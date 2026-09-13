L’AGENDA QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Lundi 14 septembre 2026

😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion



🎶 Chanel Beads avec Horse Vision et Ivy Knight, Théâtre Fairmount

Mardi 15 septembre 2026

🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!



🎶 L’Rain avec invités, La Sala Rossa



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

Mercredi 16 septembre 2026

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz



👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe



👑 Queens of the Decades avec Crystal Starz, Jessie Précieuse et Lady Boom Boom, Cabaret Mado

Jeudi 17 septembre 2026

🎥 Queer Cinéma Club Montréal (QCCMTL) tient une double projection des oeuvres de Marlon Rigg : Tongues United et Black Is… Black Ain’t, Cinéma du Parc



👑 Jeudis Double D avec Agusta Wind, Club DD’s



👑 10 ans de carrière! avec Lana Dalida, Cabaret Mado

Vendredi 18 septembre 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Marla Deer, Lulu Shade, Carmen Sutra et Nana, Cabaret Mado

🤣 The T Show – Trans comedy show avec Ada Nicolle, Ash Davis, Nat Pace, Fiona Palmer, Alex Griffin, Neris et Raquel Maestre, Notre-Dame-Des-Quilles



🏳️‍⚧️ Soirée Transmasc, Club DD’s



🥳 Super Taste MTL et Homopop présentent La Soirée 100% Céline : fête dansante et drag, Cabaret Berlin



💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda



Samedi 19 septembre 2026

🥳 Off Piknic reçoit RuPaul, French Vanilla et Bisoubizou, Parc Jean-Drapeau



👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Marla Deer, Lulu Shade, Carmen Sutra et Nana, Cabaret Mado

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra



🎤 Queer Karaoke MTL, Bar Milton-Parc



🎤 Queeraoke, Club DD’s



🥳 Laylit, 8e anniversaire avec MNSA, Ausgang Plaza



🥳 Samedi saphique avec DJ Punani, Club DD’s



🎶 Le Chœur Gay de Montréal présente Mémoires d’ici acoustique, Conservatoire de musique de Montréal

Dimanche 20 septembre 2026

🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Board Gaymes, Centre communautaire LGBTQ de Montréal



👑 Are You There Margaret? It’s Me, Gahd, avec Uma Gahd, Bar Le Cocktail

Lundi 21 septembre 2026

🥳 Quiet Riot, soirée de socialisation pour personnes neurodivergentes,, Club DD’s



😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 22 septembre 2026

🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

Mercredi 23 septembre 2026

🎶 POP Montréal présente anaiis, Le Ministère



🎥 Film POP et PHI présentent XOX Wants to Be a Pop Star, de Skawennati, Cinéma Moderne



👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz



👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 24 septembre 2026

🎶 good shows et POP Montréal présente ESPRIT, SAT



🎥 Film POP et image+nation présentent Imaginal Disk d’Amanda Kramer, Cinéma Moderne



👑 Haze Illustrated avec Hazel, Velma Jones, Sev et Paolo Perfeccion, Cabaret Mado

Vendredi 25 septembre 2026

🎭 Plusfest Show, Club DD’s



🥳 DJ Sydney Sarayeva, Club DD’s



💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda



🎶 Nation of Language avec Anika, Théâtre Beanfield



👑 Friday Folies, Bar Le Cocktail



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Celes, Bobépine, Démone LaStrange et Nana, Cabaret Mado

📚 Violet Hour Book Club lit Shuggie Bain, de Douglas Stuart, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie



🎶 Nights of Worship présente Rhys Fulber of Frontline Assembly et Patrick Codenys of Front 242 avec Bad Faith Actor, Red Roof Church Hall

🎤 Queeraoke, Club DD’s



🥳 Off Picnic reçoit Richardo Villalobos et Maher Daniel, Parc Jean-Drapeau

Samedi 26 septembre 2026

👑 Eye of Horus présente Dead By Daylight: The Drag Show avec Ad’horrible, Mortal Mess, Skyy Highe, Val The Freak, Prudence, La Freak Du Show, Natachatte, Austin Paradise, Blowpony et Seyoncé Knows, Bar Le Cocktail



👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail



👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift: The Reputation Stadium Tour, Cabaret Mado



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Celes, Bobépine, Démone LaStrange et Nana, Cabaret Mado

Dimanche 27 septembre 2026

🎭 Glorify: For the Love of Fats avec Queef Latina, Sucre à la Crème, Eva Von Lips, La Freak Du Show, Patience Plush, Selma Gahd, Mina Minou et Sam, The Wiggle Room



🥳 Piknic Electronik reçoit Egyptian Lover, Martyn Bootyspoon, Livwutang, Isla Den, Aamourocean, Lorenzi, Yumi et Baby Bimbo, Parc Jean-Drapeau



🥳 Pré-Piknic reçoit Cece the Red et Arielle Roberge, Casino de Montréal



🎥 Film POP et image+nation présentent Butthole Surfers: The Hole Truth et Nothing Butt, de Tom Stern, Cinéma Moderne



👑 Fem Fatale, pièce de théâtre drag (en français), Bar Le Cocktail

Lundi 28 septembre 2026

🏒 Joie de Livres & POP Montréal présentent: Heated “POP” Rivalry avec Philippe B, La Bronze, Night Lunch, Dumas (LIVE) + Peter Peter en Q&A, au Théâtre Rialto – Salle Exclaim! portes 18h00 | spectacle 19h00

🤣 Gay Trivia animé par Adam Capriolo, Club DD’s



😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 29 septembre 2026

🎶 Boy Harsher avec Choir Boy et Evanora Unlimited, MTelus



🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Gaymer Zone, Bar Le Cocktail



🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

Mercredi 30 septembre 2026

🎶 Unsane avec Cell Press et Snout, Bar Le Ritz PDB



🎭 Montréal Follies animé par Estelle Dumas, Club DD’s



👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz



👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe



👑 Les Dragafeu avec Marla Deer, Lady Guidoune, Victoire de Rockwell, Kiara, Bobépine et Tracy Trash, Cabaret Mado

Jeudi 1 octobre 2026

À venir

Vendredi 2 octobre 2026

À venir

Samedi 3 octobre 2026

À venir

Dimanche 4 octobre 2026

À venir

Lundi 5 octobre 2026

À venir

Mardi 6 octobre 2026

À venir

Mercredi 7 octobre 2026

À venir

Jeudi 8 octobre 2026

À venir

Vendredi 9 octobre 2026

À venir

Samedi 10 octobre 2026

À venir

Dimanche 11 octobre 2026

À venir

Lundi 12 octobre 2026

À venir

Mardi 13 octobre 2026

À venir

Mercredi 14 octobre 2026

À venir

Jeudi 15 octobre 2026

À venir

Vendredi 16 octobre 2026

À venir

Samedi 17 octobre 2026

À venir

Dimanche 18 octobre 2026

À venir

Lundi 19 octobre 2026

À venir

Mardi 20 octobre 2026

À venir

Mercredi 21 octobre 2026

À venir

Jeudi 22 septembre 2026

À venir

Vendredi 23 octobre 2026

À venir

Samedi 24 octobre 2026

À venir

Dimanche 25 octobre 2026

À venir

Lundi 26 octobre 2026

À venir

Mardi 27 octobre 2026

À venir

Mercredi 28 octobre 2026

À venir

Jeudi 29 octobre 2026

À venir

Vendredi 30 octobre 2026

À venir

Samedi 31 octobre 2026