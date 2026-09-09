Sasha Velour présente Travesty, une célébration flamboyante de l’histoire queer sur scène

Figure incontournable de la scène drag internationale, Sasha Velour revient à Montréal le 30 septembre 2026 avec Travesty. Présenté à L’Olympia, ce spectacle aussi théâtral que provocateur revisite l’histoire queer à travers le temps.

Connue pour son approche singulière mêlant lip-sync, art visuel et narration, l’artiste invite le public à retracer l’histoire queer secrète d’un même lieu à travers les époques : une sorcière y brûle dans un champ; un clown y construit un théâtre; un bar gai clandestin y voit le jour face à la répression policière. À travers une série de lip-syncs saisissants, Velour incarne différents personnages et invite le public à prendre part au cycle d’existence, de résistance et de « camp » qui est l’essence même de l’art drag.

À mi-chemin entre performance artistique, récit historique et appel à l’action, Travesty entraîne le public dans une expérience immersive. Le spectacle promet de faire crier à pleins poumons, de danser dans les allées et de voir le drag autrement. BroadwayWorld salue d’ailleurs Travesty comme «l’une des performances les plus remarquables actuellement sur scène».



Depuis plus de dix ans, Sasha Velour présente NightGowns, son spectacle emblématique à New York, considéré comme l’un des meilleurs spectacles drag de tous les temps. Son premier spectacle solo, Smoke & Mirrors, a été présenté dans 90 théâtres à travers le monde entre 2019 et 2022, notamment aux Folies Bergère à Paris et au London Palladium. De 2023 à 2025, The Big Reveal a pris l’affiche dans 63 théâtres, dont le MTELUS, où Velour a donné un spectacle à guichet fermé.

Révélée au grand public en 2017 après avoir remporté la neuvième saison de RuPaul’s Drag Race, Sasha Velour s’est depuis illustrée à la télévision, sur scène et dans les arts visuels. Elle est également l’autrice de The Big Reveal: An Illustrated Manifesto of Drag, publié en 2023, dans lequel elle explore l’histoire méconnue du drag en la faisant dialoguer avec son propre parcours.

Avec Travesty, Sasha Velour poursuit son exploration de l’histoire et de l’art du drag dans un spectacle qui célèbre la mémoire, la résistance et la puissance de la performance.

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