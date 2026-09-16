Debbie Lynch-White prête son visage à la lutte contre la grossophobie

Déjà engagée depuis plusieurs années dans les discussions entourant la diversité corporelle et l’acceptation de soi, la comédienne ouvertement lesbienne Debbie Lynch-White devient officiellement ambassadrice d’ÉquiLibre. Elle est ainsi l’un des visages de la quatrième édition de la campagne La grossophobie, ça suffit!, qui se poursuit jusqu’au 25 septembre.

Après avoir prêté sa voix à la campagne en 2025, Debbie Lynch-White franchit cette année une nouvelle étape dans son engagement auprès d’ÉquiLibre. L’organisme québécois, qui travaille notamment à favoriser une image corporelle positive et une relation plus saine avec le corps, l’a choisie comme ambassadrice afin de contribuer à faire rayonner sa mission et à sensibiliser la population aux préjugés liés au poids.

La présence de la comédienne dans cette campagne trouve un écho particulier auprès des communautés LGBTQ+, pour lesquelles les questions d’apparence, de normes corporelles et d’acceptation de soi peuvent prendre une importance considérable. Personnalité bien connue du public québécois, Debbie Lynch-White n’a jamais caché son homosexualité et s’est imposée au fil des années comme une figure visible de la diversité, tant par les personnages qu’elle incarne que par ses prises de parole publiques.

Avec La grossophobie, ça suffit!, elle s’attaque cette fois à des préjugés qui demeurent profondément ancrés dans la société.

« La grossophobie est encore trop souvent banalisée ou mal comprise. Pourtant, les préjugés liés au poids ont des répercussions bien réelles sur la vie des personnes qui les subissent », souligne la comédienne.

Elle souhaite notamment que la campagne amène les gens à examiner leurs propres perceptions : « J’espère que cette campagne incitera les gens à porter un regard différent sur leurs propres perceptions et à remettre en question certaines idées préconçues. C’est en amorçant cette réflexion que nous pourrons bâtir une société plus bienveillante et inclusive, où chaque personne est traitée avec respect, peu importe son poids. »

Des préjugés parfois difficiles à reconnaître

Pour cette quatrième édition, ÉquiLibre veut justement attirer l’attention sur les formes de grossophobie qui peuvent passer inaperçues. L’organisme rappelle que la valorisation constante de la minceur et la culture des diètes contribuent à entretenir l’idée qu’une personne devrait modifier son corps pour être davantage acceptée, valorisée ou considérée comme étant en santé.

Une conception qui repose notamment sur l’idée voulant que le poids soit essentiellement une question de volonté personnelle.

Or, rappelle Andrée-Ann Dufour-Bouchard, nutritionniste, cheffe de projets et porte-parole d’ÉquiLibre, le poids est influencé par une multitude de facteurs biologiques, génétiques, psychologiques, environnementaux, sociaux et économiques.

« Il ne devrait jamais être utilisé pour juger l’état de santé, les habitudes de vie, les compétences ou la valeur d’une personne », insiste-t-elle.

La stigmatisation peut par ailleurs avoir l’effet contraire de celui parfois invoqué pour justifier certains commentaires sur le poids. Selon ÉquiLibre, la culpabilisation et les remarques non sollicitées peuvent nuire au bien-être et à la santé globale des personnes qui en font l’objet.

Quand la grossophobie se cache dans le quotidien

La campagne s’intéresse particulièrement aux microagressions, ces gestes ou remarques qui peuvent sembler anodins à celles et ceux qui ne les subissent pas, mais qui, à répétition, contribuent à marginaliser les personnes grosses.

Cela peut prendre la forme de conseils non sollicités pour perdre du poids, mais aussi de réalités très concrètes : vêtements offerts dans un éventail trop restreint de tailles, sièges trop étroits dans les transports en commun, les restaurants ou les salles de spectacle, ou encore images stigmatisantes utilisées dans les médias pour représenter les personnes grosses.

Ces expériences répétées ne sont pas sans conséquences. ÉquiLibre évoque notamment une diminution de l’estime de soi, de la détresse psychologique et de l’anxiété. Certaines personnes peuvent également hésiter à consulter un professionnel de la santé par crainte d’être jugées en fonction de leur poids ou adopter des stratégies de contrôle du poids susceptibles de nuire à leur santé.

Changer le regard plutôt que les corps

Le message porté cette année par Debbie Lynch-White et ÉquiLibre est finalement assez simple : plutôt que de demander aux personnes de transformer leur corps pour correspondre aux normes dominantes, il faut également transformer les environnements et les attitudes qui les excluent.

Éviter de commenter le poids d’une personne, remettre en question ses propres préjugés, prévoir des espaces et du mobilier adaptés à différents types de corps, offrir une plus grande diversité de tailles ou encore intervenir lorsqu’une personne est victime de discrimination sont autant de gestes proposés par l’organisme.

En choisissant Debbie Lynch-White comme ambassadrice, ÉquiLibre mise aussi sur une personnalité dont la visibilité dépasse la seule question de la diversité corporelle. Pour une comédienne qui a contribué, par sa présence dans l’espace public, à rendre la diversité sexuelle plus visible au Québec, cette nouvelle campagne prolonge à sa manière un même principe : personne ne devrait avoir à se conformer à une norme pour avoir droit au respect et à sa place dans la société.

La quatrième édition de la campagne La grossophobie, ça suffit! d’ÉquiLibre se déroule jusqu’au 25 septembre 2026.