Dernières chances de jouer dehors à Piknic, avec RuPaul et bien d’autres stars du dancefloor!

La saison n’est pas terminée! Jusqu’au 18 octobre, Piknic Électronik continue de faire danser Montréal au parc Jean-Drapeau avec ses traditionnels Piknic, plusieurs rendez-vous OfF Piknic réunissant de grands noms de la scène électronique internationale et les nouveaux Pré-Piknic dominicaux, présentés en collaboration avec le Casino de Montréal.

Et ça commence fort dès ce samedi 19 septembre, alors que nulle autre que la reine drag internationale RuPaul prendra possession des platines pour un DJ set qui promet de transformer le parc Jean-Drapeau en immense plancher de danse à ciel ouvert. French Vanilia et Bisoubizou seront également de la fête pour cette soirée OfF Piknic qui se déroulera de 17 h à 22 h.

Le samedi suivant, 26 septembre, changement d’atmosphère avec la venue du légendaire Ricardo Villalobos, l’une des figures les plus influentes de la scène minimale et techno internationale, accompagné de Maher Daniel.

Le lendemain, dimanche 27 septembre, retour à la formule Piknic avec Egyptian Lover, véritable pionnier de l’électro et du hip-hop de la côte ouest américaine, qui fera résonner ses synthétiseurs et ses rythmes rétrofuturistes sur la scène Fizz, en compagnie de Martyn Bootyspoon et livwutang. Un Pré-Piknic gratuit aura également lieu plus tôt dans la journée au Casino de Montréal.

Octobre ne ralentira pas la cadence. Le samedi 3 octobre, les Montréalais de Black Tiger Sex Machine seront à l’honneur lors d’un OfF Piknic qui accueillera également TYNAN, KATTANA et WHYPER b2b PSYCHAZM.

Le lendemain, 4 octobre, la DJ et productrice américaine Eris Drew, reconnue pour ses sets où house, breakbeat et héritage rave s’entrechoquent avec une énergie particulièrement rassembleuse, sera la tête d’affiche du Piknic dominical.

La dernière ligne droite s’annonce tout aussi chargée. Beltran, figure montante de la tech house, sera aux commandes le 11 octobre, tandis que Lee Burridge et son univers All Day I Dream prendront possession de la scène Fizz le 12 octobre, aux côtés de Samm, Enamour et Double Touch.

Puis, le 16 octobre, ce sera au tour de Steve Angello, membre de Swedish House Mafia et poids lourd de la scène électronique internationale, de débarquer au parc Jean-Drapeau pour un OfF Piknic en collaboration avec Produkt, accompagné de SHEE et Paskal Daze.

Enfin, Piknic Électronik tirera officiellement le rideau sur sa saison 2026 le dimanche 18 octobre, avec le producteur britannique Eli Brown en tête d’affiche de la scène Fizz, précédé d’Anna Wilder et YVNNI.

De RuPaul à Ricardo Villalobos, d’Eris Drew à Steve Angello, en passant par Egyptian Lover, Lee Burridge et Eli Brown, les prochaines semaines offrent donc encore plusieurs excellentes raisons de profiter du grand air avant que Montréal ne range définitivement ses chaussures de danse pour l’hiver.

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