Éducation à la sexualité : une trousse pour aider les écoles à mieux répondre aux controverses

Alors que l’éducation à la sexualité et les réalités liées à la diversité des genres suscitent de plus en plus de débats dans l’espace public, Jeunes identités créatives lance une nouvelle ressource destinée aux milieux scolaires québécois. Offerte gratuitement en ligne, la Trousse d’accompagnement pour les milieux scolaires : repères et outils pour répondre aux enjeux liés à l’éducation à la sexualité veut aider les directions, les équipes pédagogiques et les autres professionnel·les de l’éducation à répondre de façon claire, cohérente et documentée aux questions, préoccupations ou controverses qui peuvent surgir dans leur milieu.

L’objectif est notamment d’éviter que les équipes-écoles aient à improviser lorsqu’elles sont confrontées à des inquiétudes de parents, à de l’information trompeuse, à des débats entourant les réalités LGBTQ+ ou à des situations sensibles susceptibles de se retrouver rapidement sur les réseaux sociaux.

« Les équipes-écoles ne devraient pas avoir à improviser lorsqu’elles doivent répondre à des préoccupations sensibles ou à de l’information trompeuse. Cette trousse leur offre des outils concrets qu’elles peuvent adapter à la réalité de leur milieu, tout en gardant au centre le respect, la prévention de l’intimidation et la sécurité de chaque élève », explique Bawè Lambert, responsable des formations et de la recherche chez Jeunes identités créatives.

Des repères légaux, pédagogiques et communicationnels

Pensée autant comme outil de prévention que comme ressource à consulter lorsqu’une situation plus délicate survient, la trousse rassemble plusieurs types d’informations.

Elle comprend notamment des repères sur les obligations légales des établissements scolaires, la prévention de l’intimidation, la santé mentale et le climat scolaire, ainsi qu’une foire aux questions consacrée aux inquiétudes fréquemment exprimées au sujet de l’éducation à la sexualité et de la diversité des genres.

Les établissements y trouveront également des modèles de lettres destinées aux parents, un guide pour préparer des rencontres avec les familles, des conseils pour communiquer avec les conseils d’établissement ainsi que des messages clés pouvant être utilisés lorsqu’une école reçoit des demandes des médias.

Un volet est aussi consacré aux réseaux sociaux et à la désinformation, deux éléments devenus particulièrement importants dans un contexte où des controverses locales peuvent rapidement prendre une dimension beaucoup plus large en ligne.

Selon Jeunes identités créatives, les informations proposées s’appuient sur le cadre pédagogique du programme Culture et citoyenneté québécoise, sur le mandat ministériel ainsi que sur les responsabilités légales et opérationnelles des établissements d’enseignement.

Remettre le bien-être des élèves au centre

Au-delà des arguments et des obligations administratives, l’organisme insiste sur un principe : les interventions des écoles devraient d’abord être guidées par la sécurité, la dignité et le bien-être des jeunes.

Cette approche prend une importance particulière pour les élèves LGBTQ+, et notamment les jeunes trans, non binaires ou en questionnement, qui peuvent être directement touché·es lorsque les débats entourant l’identité de genre et l’éducation à la sexualité deviennent particulièrement polarisés.

La trousse vise ainsi à donner aux professionnel·les des outils pour défendre une éducation à la sexualité présentée comme positive, inclusive, accessible et adaptée à l’âge des élèves, tout en favorisant un dialogue transparent avec les familles.

Les centres de services scolaires, commissions scolaires, directions et équipes pédagogiques sont invités à télécharger gratuitement la ressource et à la diffuser dans leurs réseaux.

Un organisme spécialisé dans l’accompagnement des jeunes

Jeunes identités créatives, aussi connu sous le nom anglais Gender Creative Kids, est un organisme communautaire qui accompagne les jeunes créatif·ves dans le genre ainsi que leurs familles et leurs communautés.

L’organisme travaille notamment avec des écoles, des professionnel·les de l’éducation et des organismes communautaires afin de favoriser des environnements où les jeunes peuvent apprendre et s’épanouir dans un climat sécuritaire et respectueux.

En complément de cette nouvelle trousse, Jeunes identités créatives propose également les formations Bonjour Sam, destinées notamment aux écoles, aux institutions et aux personnes travaillant auprès des jeunes.

INFOS | La Trousse d’accompagnement pour les milieux scolaires : repères et outils pour répondre aux enjeux liés à l’éducation à la sexualité est offerte gratuitement en format numérique sur le site de Jeunes identités créatives.