Quand la plus grande communauté demeure la plus ignorée

Malgré la croissance de la visibilité et des droits des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre au cours des dernières décennies, les communautés bisexuelles continuent d’être le sujet de préjugés, d’invalidation et d’invisibilité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des communautés LGBTQ+.

Ce constat est validé par une étude de 2023 de Current Opinion in Psychology qui résume que les personnes bisexuelles continuent de faire face à divers préjugés et que, du point de vue médical, leur réalité n’est pas adéquatement adressée puisqu’elle est constamment amalgamée avec celles d’autres populations LGBQ+.

Par ailleurs, alors que la bisexualité déclarée a triplé entre 1989 et 2021 selon le Journal of Sex Research, une nouvelle étude de 2025 du Journal of Bisexuality, intitulée Not queer enough confirme que, paradoxalement, les communautés bisexuelles sont les plus importantes en nombre, mais les plus invisibles au sein du parapluie LGBTQ+. Le terme « bi-erasure » est d’ailleurs adopté pour nommer ce paradoxe.

À l’occasion de la Journée de la visibilité bisexuelle, le 23 septembre prochain, Fugues propose un dossier sur la visibilité (ou l’invisibilité) bisexuelle afin de clarifier le portrait de ces communautés souvent mal comprises et de démystifier les préjugés, les stigmas et les enjeux propres à celles-ci.

Dans ce contexte, Martin Blais, sexologue, sociologue et professeur titulaire de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres (DSPG) de l’UQAM aborde d’abord les enjeux auxquels font face les communautés bisexuelles, les préjugés reliés à cette orientation ainsi que les raisons qui compliquent les efforts visant à rendre un portrait clair de ces communautés. Gabryelle Iaconetti, candidate au doctorat en histoire à l’Université Concordia spécialisée dans l’histoire des mouvements bisexuels, aborde par la suite les mouvements bisexuels à Montréal dans un contexte historique.

Un troisième article à ce dossier paraîtra par la suite en octobre afin de donner la parole à Félix Dusseau, docteur en sociologie spécialisé sur les questions d’amour, d’intimité et de sexualité et auteur d’un ouvrage sur la bisexualité à paraître prochainement.

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