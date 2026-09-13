L’AGENDA QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.
Lundi 14 septembre 2026
😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion
🎶 Chanel Beads avec Horse Vision et Ivy Knight, Théâtre Fairmount
Mardi 15 septembre 2026
🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!
🎶 L’Rain avec invités, La Sala Rossa
👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado
Mercredi 16 septembre 2026
👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz
👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe
👑 Queens of the Decades avec Crystal Starz, Jessie Précieuse et Lady Boom Boom, Cabaret Mado
Jeudi 17 septembre 2026
🎥 Queer Cinéma Club Montréal (QCCMTL) tient une double projection des oeuvres de Marlon Rigg : Tongues United et Black Is… Black Ain’t, Cinéma du Parc
👑 Jeudis Double D avec Agusta Wind, Club DD’s
👑 10 ans de carrière! avec Lana Dalida, Cabaret Mado
Vendredi 18 septembre 2026
👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Marla Deer, Lulu Shade, Carmen Sutra et Nana, Cabaret Mado
🤣 The T Show – Trans comedy show avec Ada Nicolle, Ash Davis, Nat Pace, Fiona Palmer, Alex Griffin, Neris et Raquel Maestre, Notre-Dame-Des-Quilles
🏳️⚧️ Soirée Transmasc, Club DD’s
🥳 Super Taste MTL et Homopop présentent La Soirée 100% Céline : fête dansante et drag, Cabaret Berlin
💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda
Samedi 19 septembre 2026
🥳 Off Piknic reçoit RuPaul, French Vanilla et Bisoubizou, Parc Jean-Drapeau
👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail
👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Marla Deer, Lulu Shade, Carmen Sutra et Nana, Cabaret Mado
🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra
🎤 Queer Karaoke MTL, Bar Milton-Parc
🎤 Queeraoke, Club DD’s
🥳 Laylit, 8e anniversaire avec MNSA, Ausgang Plaza
🥳 Samedi saphique avec DJ Punani, Club DD’s
🎶 Le Chœur Gay de Montréal présente Mémoires d’ici acoustique, Conservatoire de musique de Montréal
Dimanche 20 septembre 2026
🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Board Gaymes, Centre communautaire LGBTQ de Montréal
👑 Are You There Margaret? It’s Me, Gahd, avec Uma Gahd, Bar Le Cocktail
Lundi 21 septembre 2026
🥳 Quiet Riot, soirée de socialisation pour personnes neurodivergentes,, Club DD’s
😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion
Mardi 22 septembre 2026
🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!
👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado
Mercredi 23 septembre 2026
🎶 POP Montréal présente anaiis, Le Ministère
🎥 Film POP et PHI présentent XOX Wants to Be a Pop Star, de Skawennati, Cinéma Moderne
👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz
👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe
Jeudi 24 septembre 2026
🎶 good shows et POP Montréal présente ESPRIT, SAT
🎥 Film POP et image+nation présentent Imaginal Disk d’Amanda Kramer, Cinéma Moderne
👑 Haze Illustrated avec Hazel, Velma Jones, Sev et Paolo Perfeccion, Cabaret Mado
Vendredi 25 septembre 2026
🎭 Plusfest Show, Club DD’s
🥳 DJ Sydney Sarayeva, Club DD’s
💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda
🎶 Nation of Language avec Anika, Théâtre Beanfield
👑 Friday Folies, Bar Le Cocktail
👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Celes, Bobépine, Démone LaStrange et Nana, Cabaret Mado
📚 Violet Hour Book Club lit Shuggie Bain, de Douglas Stuart, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie
🎶 Nights of Worship présente Rhys Fulber of Frontline Assembly et Patrick Codenys of Front 242 avec Bad Faith Actor, Red Roof Church Hall
🎤 Queeraoke, Club DD’s
🥳 Off Picnic reçoit Richardo Villalobos et Maher Daniel, Parc Jean-Drapeau
Samedi 26 septembre 2026
👑 Eye of Horus présente Dead By Daylight: The Drag Show avec Ad’horrible, Mortal Mess, Skyy Highe, Val The Freak, Prudence, La Freak Du Show, Natachatte, Austin Paradise, Blowpony et Seyoncé Knows, Bar Le Cocktail
👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail
👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift: The Reputation Stadium Tour, Cabaret Mado
👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Celes, Bobépine, Démone LaStrange et Nana, Cabaret Mado
Dimanche 27 septembre 2026
🎭 Glorify: For the Love of Fats avec Queef Latina, Sucre à la Crème, Eva Von Lips, La Freak Du Show, Patience Plush, Selma Gahd, Mina Minou et Sam, The Wiggle Room
🥳 Piknic Electronik reçoit Egyptian Lover, Martyn Bootyspoon, Livwutang, Isla Den, Aamourocean, Lorenzi, Yumi et Baby Bimbo, Parc Jean-Drapeau
🥳 Pré-Piknic reçoit Cece the Red et Arielle Roberge, Casino de Montréal
🎥 Film POP et image+nation présentent Butthole Surfers: The Hole Truth et Nothing Butt, de Tom Stern, Cinéma Moderne
👑 Fem Fatale, pièce de théâtre drag (en français), Bar Le Cocktail
Lundi 28 septembre 2026
🏒 Joie de Livres & POP Montréal présentent: Heated “POP” Rivalry avec Philippe B, La Bronze, Night Lunch, Dumas (LIVE) + Peter Peter en Q&A, au Théâtre Rialto – Salle Exclaim! portes 18h00 | spectacle 19h00
🤣 Gay Trivia animé par Adam Capriolo, Club DD’s
😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion
Mardi 29 septembre 2026
🎶 Boy Harsher avec Choir Boy et Evanora Unlimited, MTelus
🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Gaymer Zone, Bar Le Cocktail
🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!
👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado
Mercredi 30 septembre 2026
🎶 Unsane avec Cell Press et Snout, Bar Le Ritz PDB
🎭 Montréal Follies animé par Estelle Dumas, Club DD’s
👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz
👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe
👑 Les Dragafeu avec Marla Deer, Lady Guidoune, Victoire de Rockwell, Kiara, Bobépine et Tracy Trash, Cabaret Mado
Jeudi 1 octobre 2026
À venir
Vendredi 2 octobre 2026
À venir
Samedi 3 octobre 2026
À venir
Dimanche 4 octobre 2026
À venir
Lundi 5 octobre 2026
À venir
Mardi 6 octobre 2026
À venir
Mercredi 7 octobre 2026
À venir
Jeudi 8 octobre 2026
À venir
Vendredi 9 octobre 2026
À venir
Samedi 10 octobre 2026
À venir
Dimanche 11 octobre 2026
À venir
Lundi 12 octobre 2026
À venir
Mardi 13 octobre 2026
À venir
Mercredi 14 octobre 2026
À venir
Jeudi 15 octobre 2026
À venir
Vendredi 16 octobre 2026
À venir
Samedi 17 octobre 2026
À venir
Dimanche 18 octobre 2026
À venir
Lundi 19 octobre 2026
À venir
Mardi 20 octobre 2026
À venir
Mercredi 21 octobre 2026
À venir
Jeudi 22 septembre 2026
À venir
Vendredi 23 octobre 2026
À venir
Samedi 24 octobre 2026
À venir
Dimanche 25 octobre 2026
À venir
Lundi 26 octobre 2026
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Mardi 27 octobre 2026
À venir
Mercredi 28 octobre 2026
À venir
Jeudi 29 octobre 2026
À venir
Vendredi 30 octobre 2026
À venir
Les gouvernements fédéral et provincial ont ils annoncés des financements de leurs côtés?