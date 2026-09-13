Lundi, 14 septembre 2026
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    L’AGENDA QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

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    Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

    Lundi 14 septembre 2026

    😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion


    🎶 Chanel Beads avec Horse Vision et Ivy Knight, Théâtre Fairmount

    Mardi 15 septembre 2026

    🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!


    🎶 L’Rain avec invités, La Sala Rossa

    👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

    Mercredi 16 septembre 2026

    👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

    👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

    👑 Queens of the Decades avec Crystal StarzJessie Précieuse et Lady Boom Boom, Cabaret Mado

    Jeudi 17 septembre 2026

    🎥 Queer Cinéma Club Montréal (QCCMTL) tient une double projection des oeuvres de Marlon Rigg Tongues United et Black Is… Black Ain’t, Cinéma du Parc

    👑 Jeudis Double D avec Agusta Wind, Club DD’s

    👑 10 ans de carrière! avec Lana Dalida, Cabaret Mado

    Vendredi 18 septembre 2026

    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteMarla DeerLulu ShadeCarmen Sutra et Nana, Cabaret Mado

    🤣 The T Show – Trans comedy show avec Ada NicolleAsh DavisNat PaceFiona PalmerAlex GriffinNeris et Raquel Maestre, Notre-Dame-Des-Quilles

    🏳️‍⚧️ Soirée Transmasc, Club DD’s

    🥳 Super Taste MTL et Homopop présentent La Soirée 100% Céline : fête dansante et drag, Cabaret Berlin

    💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda

    Samedi 19 septembre 2026

    🥳 Off Piknic reçoit RuPaulFrench Vanilla et Bisoubizou, Parc Jean-Drapeau

    👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteMarla DeerLulu ShadeCarmen Sutra et Nana, Cabaret Mado

    🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra


    🎤 Queer Karaoke MTL, Bar Milton-Parc


    🎤 Queeraoke, Club DD’s

    🥳 Laylit, 8e anniversaire avec MNSA, Ausgang Plaza


    🥳 Samedi saphique avec DJ Punani, Club DD’s


    🎶 Le Chœur Gay de Montréal présente Mémoires d’ici acoustique, Conservatoire de musique de Montréal

    Dimanche 20 septembre 2026

    🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Board Gaymes, Centre communautaire LGBTQ de Montréal 


    👑 Are You There Margaret? It’s Me, Gahd, avec Uma Gahd, Bar Le Cocktail

    Lundi 21 septembre 2026

    🥳 Quiet Riot, soirée de socialisation pour personnes neurodivergentes,, Club DD’s


    😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

    Mardi 22 septembre 2026

    🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!

    👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

    Mercredi 23 septembre 2026

    🎶 POP Montréal présente anaiis, Le Ministère


    🎥 Film POP et PHI présentent XOX Wants to Be a Pop Star, de Skawennati, Cinéma Moderne 


    👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz


    👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

    Jeudi 24 septembre 2026

    🎶 good shows et POP Montréal présente ESPRIT, SAT


    🎥 Film POP et image+nation présentent Imaginal Disk d’Amanda Kramer, Cinéma Moderne


    👑 Haze Illustrated avec HazelVelma JonesSev et Paolo Perfeccion, Cabaret Mado

    Vendredi 25 septembre 2026

    🎭 Plusfest Show, Club DD’s


    🥳 DJ Sydney Sarayeva, Club DD’s


    💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda

    🎶 Nation of Language avec Anika, Théâtre Beanfield

    👑 Friday Folies, Bar Le Cocktail


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteCelesBobépineDémone LaStrange et Nana, Cabaret Mado

    📚 Violet Hour Book Club lit Shuggie Bain, de Douglas Stuart, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie


    🎶 Nights of Worship présente Rhys Fulber of Frontline Assembly et Patrick Codenys of Front 242 avec Bad Faith Actor, Red Roof Church Hall

    🎤 Queeraoke, Club DD’s

    🥳 Off Picnic reçoit Richardo Villalobos et Maher Daniel, Parc Jean-Drapeau

    Samedi 26 septembre 2026

    👑 Eye of Horus présente Dead By Daylight: The Drag Show avec Ad’horribleMortal MessSkyy HigheVal The FreakPrudenceLa Freak Du ShowNatachatteAustin ParadiseBlowpony et Seyoncé Knows, Bar Le Cocktail 


    👑 Samedi mon kiki, Bar Le Cocktail


    👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift: The Reputation Stadium Tour, Cabaret Mado


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteCelesBobépineDémone LaStrange et Nana, Cabaret Mado

    Dimanche 27 septembre 2026

    🎭 Glorify: For the Love of Fats avec Queef LatinaSucre à la CrèmeEva Von LipsLa Freak Du ShowPatience PlushSelma GahdMina Minou et Sam, The Wiggle Room


    🥳 Piknic Electronik reçoit Egyptian LoverMartyn BootyspoonLivwutangIsla DenAamouroceanLorenziYumi et Baby Bimbo, Parc Jean-Drapeau


    🥳 Pré-Piknic reçoit Cece the Red et Arielle Roberge, Casino de Montréal


    🎥 Film POP et image+nation présentent Butthole Surfers: The Hole Truth et Nothing Butt, de Tom Stern, Cinéma Moderne


    👑 Fem Fatale, pièce de théâtre drag (en français), Bar Le Cocktail

    Lundi 28 septembre 2026

    🏒 Joie de Livres & POP Montréal présentent: Heated “POP” Rivalry avec Philippe B, La Bronze, Night Lunch, Dumas (LIVE) + Peter Peter en Q&A, au Théâtre Rialto – Salle Exclaim! portes 18h00 | spectacle 19h00

    🤣 Gay Trivia animé par Adam Capriolo, Club DD’s


    😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

    Mardi 29 septembre 2026

    🎶 Boy Harsher avec Choir Boy et Evanora Unlimited, MTelus


    🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Gaymer Zone, Bar Le Cocktail


    🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!

    👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

    Mercredi 30 septembre 2026

    🎶 Unsane avec Cell Press et Snout, Bar Le Ritz PDB


    🎭 Montréal Follies animé par Estelle Dumas, Club DD’s


    👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz


    👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe


    👑 Les Dragafeu avec Marla DeerLady GuidouneVictoire de RockwellKiaraBobépine et Tracy Trash, Cabaret Mado

    Jeudi 1 octobre 2026

    À venir

    Vendredi 2 octobre 2026

    À venir

    Samedi 3 octobre 2026

    À venir

    Dimanche 4 octobre 2026

    À venir

    Lundi 5 octobre 2026

    À venir

    Mardi 6 octobre 2026

    À venir

    Mercredi 7 octobre 2026

    À venir

    Jeudi 8 octobre 2026

    À venir

    Vendredi 9 octobre 2026

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    Samedi 10 octobre 2026

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    Dimanche 11 octobre 2026

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    Lundi 12 octobre 2026

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    Mardi 13 octobre 2026

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    Mercredi 14 octobre 2026

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    Jeudi 15 octobre 2026

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    Vendredi 16 octobre 2026

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    Samedi 17 octobre 2026

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    Dimanche 18 octobre 2026

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    Lundi 19 octobre 2026

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    Mardi 20 octobre 2026

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    Mercredi 21 octobre 2026

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    Jeudi 22 septembre 2026

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    Vendredi 23 octobre 2026

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    Samedi 24 octobre 2026

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    Dimanche 25 octobre 2026

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    Lundi 26 octobre 2026

    À venir

    Mardi 27 octobre 2026

    À venir

    Mercredi 28 octobre 2026

    À venir

    Jeudi 29 octobre 2026

    À venir

    Vendredi 30 octobre 2026

    À venir

    Samedi 31 octobre 2026

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