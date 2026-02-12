Les danseurs sur glace Guillaume Cizeron et Paul Poirier bonifient la récolte de médailles LGBTQ

Guillaume Cizeron a de nouveau décroché l’or olympique, tandis que le Canadien Paul Poirier est monté sur la troisième marche du podium. Le Français Guillaume Cizeron est entré dans l’histoire du patinage artistique en devenant le premier danseur sur glace à remporter deux médailles d’or olympiques consécutives avec des partenaires différentes.

Aux Jeux de Milano Cortina 2026, Guillaume Cizeron, qui patinait cette fois aux côtés de Laurence Fournier Beaudry, a devancé les champions du monde en titre, les Américains Madison Chock et Evan Bates, au terme d’une finale palpitante.

Cizeron et le Canadien Paul Poirier — médaillé de bronze avec sa partenaire de longue date Piper Gilles — faisaient partie des quatre hommes ouvertement gais inscrits à l’épreuve de danse sur glace.

Les Britanniques Lewis Gibson et Lilah Fear, qui figuraient parmi les espoirs de médaille, ont terminé en décevante septième position. Du côté de la République tchèque, Filip Taschler a pris le 15e rang avec Natalie Taschlerova.

Revenant sur leur parcours, Guillaume Cizeron (qui réside et s’entraîne à Montréal depuis plusieurs années) a confié : « Quand on repense à l’an dernier, au moment où on commençait à rêver à tout ça, c’est assez incroyable ce qu’on a traversé — le travail, l’amour qu’on a mis dans notre entraînement et notre patinage, et tout le soutien reçu en chemin. On ne pourrait pas être plus reconnaissants ni plus fiers. »

Pour Paul Poirier, cette médaille de bronze représente une première médaille olympique à sa quatrième participation aux Jeux d’hiver. Il patine avec Piper Gilles depuis 15 ans. « Ç’a été un parcours extrêmement enrichissant, pas nécessairement de la façon dont on l’avait imaginé, mais c’est ce qui rend la vie si belle », a-t-il déclaré au site d’Équipe Canada. « Ce qui rend le sport si beau, c’est qu’il t’amène sur une route que tu ne peux pas prévoir. À travers le sport, on vit toute la gamme des émotions humaines. On est tellement reconnaissants pour tous les moments incroyables que le patinage et la danse sur glace nous ont permis de vivre. »

Les Canadiens ont livré un programme libre chargé d’émotion, leur permettant de se détacher d’un groupe très serré qui incluait notamment le duo britannique Gibson et Fear. Ces derniers ont vu leurs espoirs de podium s’effondrer après une chute coûteuse dès le deuxième élément de leur routine.

Une forte présence LGBTQ aux Jeux

Avec une quatrième médaille d’or et une médaille de bronze supplémentaires, les athlètes LGBTQ poursuivent sur leur lancée aux Jeux d’hiver.

La skieuse alpine américaine Breezy Johnson et la spécialiste suisse du slopestyle Mathilde Gremaud ont déjà remporté leur épreuve en début de Jeux. La patineuse Amber Glenn fait également partie de l’équipe américaine médaillée d’or à l’épreuve par équipes en patinage artistique.

Au moment d’écrire ces lignes (12 février), le contingent LGBTQ occupe le 5e rang du tableau traditionnel des médailles — qui privilégie le nombre d’or, puis d’argent et de bronze — derrière la Norvège, les États-Unis, l’Italie (pays hôte) et la Suisse, mais devant l’Allemagne, la France et la Suède.

Si l’on considère plutôt le nombre total de médailles remportées, l’équipe imaginaire LGBTQ se classerait au 10e rang.

Si cela vous intéresse, une série Netflix — GLITTER & GOLD — a suivi pendant un peu plus d’un an les trois couples dans leur préparation en prévision pour les jeux. Pour voir un extrait: