publique son homosexualité en 2021. Classé 12e aux Jeux de Beijing, il devait retourner sur la glace mardi 10 février. Sept fois champion national, il signe avec ce programme l’une des nombreuses performances spectaculaires de cette édition.

En somme, sur la glace de Milano Cortina, les patineurs et patineuses livrent exactement ce qu’on attend d’eux — et même plus : du talent, de l’audace et une énergie queer assumée qui fait du bien à voir.